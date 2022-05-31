充滿女力的一座山！ 迷你百岳「庫哈諾辛山」可遠眺玉山主峰、關山大崩壁

布農族獵人稱庫哈諾辛山為「Wuwanoshin」（吳娃諾信），後來岳界以音譯為現在的山名，「吳娃諾信」似乎比「庫哈諾辛」更加優雅，充滿女力的一座山。南橫三星－庫哈諾辛山，塔關山，關山嶺山。目前三座山的登山口都還在未開放的南橫路段（今年四月底南橫要開通了，讓這三座山變得非常平易近人，不知道那時候山上會如何人滿為患）原本的庫哈諾辛登山口位於進涇橋起登，會先經過庫哈諾辛山屋才到庫哈諾辛山，這種路線排個庫哈諾辛山－關山線就很適合（下次想去爬爬～）但現在因為南橫只通至天池，須從天池先至庫哈諾辛山，才能走到山屋。

日期：2022.04.04

相片紀錄：Fujifilm X-T4 23mm F1.4

軌跡紀錄：Garmin Instinct Solar

入園證：YES

玉山國家公園申請

入山證：YES 內政部警政署申請



登山口(長青祠)→上廁所→至2950m草原岔路取左(取右往木炭寮)→庫哈諾辛山→吃午餐→下山→被路人說服取神秘路線繞路緩下(gpx沒有)→天池→長青祠

庫哈諾辛山海拔3116m，從天池（長青祠）進入，爬升約800多m(手錶顯示870m)，總長約5.6K，非常的短，依我的腳程含休息拍照可５小時內往返，比上禮拜的

尾寮山

輕鬆許多，只是路途遙遠從台南開車要開三小時，加上南橫公路梅山至天池有時間管制，每週二＆四不開放，僅開放9人座以下車輛及機車當日8:00~15:00進出，也就是三點前一定要下山把車開走，不然就會被拍照開罰單喔。上禮拜的尾寮山拍照記錄：Fuji X-T4 -尾寮山+美濃

天池路段旁滿滿的車，若要迴轉請開至管制口迴轉

管制口

走上長青祠往天池前進

「長青祠」是為了為紀念116 名闢路殉難人員而建，祠內橫匾上題「靈氣長存」，供後人感念昔日築路之艱辛，這次不知道為何我居然沒有走進去看看，下次走關山線時再來彌補!

一開始在中之關優美林道行走，光與影的交雜好不浪漫，看到牌子之後叉路取左開始爬山。

一開始像在中級山裡行走，主要是會沿著樹根爬上，路途中會看到越來越多大鐵杉，他們的枝幹包覆著頭抬的天空，超級美麗。

我們稱這個為屁屁段，因為幾乎是垂直上爬，抬頭就可以看到前方人的屁屁

爬升約700m到岔路口後，就是令人心心念念的高山草原風景，兩邊都可以看到遠方的高山，可遠眺玉山主峰、關山大崩壁、也可以沿著稜線一路看到向陽山，還有在山壁中來回穿插的南稜公路。

遠方凸凸的就是玉山主峰，btw這條溪向源侵蝕好嚴重

左方尖尖的就是向陽山，底下的橫線一條條是南橫公路吧

抵達山頂啦，山頂有個迷你小腹地，還有好多的人...(清明連假果然)，這牌子很重，本來想要單手拿的根本無法，前人是怎樣背上來的阿?由上而下是今日的辛苦司機:芬妮的堂哥、芬妮本人(單身求姻緣中)、還有我自己。

來個開心三人合照因為有時間限制，在山上玩鬧+狼吞虎嚥進食半小時後就立刻下山啦，前幾天下雨的關係，許多路段還滿濕滑的。下山途中有個美德小故事(自己講)，路上我看到一個超大紛紅色垃圾袋(裡面還有垃圾)躺在路中，和隊友們大罵誰這麼缺德但想說很輕就順手拿著下山，沿路遇到山友就問是不是你們掉的垃圾!結果最後碰上幫我們拍合照的年輕阿迪，遠遠看到就說「謝謝你幫我們拿垃圾袋」原來是他剛剛在路上滑倒，金蟬脫殼，垃圾袋從包包噴出在路上沒發現，最後垃圾袋終於物歸原主。

下山後經過天池去拍拍照天池是玉山國家公園境內的高山湖泊，現在照片上看到是綠綠的優養化嚴重的天池，大概就是因為容易抵達，被人為破壞後的產物吧。天池很淺，大多是1.2m最深至2m，水源來自檜木林聚集的雨水，就是因為很淺的緣故，很容易受到汙染，聽說之前有宗教人士覺得這裡充滿靈氣，所以在這裡燒紙錢放生烏龜啥的北爛行徑...真的是氣死!

下山囉，幫陳氏堂兄妹拍張合照! (長的完全不像)

網誌好讀版HERE-上山採菇/strong>