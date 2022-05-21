欣賞小觀音山群峰！「陽明山西段」Ｏ型走法充滿野趣　盡收台北盆地美景

週末再度迎來春和景明的好天氣，今天本來參加「仙山古道南線」活動，但因人數不足取消，在好友的邀請下，參加了陽明山西段O型縱走，難得遇到陽明山萬里無雲的好天氣，一路上相機拍個不停，雖然遊客人數眾多需要排隊，也心甘情願的等待，因為這個時候最適合去陽明山，天氣也較為穩定。當天自大屯山鞍部登山口啟登，一路往大屯主峰（H1062）、南峰（H959）、西峰（H985），並且在西峰泡咖啡吃點心休息，接著往較鮮少人走訪的大屯西南峰（H863），來回大概30分鐘。回到岔路口續行向天池，一路陡下，頗有登山的感覺，不過路徑較濕滑，走的時候仍要留意步伐。下切到鞍部面天坪後，續行向天池，中午在那裏休息，接著往向天池山(H881)前進，再走訪冷門山徑接壤向天山與面天山步道向天山(H949)與面天山(H977)，接著一路從面天山步道下山，接壤二子坪步道，途經二子坪休憩園區休息，再來往二子坪遊客中心前進，到遊客中心後小休又繼續踢700公尺的到早上停車處，完成O型路線。回程在高速公路上欣賞落日景色，完美結束了這一天的行程。

參與隊員：Carlos、Lynn、麗玉、啟迪05:30 新竹科管局集合出發07:00 抵大屯山鞍部停車場，下車整裝

整裝後至對面的大屯山步道啟登

步道路線主要沿著大屯山稜脊線而行，在這之中可飽覽陽明山國家公園著名的草原景觀、眺望臺北盆地的都會地景、觀賞大屯火山群的壯闊地形，也能夠發現隱藏在步道沿線的人文歷史遺跡。

步道前段兩側芒草、箭竹林夾道，走起來還算涼爽

步道沿途隨處可見保安林界碑

看著鏡頭笑一個

眺望位於大屯山步道與小觀音山步道之間的百拉卡公路，這條公路的前身就是「百六砌古道」，於1952年拓建修築而成，早期由於受到山脈阻隔，為了節省往來的車程時間，常選擇距離較短、地勢平坦的鞍部作為往來兩地交通要道。

自大屯主峰步道上看對面的小觀音山群峰景色

大屯山的森林在清末至日治初期，因為人為活動與產業發展等原因山林遭砍伐，為了維持風景與涵養水源，日人於大正二年（1913）開始在陽明山劃設風景保安林及水源涵養保安林。至大正十三年（1924）更於陽明山更地實施造林運動，大量種植黑松、琉球松與柳杉等樹種，在這同時，預先留設15公尺寬、清除中間約6~7公寬的草地，作為森林防火線，沿著山脊闢建

07:45 抵達大屯步道與大屯山車道之間的一座涼亭

旁邊有一塊巨岩可以站上去拍照打卡充當網美

08:06 折返回主峰步道，更多的群山景色張開雙手歡迎我們的來到

08:11 結束階梯步道，續行產業道路

08:16 觀景涼亭

不久後我們抵達大屯山航助站，在這裡與航助站合影才能認證小百岳唷

大屯山，海拔1076公尺，有一顆聯勤二等三角點內補006，但三角點位於管制站裡面，不得其門而入

與周遭的大台北盆地景色還有大屯山系合影

大屯火山群主要分布在金山斷層與崁腳斷層之間，這兩大斷層以東北－西南走向貫串陽明山國家公園，它們之間存在數條重力斷層（正斷層）與大屯火山群的形成息息相關，甚至溫泉、硫磺噴氣孔，也大多沿著斷層帶分布。

08:53 整個大台北盆地都能盡收眼底

一路下階梯，下雨過後步道可能較為濕滑仍要小心行走

09:11 大屯南峰、西峰／二子坪岔路，續行大屯群峰步道

可以看到剛剛登頂的大屯主峰，山頂民航局航助站設施即顯著地標

登頂大屯南峰前與後方的山巒景色合影

09:28 大屯山南峰，海拔959公尺，有一顆北市精幹三角點No.488

隊員與大屯山南峰合影

山頂前方的展望

09:33 離開南峰後，攀繩下切續往西峰

一路攀繩陡降，儘管如此我們拍照也拍的不亦樂乎

09:48 大屯坪岔路，續行大屯西峰，此處也是南峰與西峰之間的鞍部

抵鞍部後一路拉繩上攀

到西峰前的展望

10:07 登頂大屯山西峰，海拔985公尺，有一顆北市No.488基點

大屯西峰前合影

西峰前的展望

我們在山頂旁吃點心、喝咖啡，邊欣賞大屯群峰周遭景色風光

休息完後再繼續陽明山西段縱走

10:47 往下坡的路上，可以看到風光旖旎淡水河岸與觀音山景色，讓人感到心曠神怡。

進入原始路徑，一路下切，沿途均有遮蔽，不怕被太陽曬到

11:05 抵達大屯西南峰，海拔863公尺，北市精幹三角點No.252

隊員於大屯西南峰前合影

撿完基點後回到西南峰岔路口，續行向天池、向天山、面天山

從大屯西峰往西方眺望可以看到駝峰形狀的山巒，它們分別是向天山與面天山。這兩座山是大屯火山群中較晚形成的火山丘，它們和七星山系的紗帽山，都是標準的錐狀（鐘狀）火山，都有渾圓的外型。

一路下切至鞍部

11:56 抵達面天坪休憩涼亭，在這裡休息一會兒目前我們所在位置是位於大屯西峰與面天山之間的平坦谷地，因大屯山區地理位置與地形條件關係，面天坪地區很早以前就已成為人類活動的重要場所，在這裡曾經發現過古代聚落的八處房屋遺址，經過研究調查推測，此處聚落年代可能包含了兩個時期人類活動歷史，一是距今200~500年前，平埔族凱達格蘭人在此開墾所留下的文化遺跡；其二可追溯至2000年前的史前時代，根據出土的少量陶器與石器推測，此處可能是史前人類狩獵、採集時的活動範圍。

12:02 離開，續往向天池（右側石階）

一路上走在林蔭，高度落差不大，走起來很輕鬆

12:28 下階梯後就到向天池

向天池是陽明山國家公園內極具代表性的火山口湖之一，池面直徑超過80公尺。這裡大多處於沒有水的乾涸狀態，但有時大雨過後，積水深度可達5公尺深；由於池底土壤滲水性高，池水消退速度相當快，經常下雨後不久就恢復為草原景觀。在這樣疾段的環境變化下，向天池孕育出蚌蟲與湖沼枝額蟲（或稱為豐年蟲或豐年蝦）等獨特生物。

向天池的積水處只有看到很多蝌蚪在游泳

我們在向天池旁的草地午餐休息

坐在草地上享受著午後的時光

在草地上也來玩個彈跳連拍

13:13 休息完畢繼續往向天池山前進，先爬一段階梯上去

上至涼亭後，右後方有一條明顯的山徑就是往向天池山的方向，沿路緩坡爬升

右側有架設繩索輔助前進

13:20 抵達向天池山，海拔881公尺，有一顆淡岳一號基石

隊員於向天池山基點合影一張

13:28 山頂左側可往楓樹湖與山仔頂步道，右側往向天山、面天山步道，取右行

向天池上至向天山這一段路徑很少人走，草都長得比人還要高，路徑都快被淹沒了

13:43 向天山，海拔949公尺，有顆市249基石（不在步道上）向天山的基點在離線地圖標示並不在我們所在的步道上，而是向天山步道後方的山徑上，往火燒山的方向，但路徑極為不明，只好忍痛放棄。

隊員於向天山合影

位於向天山標牌的後方有一個天珠山（H949），算是彌補沒有找到向天山基點的缺憾

前方的山頭就是面天山，我們來囉！

漫步在向天山面天山之間，會發現向天山北向坡佈滿了草原，面天山南向坡則被闊葉林，這樣的植物景觀主要受到東北季風長期強風吹拂，與地形面風坡、背風坡的因素，交互作用下所產生的結果。向天山北坡因受到強勁而冷冽的季風吹拂，造成木本植物生產不易，因此僅有芒草與包籜竹等草木植被生長；相較之下，溫暖且風勢小的面天山南向坡，成為喬木、灌木成長的溫床。久而久之便產生眼前這片明顯各據一方的植被景觀了。

14:08 看到這兩面反射板就代表面天山到了這兩座醒目的巨大反射板，主要為協助通訊傳輸。由於無線電通訊常利用微波進行傳輸，但容易受到高山或其他障礙物阻擋，因此在高山山頂設置「微波反射板」，利用折射的方式，將微波訊號傳送到山的另一端，可藉此提高通訊品質呢！

面天山，海拔977公尺，三等三角點No.1100

面天山旁邊有一座觀景台

淡水河流域與觀音山

往面天山登山口前進

一路拾階而下

左側岔路可以到面天坪石屋群，我們可以去一探究竟

木棧橋

清澈的溪水

面天坪石屋群

位於北投、淡水、三芝間的石屋遺址，陽管處自1987年起多次委託專業學術團隊共針對十處石屋進行考古調查與挖掘，近期調查結果此區石屋應陸續建於19世紀至20世紀。

本處石屋具主套間結構，內側立有7根石柱，地板為大礫石舖面，判斷原為住家，後期則經局部改建轉作為牛舍使用，而建造者若非漢人亦為漢化甚深的原住民，反映當時本區的產業發展情形與歷史變遷。

接壤面天山步道，續往二子坪前進

接著我們到達二子坪遊憩區，位於山間平坦的谷地，四周環山，可以看到大屯群峰、面天山、二子山都能夠清晰可見，園區有景觀水池、木棧步道、亭臺座椅與廁所設施，適合大眾野外踏青、野餐、賞景、賞蝶賞鳥的好地方。

這裡的人工溼地，除了景觀與生態功能，也兼具淨化水質的功能，淨化後的水進行收復，經過氯殺菌後可做為廁所沖水使用

二子坪地區的蛙類族群，以面天樹蛙、白頷樹蛙、拉都希氏赤蛙、以及盤古蟾蜍等蛙類最為普遍，在此常可聽到草澤間，偶爾傳來蛙類叫聲，尤其入夜後可以聽到此起彼落的鳴叫聲，彷彿在聽演唱會般熱鬧。

15:15 這裡有幾棵綻放中的櫻花

15:22 續沿著二子坪步道往遊客中心前進，可以選擇走碎石路或者走步道都可以

15:44 二子坪遊客中心，在此休息20分鐘

此處也是台北大縱走第一段的端點

往小油坑方向走700公尺回到大屯山鞍部停車場

途中可以看到小觀音山主峰的山頂，設有許多電視及廣播的訊號發射站

回到大屯山鞍部停車場，總共費時9小時(含休息吃午餐)下山車潮湧現，一輛接著一輛排隊等候下山

隨即上台北交流道奔馳在高速公路上面一路南返至科管局，沿途的金碧輝煌的夕陽景色也在行車間的捕捉了下來，為今天的行程畫下美麗的句點。

完整GPX軌跡請點我進入

下一篇：二訪神仙縱走★★★近期行腳精彩回顧★★★

2022-009：五峰天際線（鹿比大鳥縱走）

2022-008C：山與海之歌，砂卡礑三雄完登全記錄EP3一千里眼山日出、山海視覺饗宴、砂卡礑步道、合歡山日落

2022-008B：山與海之歌，砂卡礑三雄完登全記錄EP2一中級山之王清水大山

2022-008A：山與海之歌，砂卡礑三雄完登全記錄EP1一得卡倫步道、大禮部落、立霧山、大同部落彩虹屋

2022-007：南庄小東河縱走向天湖