生態豐富山徑優美！台北大縱走第四段「風櫃口-大溝溪生態治水園區」 山林綠地、溪流瀑布的愜意之旅

｜台北大縱走第四段：風櫃口至大溝溪生態治水園區

因為許多段的行程穿插著車道，且離城市太近，原本並沒有特別想參加臺北大縱走的行程。最近一次的週末，小樂帶著台北市政府發放的兒童月大縱走文宣表示想要參加大縱走的活動。好！我們一起來試試吧～

因近期剛與小樂參與大兜老師在大溝溪生態治水園區的戶外課程，很喜歡這裡的生態環境，於是想從這裡所屬的第四段作為初體驗，這次的連假，我們和小樂從風櫃嘴起登，一路經過白石湖，到達大溝溪生態治水園區結束，大約9公里的路程。一路上的溪流、瀑布、石砌的小土地公廟，行經白石湖還享受了美味現做的草莓冰沙，一直到溪谷綠地幽境大溝溪生態治水園區，這一路比想像中優美愜意，許多路段的山徑甚至平緩好走到可以輕快奔跑，很享受的一段旅程。

| 行程＆活動筆記

｜生態筆記：擬態為細腰蜂的食蚜蠅

拔拔過來！來拍一下這個。每次走到厭世時，小樂總是走走停停，又常常叫我們走回去看一些不起眼的昆蟲。從小受過嚴謹填鴨式訓練的我，花鳥蟲獸只是考卷上的分數之一，總會直覺快速地將他們簡化為『小飛蟲』，心裡OS：這有什麼好看的啦～快走快走！加上習慣使用的85mm定焦鏡，也不太適合拍攝小昆蟲，不是對不到焦，就是拍到了也看不清楚（只能退遠遠才能對焦）。但因職業病使然，既然答應孩子還是會努力地紀錄下來，回程後再上網查詢或至社團中詢問（特別感謝昆蟲各種問題貼圖討論區，裡面的高手雲集，解答了我們好多的疑問）。

照片主角是台北大縱走第四段小樂發現的小飛蟲系列之一，原本也是會被我快速忽略、簡化和無視的山林元素，社友提供的學名為：Monoceromyia similis (Kertesz, 1913)，為雙翅目/ 食蚜蠅科 / 單蠟蚜蠅屬（Monoceromyia），整理照片時一度誤以為是細腰蜂，但又覺得哪裡怪怪的。和蜂類的主要區分可由觸角和翅膀來區分，單蠟蚜蠅屬於雙翅目，雙翅目的昆蟲外觀看似只有一對翅膀（蜂類則有兩對翅膀），其後翅均已退化成一對棒槌狀的器官，在飛行時用以協助平衡。觸角則呈可愛的Y字型，和蜂類屈膝狀的觸角可以明顯區分。讓人誤以為是不好惹的蜂類，可以讓掠食者混淆不敢放肆，連喜歡訪花的習性都整套學了過來。很謝謝小樂的視角，讓我可以開始把自然課一點一滴補救回來！