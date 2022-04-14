陡升1300M炸裂腿力！南部最佳百岳前訓練場所「尾寮山」小百岳

尾寮山

位在屏東縣三地門鄉及高雄縣茂林區交界，台灣小百岳之一-尾寮山步道來回約16公里，需要陡升約1300M，全程來回約需要6~8小時，算是有難度的一座小百岳，所以尾寮山又有百岳前最佳的訓練場所之稱。攀登尾寮山有三個登山口-大津瀑布登山口 / 西側登山口 / 公路登山口，一般登山客多會從西側/公路 這兩個登山口起登，步道前面六公里為緩坡向上的產業道路。

途中會經過景色優美的荔枝園步道與四月滿地油桐花的油桐花步道，完成六公里產業道路暖身之後後面的三公里陡上才是尾寮山真正精華所在。一整個炸裂前來登山客的腿力與意志力，在步道8k處的觀雲臺為大家休憩與烹煮午餐的地方，觀雲臺到三角點預計再需要40 ~ 60 分鐘，一般會將背包放在觀雲臺再輕裝上三角點。

總結心得百岳前最佳的腿力訓練場

停車資訊 西側登山口 跟 公路登山口 都有許多停車位

注意事項 夏天南部登山炎熱高溫 需要多補充水分

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