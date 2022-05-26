展望絶佳！ 台中車籠山連走「北勢坑步道」 太平觀景台輕鬆連撿

山岳簡介：車籠山：又稱『石壁山』，位於台中市太平區，標高438公尺，山頂立有一顆『三等三角點：114號』。

交通資訊：中清路二段【台1乙線】東南行，遇文心路左轉，進入文心路四段【市8鄉道】→(2.7公里)→於北屯路240巷靠右行駛→(300公尺)→右轉南京東路三段→(500公尺)→左轉太原路三段→(2.9公里)→右轉祥順路一段→(1.4公里)→左轉進入坪林橋【中89-3鄉道】→(1.0公里)→接著走中山路二段【129縣道】→(2.0公里)→左轉129縣道/136縣道→(650公尺)→右轉光興路【129縣道】→(2.3公里)→左轉進入興隆路→(210公尺)→廣興宮廟埕廣場，停車整裝。

行程記錄：● 往東走興隆路朝光興路1152巷前進，前行110公尺向左轉，路口磚牆上有『福德祠』紅色噴漆，續行350公尺遇岔路，右側路邊有『太平市後壁北勢坑景觀步道』石碑，右為後壁農路，左為北勢坑農路，取右行。

● 前行約40公尺，路右出現一座木造涼亭，其斜對面有一座墓地。後壁北勢坑登山步道，全長4.4公里，此處為步道起點。

● 沿著農路上行，坡度慢慢變得陡峭，景觀也隨之起了變化，道路最陡處約有45度左右，前行0.5公里抵『朝暮閣•觀』入口處，此為一私人俱樂部，標榜擁有整個大台中的美景與夜景，大門深鎖。

● 續沿農路上行，前行0.2公里抵『後壁第一觀景台』，在此處小休5分鐘，補充水份。

● 休息過後，沿農路續往南行，550公尺後抵『後壁第一涼亭』，此處為一制高點，擁有無敵視野、絶佳展望。

● 過了『後壁第一涼亭』後，道路轉向東行，前行400公尺遇岔路，左往『無患子觀景台』，右往『潭頂觀景台』，取右。

● 岔路口取右，農路變得平緩；不久，左側出現一電塔，編號為『翁子-塗城線：058』與『翁子-霧峰線：058』。由岔路口前行400公尺，抵『潭頂觀景台』。

● 由潭頂觀景台取東南行，100公尺後再遇岔路，左往『太平南海紫竹堂』不取，取右續行230公尺，抵『紅仔上天觀景台』。

● 沿著農路及電桿續行，注意電桿上的三角點噴漆，約350公尺抵路右的『孚佑宮』，現名『天佑宮』。

● 由宮前水泥農路續行，約100公尺遇十字岔路取右，上行至路底，左側有一大型儲水桶，取右進入柑橘園約10公尺見基石。

● 車籠山：又稱『石壁山』，位於台中市太平區，標高438公尺，山頂立有一顆『三等三角點：114號』，無展望。

● 柑橘樹下小黑蚊肆虐，速速拍完照後循原路下山，返回廣興宮，取車賦歸。