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爬山不怕沒訊號！新北市熱門登山路線　設置手機通訊標示牌

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登山除了結伴同行，現在通訊網絡也建置完備，有利於山域通訊安全。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
登山除了結伴同行，現在通訊網絡也建置完備，有利於山域通訊安全。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局為了守護山友安全不遺餘力，領先各縣市政府於新北市熱門登山路線設置手機可通訊標示牌，去年與中華電信完成設置43面標示牌，今年再與台灣大哥大攜手合作，歷經3個月反覆在新北市三大岩場及獅仔頭山步道進行手機訊號量測，完成設置60面手機可通訊標示牌，除了方便民眾能即時掌握位置、上網打卡分享旅途風景照片外，若發生山區事故時，更可以在手機可通訊處發出緊急訊息，即時回報位置，提升救援效率及登山安全性。

▲新北市三大岩場及獅仔頭山步道完成設置60面手機可通訊標示牌。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北市三大岩場及獅仔頭山步道完成設置60面手機可通訊標示牌。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市境內擁有豐富的山林資源，其中石碇區筆架山、皇帝殿及三峽區五寮尖山被台灣山岳界稱為「北部三大岩場」，新店區還有具「台灣小百岳」盛名的獅仔頭山，常吸引民眾一睹風采，不過這些偏僻山區通訊受到地勢或天氣影響，導致訊號不穩定，若發生意外時，山友不易以手機求援或定位。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，登山除了結伴同行外，為了提供健行民眾更安全、優質的戶外體驗，新北市政府與台灣大哥大技術團隊歷經3個月的時間，以電訊專用設備實地進行手機訊號強度測試，選定60處設置容易辨識的螢光黃可通訊標示牌，民眾經過時不妨多留意，有需要時在有訊號處發出緊急訊息，亦可跨電信業者撥打「112緊急救難專線」，有效對外請求救援。

新北市政府近年積極推廣「淡蘭古道」及「微笑山線」等步道旅遊品牌，並且也致力改善步道環境及宣導登山安全知識。新北市政府觀光旅遊局持續邀集電信業者改善登山步道的行動通訊品質，也於新北市觀光旅遊網網站提供各區熱門登山步道及淡蘭古道離線軌跡（GPX）檔案及教學，可以先將GPX檔下載至手機，面對無通訊的地點，藉由手機的GPS功能，即時掌握位置及路線，出遊不迷航。

另外想找達人帶路的民眾，也可以選擇「OK旅遊」（https://newtaipei.travel/zh-tw/travel/oktravel ）或「微笑山線-好好在山中」系列遊程（https://www.lamigo.com.tw/SmileTrail ），皆可找尋適合自己的專屬遊程。

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

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