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谷關七雄展望之王！ 台中人氣中級山「東卯山步道」 登頂視野最美最遼闊

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：大道院＞小岩壁＞石瀑（大岩壁）＞東卯山東卯山，中級山，海拔1690公尺，谷關七雄排行第五，號稱谷關七雄展望最佳，以視野極佳著稱，大道院至登山口約1.5公里，登山口到三角點約6.5公里，爬升約900公尺，大眾運輸可在台中高鐵站搭乘153或台中火車站搭850路線公車，於大道院站下車，再步行前往

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大道院的景色就相當優美

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柏油路一路上坡，就到了登山口

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沿途有展望

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前2公里會陸陸續續經過三個電塔，現在到了小石壁區，視野不錯，可望見溪谷

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第二個電塔旁的展望

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繼續前行

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蜘蛛樹

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沿途都是很美的松樹

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後面2公里開始進入石瀑路面，與大岩壁

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越接近山頂，景色就越來越好

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山稜的展望點非常多

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爬完石頭就要到了

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抵達東卯山，約2小時45分鐘

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展望無敵

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山頂的面積其實蠻大的，上面岩稜景色很類似金面山，但石頭數量更為龐大

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東卯山山頂真的頗具大山氣勢，非常宏偉壯觀

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還可以看到雪山

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谷關七雄展望之王果然名不虛傳，今天的旅程就到這裡

登山 谷關 高鐵

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