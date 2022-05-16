40分鐘搞定！新店「和美山」水岸步道飽覽碧潭美景　親子新手輕鬆登頂

碧潭風景區是知名的新店景點就在新店捷運站，交通方便是假日人潮眾多觀光散步地點，除了碧潭水岸喝咖啡美食`踩天鵝船，在碧潭還有一條完善的親山`親水步道⌈和美山步道⌋景色幽美可以望盡碧潭周邊美景，和美山步道入口在碧潭吊橋的西岸橋頭入口，如果沒有特別留意很容易錯過喔!走完步道也可以搭碧潭獨有的百年人力搖櫓船喔

美和山步道 登山口

出了捷運站往碧潭風景區走上碧潭地標紅吊橋到對岸

和美山新步道的登山口就在吊橋頭， 狹長的石階路穿進商家與山壁之間的木製牌樓，入口處階梯狹窄及二人寬度，通過長長廊道窄巷往山上而去

穿越長廊即後先抵達可讓遊客休憩的大平台附有眾多椅子

美和山步道 登山路線

和美山步道規劃有兩條一條是綠線-親山步道，藍線-水岸步道，用欄杆的顏色來區分非常明顯，綠色步行時間約40分鐘，藍線步行時間約50分鐘

不論走藍線或綠線之後的步道支線都會串連在一起，臨時想更換路線也沒問題，藍色欄杆是水波紋裝飾，綠色欄杆是葉子做造型，選擇藍線為這次健行路線因為沿岸可以欣賞碧潭水岸風光也會有些許涼風~非常舒服

雖然和美山步道是輕鬆健行但還是會準備小零食在身上，這次kitty穿的St.bonalt聖伯納單層衝鋒衣外套口袋附有拉鍊，袋口很大可以裝很多小零食或隨身物品，很方便

美和山步道 休息點走道中途有個詩歌劇場的休息區，有個表演舞台及很多座椅，四周綠意盎然將對岸喧囂的人潮聲隔絕在外

在這平台區休息喝杯咖啡好愜意，雖然詩歌劇場周邊綠葉茂密座位區仍有陽光，拉起St.bonalt聖伯納單層衝鋒衣外套的帽子遮擋陽光，因為外套透氣性佳，不會感到悶熱

藍色路線水岸步道的林間棧道，樹林間隙中可以眺望碧潭對岸熱鬧的景色，吹著微微涼風有St.bonalt聖伯納單層衝鋒衣外套讓剛剛稍微流汗也不擔心風吹著涼~很舒服

美和山步道 登山野餐來到岔路口有圓形步道做緩衝，也有個小桌椅可以休息，在這裡休息吃午餐，把St.bonalt聖伯納單層衝鋒衣外套下沿拉緊避免涼風從外套底下吹入，步道路線標誌都很明顯不論想走哪一條都可以通往山頂或是回到碧潭吊橋都可以喔

繼續往山頂出發沿途雖然多是上坡階梯，因為步道完善兩旁樹木扶疏，遮蔭了大半陽光，涼爽好走

一連串上坡階梯後就是平坦路線，涼爽舒適步道平緩好走

蜿蜒曲線的步道與滿滿綠意的茂密林蔭間也是很適合拍照的地點，穿著明亮色系衣服拍照顯眼又亮麗

美和山步道 幸福廣場抵達幸福廣場也是綠線和藍線交會地，廣場占地廣闊在周圍樹下設有休息平台

美和山步道 登頂路線和美山頂出發雖然才短短220M，但是從這裡開始都是一路上坡了喔

沿路上坡讓身體容易散發熱氣，幸好穿著St.bonalt聖伯納單層衝鋒衣外套有透氣網布內裡，可以維持透氣兼防曬

美和山步道 山頂三角點穿越樹林就來到了山頂⌈和美山⌋又稱⌈碧潭山⌋海拔152M三等三角點眺望新店景色視野極佳，可遠望到101和美山雖然海拔高度不高，但是山下碧潭風景區的美景和市區高樓遠景一覽無遺

和美山步道雖然需要一點體力健行，但是遠離人潮喧囂可以在山上享受寧靜悠閒的感覺真的很棒喔，推薦登山新手或親子首選的親民登山步道