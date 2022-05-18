輕鬆可及的郊山路線！ 「包尾山」登山步道生態豐富 一眼展望南投市景色

山岳簡介：

包尾山：位於南投縣南投市，標高301公尺，山頂立有一顆『三等三角點：298號』。

交通資訊：

國道3號南下，於『228-南投出口』下交流道，朝『中寮/南投』前進→(800公尺)→從圓環第二個出口出去【直行】→(210公尺)→走右側二條車道靠右行駛→(450公尺)→左轉進入祖祠路→(1.2公里)→於中興路【台14乙線】向右急轉→(1.6公里)→右轉進入中興路392巷→(210公尺)→左轉過『綠美橋』下涵洞→(670公尺)→道路左側為『南投縣私立德安啟智教養院』院址，續往東南行→(85公尺)→遇岔路向右轉，路口有『登山步道』指示牌【直行往民宅不取，內有惡犬】→(250公尺)→登山口，空曠處可停數部汽車，附近電桿編號『德安枝19』，停車整裝。

行程記錄：

包尾山：位於南投市東邊市郊，為國道三號『南投服務區』的靠山，北接『大虎山』，南連『濁水山』，是一座高度不高，又可兼具登山、休閒的郊山。道路狀況良好，交通便利，非常適合清晨或黃昏前來登山健行。攀登包尾山，行至中途制高點處有一座木造觀景台，此觀景台可眺望南投市、國道三號、八卦山脈、貓羅溪，視野極佳。尤其黃昏時刻，夕照大地，景色更是美麗動人。● 攀登包尾山，分成左右兩條路線，可選擇左去右回或是反方向繞一圈回到原處。此行採取左去右回方式，沿左側陡上水泥產業道路上行，登山口旁各有一枚『水利署測量樁：右斷32號』及『南投縣政府GPS控制點：TS051號』。

● 沿著產業道路緩步爬升，道路左側出現一處不錯的展望點。

● 續行，路上出現一隻受傷的蚱蜢，傷勢顯然不輕！

● 抵產業道路岔路口，取左進入雜草叢生的小徑，路底有一已傾倒的涼亭，途中樹縫間可俯瞰山腳下的『南投酒廠』。

● 回到岔路口，續上行不久至產道高點岔路，先取左離產道幾步隨即取右進入山徑，前行幾分鐘後取右上切至高點，即可見到包尾山基點。

● 包尾山：位於南投縣南投市，標高301公尺，山頂立有一顆『三等三角點：298號』。基石尚且完整，四周有水泥護堤圍住，山頂不算寛敞，也沒什麼展望。

● 返回到產道高點岔路後，取左側道路下山，前行不久遇一木造涼亭，可惜樹高草長，無展望。

● 過涼亭後幾公尺注意應取右上土路，經過這段土路後抵達『開心農場』。

● 過農場後續前行，遇一小水泥產道取右下，產道沿途有非常不錯的展望。

● 再前行不久即可下抵觀景台，此處視野真正一級棒，除了可以遠眺南投市區與中興新村外，也可以俯瞰國道三號上絡繹不絶的車流。

● 稍事休息後沿主線下山返抵登山口，取車賦歸。此行由停車處走O型一圈約費時120分鐘【含：拍照、休息】，落差只有200公尺，算是一條很輕鬆的郊山路線。