探訪全台必訪步道！ 大溝溪溪畔好親民、恬靜的坪頂古道、面天山視野心曠神怡
2022/1/16 行走順序：面天山、向天山步道→七星山主、東峰→大溝溪溪畔步道→碧湖公園步道→坪頂古圳親水步道→台北植物園步道6 條步道，除了七星山和大溝溪溪畔步道，其他是第 1 次走，面天山的風景真是令人驚豔，可能是因為還沒看過七星山頂的展望吧，來了 3 次都白牆 XD
相簿連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=38514
前言
因為本土疫情變嚴重，1/16 的金門馬、1/23 的台南秋季馬、2/13 的渣打馬都延期或取消了，所以有時間來進行健行筆記與南山人壽合作的活動 - 南山神壽任務，精選了全台必訪的 50 條步道，最後只完成了 45 條，活動結束的得獎公告，走最多條的獎項及擁有很多獎項的抽獎都沒能拿到，可能是因為這個活動持續了 3 個月，參加的人特別多，所以很多人都 50 條全部走完了，由此可見，台灣的健行風氣之盛行、app 的使用也越來越普及了。
結果雖然是失望的，但也走了很多沒走過的步道，看了不同的風景，有的美到不在話下，所以整體而言，還是很棒的活動，總共花了 10 天的時間，從工作處竹南出發，最南到高雄，最北到野柳、最東到花蓮，有晴天也有狂風暴雨，現在想想真是瘋了...，雖然做了很後悔，但不做會更後悔啊...手錶紀錄：總距離：17.9 km，總爬升 1,392 m，總爬降 1,276 m，時間 8:10 ~ 17:00 約 9 h，行走時間 269 min
▼大晴天在面天山望觀音山及台北城舍，真是讓人心曠神怡
▼久違的反射板，東卯山、合歡北峰也有
▼往面天山路上的湖泊，在陽光的照耀下，特別美麗動人
▼回到清天宮登山口，心裡是滿滿的感動
▼大溝溪溪畔步道，遛小孩的好所在
▼向天山下山後遇到的草原，沒有說我還以為這裡是加羅湖
▼每次來都白牆的七星山，下次要早點來
▼碧湖公園看飛機，看人釣魚，碧湖大到可以釣魚，太強大
▼坪頂古圳，恬靜的古道
▼台北植物園看多肉植物，相當療癒
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