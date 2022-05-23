去程痛苦回程輕鬆！ 天梯取劍「大劍山」無敵視野、「小劍山」厭世程度爆表

前言：

一年多前爬完「大小霸」後，就對類似名字的「大小劍」深感興趣，但由於大小劍的路線 沒有山屋 ， 得自行揹帳、飲用水、食材和烹煮工具 ，使得不愛重裝的我，遲遲未能成行。這次則是在朋友的慫恿下，租好冰爪，忐忑（出發前兩周大雨不斷、甚至到了Day0都還在下雨）的踏上這趟取劍之旅。

百岳資訊：

大劍山：海拔3594m，為百岳「十峻」之一，百岳編號#18，B級。

佳陽山：海拔3314m，一旁有為著名的佳陽大崩璧，百岳編號#50，B級。

小劍山：海拔3253m，百岳四大鳥山之一（不追求完百者，建議不用去），百岳編號#64，C級。

行程安排：

四天三夜、三天兩夜，是多數人最常安排攀爬大小劍的兩種方式，沒有請假困擾者，強烈建議選擇稍微Chill的前者，我們這次也是選擇四天的行程。Day0：下班後台北車站出發，夜宿南山部落民宿

Day1：松茂林道入口 >

松茂水文站 → 樂山橋 → 大劍山登山口(天梯) 0K →獵寮營地3.4KDay2：獵寮營地3.4K > 推論山6K > 油婆蘭營地8.3K > 大劍山11.5K > 油婆蘭營地 8.3KDay3：油婆蘭營地0K >布伕奇寒山1.1K > 佳陽山3.3K > 劍山(小劍山) 6.3K > 佳陽山3.3K > 油婆蘭營地0KDay4：油婆蘭營地 > 推論山 > 大劍山登山口

Day1：

( 前一晚夜宿大家熟悉的好朋友－南山部落，除了有24H的全家，最近也新開了7-11，超級方便阿! )一早起來便驅車前往，停好車、整裝完畢後便展開四天三夜的行程；從停車處到「大劍山登山口」，稱作松茂林道，除了有一處需要高遶（指示明確），其餘路線都相當平緩好走，慢慢走約莫1.5~2小時可以抵達。中間還會經過樂山橋，下方溪水是旱季取水的地方。

（停好車，步行不到30分鐘便抵達柵門口，有些人Day0會選擇在此紮營）

(林道往下望的景色，美得好像Ｐ圖)

（整段松茂林道都相當平緩好走）

（唯一一段需要高繞處，指標明顯）

（高繞結束處便是松茂水文站，裡面環境堪用，也是紮營住宿的選擇）

（松茂水文站內部環境）

（樂山橋）

（樂山橋下方溪水可供取水）

（橋斷了，靠鐵梯慢慢走）結束松茂林道、正式抵達大劍山登山口，眼前赫然出現的是聳立的天梯，原本平緩的路，彷如瞬間90度立了起來，（相較起來，雪山的哭坡根本是小兒科啊），大家在此稍作休息，整裝、脫外套，準備迎接今天最難的挑戰~整個天梯就是不斷的爬坡，但其實沒有看起來的難，整條路線和武陵四秀的 桃山防火巷 極為類似，調整好呼吸，一步一步的走，幾乎可以不用休息的持續向上，約莫3.5小時便抵達今日紮營處：獵寮營地。

（松茂林道盡頭a.k.a.大劍山登山口）

（大劍山登山口a.k.a.天梯）

（森林防火巷，去除中間的可燃草木，避免森林大火時的延燒）獵寮營地腹地雖然不小，但真正的平坦處，大約僅能容納10帳左右，一旁有個大型水箱，由於前些日子連續大雨，水箱裝滿了水，讓我們省去不少功夫。紮好營、用完晚餐，便早早鑽進睡袋，迎接第二天的行程：大劍山。

（獵寮營地）

（平坦處約可紮10帳）

(埋鍋造飯，後方黑桶為集水桶)

Day2：

早早用完早餐，大家便摸黑拔帳、整裝出發，一開始便是和昨日相同的陡上伺候，相當提神醒腦；很快的，便抵達 推論山 ，由於有個三角點，加上可以遠眺中央尖山、無明山、鬼門關斷崖等百岳大山，大家便停下拍照，稍作休息後繼續前行。很快的，我們抵達油婆蘭山腳，左望Day3要攀爬的佳陽山大峭壁，相當震懾雄偉；油婆蘭營地就在油婆蘭山頂，雖然坡度稍陡但並不難走，抵達營地後，大家便紮營、吃午餐，接著輕裝上肩，邁向此行程第一座百岳：大劍山。

（Day2一早便用陡上來來迎接我們)

(推論山，標高2801 公尺，三等三角點)

（沿途視野極佳，中央尖山清楚可見）

（油婆蘭山，今日紮營處便在山頂上）

（油婆蘭山指示牌）

（往左望便是明日要攀爬的佳陽山、佳陽大崩壁）

（登頂油婆蘭山，後方仍在積雪的雪山清晰可見）

（油婆蘭營地，共分上、下兩區）油婆蘭營地前往大劍山的路上，前段採腰繞，非常非常好走，甚至用跑的都可以，從大劍山的山腳開始，則開始會加入攀爬的動作，最後挺過登頂前稜線的大風和鬆動的石板，就抵達大劍山啦！大劍山頂擁有無敵視野，後方積雪的雪山清晰可見，我們拍照，欣賞美景，無畏著山頂狂風，在此處待了快半小時才依依不捨下山；返抵油婆蘭營地後，早早用過晚餐，不到七點就準備入睡，準備迎接整趟行程最硬的Day3。

（油婆蘭營地往大劍山約3.1K)

（前面路線都採腰繞，平緩好走好跑）

（前面路線都採腰繞，平緩好走好跑）

（後半段開始要手腳並用，進行攀爬）

（登頂前的最後一段稜線）

（登登登，山頂的兩把大劍都還在唷！）

（好天氣爬山最棒了！）

（回望位於畫面右上角的油婆蘭營地，小到快看不見了）

（下午三點，雲海大景）

（你怎麼能不愛台灣~）

Day3：

這天凌晨兩點多便起床準備，摸著黑踏上最辛苦的一天。從油婆蘭營地開始，會先翻過七個大大小小的山頭，便會抵達第二座百岳：佳陽山。接著，再翻過七個大大小小的山頭，便會抵達第三座百岳：劍山，也就是俗稱的小劍山。最後，再翻十四個山頭回油婆蘭營地，End（誤油婆蘭往佳陽山路上，有著許多要手腳並用、小心攀爬的瘦稜，以及不少高低落差大的地形，難度不低，但個人覺得很好玩，尤其是在登頂後，佳陽山擁有的無敵視野，立刻洗去一身的疲勞。Ps. 有些人會將部分水源藏在此處的樹叢，供回程使用。

(1.1K處為布伕奇寒山，三角點不見了，只有指示牌)

（佳陽山、小劍山路上，相當多指示路牌）

( 登登登，佳陽山好美，爬起來好好玩）

（佳陽崩壁一隅，下方為德基水庫）佳陽山往返劍山（小劍山），十四座山頭的過程，只能用「厭世」兩個字形容，不是在劍竹林中被洗臉，就是踩著岩石、樹根攀上攀下，全程幾乎無展望， 連三角點都落在樹林裡！（怒） ，厭世程度爆表，難怪被列為百岳四大鳥山之首。如果不是志在完百者，劍山（小劍山）並不值得花時間去，一般人來回通常會耗上12小時以上，回營地後甚至會累到吃不下飯，建議當天晚餐以好下嚥的麵類、湯類為主。

（無限箭竹林）

（無限樹根岩石爬上爬下）

（全程幾乎無展望，這張德基水庫圖是偶爾才有的視野...)

(登登登，隱藏在樹林間的劍山三角點，氣氣氣）

（想到還要爬十四座山頭回去，悲從中來）

總結：

油婆蘭往返佳陽山的路程，有難度，但具有挑戰性，個人覺得滿好玩的，佳陽山往返劍山（小劍山）的路程，難度低，但又臭又長又厭世。

Day4：

經過一整晚的充分休息，一行人重拾體力，最後一天的行程99%都是下坡，大家歸心似箭（好想趕快下山洗頭QQ），加上背包變輕（行動糧的重量消去不少），腳步不自覺輕快了起來，就在邊聊天邊唱歌的輕鬆氛圍下，結束四天三夜的取劍之旅，下山慶功宴後北上返家。

（開心下坡回家去～）

（去程痛苦，回程輕鬆的天梯）最後，感謝老天在連續大雨過後，賜給我們全程的好天氣，否則Day3如果遇雨，其崩潰程度不敢想像，甚至可能無法完爬，希望每次爬山都能有這樣的好天氣（貪心