下坡魔王關！ 單攻「合歡西峰」展望比想像中好 打破了百岳鳥山之落漆傳聞

合歡北峰都去過3次以上了吧就是還沒去過合歡西峰為什麼沒去~合歡西峰被稱為是百岳四大鳥山之一（所謂鳥山就是路途遠又沒什麼展望）所以就一直興緻缺缺有天研究一下陽明山十連峰和合歡西峰難度的差別大家都說難度差不多但~合歡西的展望好很多的確，百岳的展望一般不是中級山能比

好久沒上百岳走走~有想念3000公尺山上的景色臨時就起意出門到了松雪樓已5點直接到合歡北峰登山口整理裝備因為一日登山揹包還沒買到這次還是揹著僅有7升的越野揹包揹了二瓶600CC寶罐力+1罐韓國提神飲料HOT6本想再多揹一瓶水，但出發時氣溫只有0度~這氣溫下是不用喝太多水另外還有一條壽司當午餐，紅豆麵包要當早餐，二包威德可迅速補充體力再加上十顆鹽糖，應該是很足夠了除了吃的喝的，也帶件薄風雨衣，以免稜線上有時風太大（氣象預報是全日好天氣）再加上行動電源就差不多了（這次最大敗筆就是忘了帶頭燈，離線地圖和路跡也都有載好了說）原本預估8-10小時行程（登山口--1.3小時--合歡北峰（2K）--2.5小時--合歡西峰（6.7K），去程抓3.8小時，回程4.5小時，8小時差不多~）6點起登，就算走10小時，下午4點前應該還用不上不過登山就這樣，有時就是會有萬一，多帶總比沒帶好

以前上合歡北峰都重裝，第一次輕裝走上來，真的輕鬆很多7點初抵達2K的北峰，小休10分鐘吃個早餐後就出發往西峰前進了

GOOGL上是說2K後就一路陡下到3.5K處~這段還真的是很陡~陡到很懷疑等下要怎麼走回來XDD然後就是進黑森林，下陡坡，上陡坡，出黑森林，循回個好幾次

有人說，這段很美但~~老實說和北峰前那段的風景差不多~XDD且不斷的陡上陡下，我只能專注腳前的踏點我只看到眼前的泥土和自己的喘氣聲好不容易走到剩最後1K~心想就快解脫了沒想到最後一段還有個魔王下坡關卡XDD（氣死）走了3：20分終於抵達週遭的山都比他高的合歡西峰

但必需說的是西峰所在位置展望不差啦（真的不鳥，真心話）

大休了40分鐘後準備回程回程的大魔王是3.5K-2K處那段所以打算5.K和3.5K各小休一次然後3.5K之後拚著不抽筋就好回程到3.5K前比想像中好走可能一直想到後面的大魔王所以前的坡都算是小菜了吧回程遇到山友

我都會說要再加油~（我不會說快到了這種鬼話XDD）因為整路都上上下下即使剩300公尺處還是不好走10點半後遇上的隊伍我還會多問有沒有帶頭燈因為回程遇上天黑的機率太大了沒頭燈真的有危險3.5K後就從到二段最陡的拉繩處

去程有力就算了回程大腿都快爆了還有走跨距這麼大的很怕一不小心來個大抽筋就GG了（但腳指頭有不小心抽筋）最後這1.5K真的是平均200-500公尺就要休一次不然人跟大腿真的會爆炸慢慢走還是會到的~

6個半小時後終於龜回了合歡北峰嗯~中午的北峰果然是菜市場啊今天的老天爺真的很幫忙展望超好

最後剩2K下山的路~來回花了7小時45分回到登山口，下課~

分析一下這次時間老實說，我上坡我走的不算快但從去年底騎單車經過中央山脈、東三塔、一日北南和一日雙北的操練之後我的有氧耐力底有好一些所以雖然走的慢，但可以連續走個一小時不停（不全是大陡坡才行）然後北峰後有不少陡下坡地型我對於下坡算比較不怕的人，也不怕褲子髒真的太陡、落差太大的，我都直接用屁股先坐下來再繼續再加上我只有一個人，我下坡速度就比一般隊伍快上不少至於合歡西峰難還是陽明山大縱走難？上次陽明山大縱走大概走了9小時40分左右路程也來到20幾K，總爬升也比較高但~~技術性地型較少陡坡也比較少算是要有耐心，要花時間的長步道但合歡西不同，3.5K後的地型很多若會怕或不熟下坡地型的山友會花上很多時間和力氣