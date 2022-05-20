谷關七雄展望之王！ 台中人氣中級山「東卯山步道」 登頂視野最美最遼闊

《初體驗變最愛》22年前，因為好奇同事每一提到登山，眼神總是散發出愉悅的光芒，我參加了我的第一次高山旅---雪山千禧年跨年之行。 當時的菜鳥我雖不識環繞的大山大景，仍驚嘆於連綿的層層山巒

2022-05-19 07:59