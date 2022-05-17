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10座百岳一次到手！ 縱走中央山脈南二段 飽覽極致雲海、驚險刀片岩

健行筆記 / 健行筆記勇氣酵母

甫倒數完進入 2022 沒幾日，與朋友 2 人決定要完成去年 12 月因為天氣差，而延期的南二段順走 ( 向陽進東埔出 )。行前看著東北季風鋒面一道一道的來，我們的冷汗也一陣一陣的留下來...好在，雖然有幾天多雲陰時偶陣雨，但最後幾天山神仍舊待我們不薄，給了好天氣跟大景！中央山脈南二段，全程高山生態景觀豐富多變，還能穿越台灣鐵杉林、冷杉林、高山深谷、斷崖崩壁、箭竹草原及山頂稜線，在冬天時節前往，還能欣賞絕美極致的雲海，是極負挑戰的入門縱走路線。

-以下是我們這次的行程安排供參考：

DAY 1：台北 → 池上火車站 → 向陽森林遊樂區派出所 → 向陽山屋。
DAY 2：向陽山屋 → 向陽山 ( 視天氣狀況前往 ) → 嘉明湖避難山屋 → 嘉明湖 → 三叉山 ( 視天氣狀況前往 ) → 拉庫音溪山屋。
DAY 3：拉庫音溪山屋 → 南雙頭山 → 雲峰叉路口 → 雲峰 ( 輕裝 ) → 雲峰叉路口 → 轆轆谷 → 轆轆谷山屋。
DAY 4：轆轆谷山屋 → 叉路口 → 轆轆山 ( 輕裝 ) → 塔芬池 → 塔芬山 → 塔芬谷山屋。
DAY 5：塔芬谷山屋 → 叉路口 → 達芬尖山 ( 輕裝 ) → 黑水塘 → 南大水窟山 → 大水窟山屋。
DAY 6：大水窟山屋 → 大水窟山 → 秀姑坪 → 秀姑巒山 ( 輕裝 ) → 秀姑坪 → 白洋金礦山屋 → 中央金礦山屋。DAY 7：中央金礦山屋 → 巴奈伊克營地 → 八通關山登山口 → 八通關山 ( 輕裝 ) → 觀高營地 → 東埔登山口。

-路線百岳說明：⛰️ 向陽山（3,602 公尺）百岳編號 017⛰️ 三叉山（3,496 公尺）百岳編號 027⛰️ 南雙頭山（3,356 公尺）百岳編號 042⛰️ 雲峰（3,564 公尺）百岳編號 019⛰️ 轆轆山（3,279 公尺）百岳編號 019⛰️ 塔芬山（3,070 公尺）百岳編號 092⛰️ 達芬尖山（3,208 公尺）百岳編號 074⛰️ 大水窟山（3,642 公尺）百岳編號 013⛰️ 秀姑巒山（3,825 公尺）百岳編號 006⛰️ 八通關山（3,335 公尺）百岳編號 046

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DAY 1

DAY 1：台北 → 池上火車站向陽森林遊樂區派出所向陽山屋
2022 南二男二
搭一大早的台鐵抵達池上站。

這次一樣選擇叫小鳳的接駁，車程約兩個小時多，抵達嘉明湖步道管制站 ( 注意道路有管制時間 )。

入園許可證要繳交給旁邊的向陽派出所。

南二男二團開登。

今天先暖身暖腳。

不到兩小時就到向陽山屋，結束今天這回合 ( 哈哈 今天先偷懶先 )。

東北季風鋒面襲台，大家都在家避寒，今天山屋加我們只有七人，難得人這麼少，協作大哥還招待我們，多煮吃不完的菜 ( 等等那我們背包重量沒有減輕到阿 )。

同步分享這次南二段的衣物、配件等裝備。

主食的部分 ( 經過這次的經驗，下次應該要把內容物取出統一分裝，如此一來，可以再減少體積跟外包裝垃圾 )。

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DAY 2

DAY 2：向陽山屋 → 向陽山 ( 視天氣狀況前往 ) → 嘉明湖避難山屋 → 嘉明湖 → 三叉山 ( 視天氣狀況前往 ) → 拉庫音溪山屋。

梅山巷 119 號

今日天氣不怎麼好是陰天，但沒關係，只要後面幾天是好天氣就好 ( 與向陽名樹不知所以然的合拍 )。

模仿向陽名樹的身體@@....

向陽名樹

向陽大崩壁一片白牆 。

向陽大崩壁、嘉明湖避難山屋。

接下來六天要走到另一頭去 ( 光想就覺得人類既渺小又偉大 )。

夫妻樹跟前往嘉明湖路上 ( 天氣似乎有一點轉好 )。

抵達嘉明湖，這時間這天氣只有我們兩人，雖然沒有藍天白雲，但好好獨享靜謐嘉明湖的美麗也是不錯的。

回到三叉山的叉路口，接下來就是全新未曾走過的路段了 ( 天氣不好故我們討論後不去三叉山，把時間跟體力留給後面 )。

前往拉庫音溪山屋路要不斷陡下，對膝蓋也是蠻傷的。

拉庫音溪山屋。

要過一條小溪，看起來不太難但是還是要小心 ( 朋友就沒踩好，直接一隻鞋子去撈水... )。

比預定時間還早到拉庫音溪山屋，所以有很多時間耍廢放空，朋友得趕緊先處理鞋子進水問題，而山屋就只有我們包場。

怎麼這邊的山屋都有地址。

沒事如我，除了裝水順便來試試新鞋的防水性。

拉庫音溪山屋，旁邊就有無限流量的活水源、儲水桶、廁所 ( 怎麼有人這麼 Chill 在看報 )。

接近黃昏時，雲開了天氣變好，希望明天能維持阿 ( 祈禱 )。

南二男二 DAY 2 結束，明日最硬行程，先睡飽吃飽再上。

DAY 3

DAY 3：拉庫音溪山屋 → 南雙頭山 → 雲峰叉路口 → 雲峰 ( 輕裝 ) → 雲峰叉路口 → 轆轆谷 → 轆轆谷山屋。

比遠得要命王國還遠得要命的雲峰 / 轆轆谷山屋

一早出發，記得最後離開山屋要用椅子擋住門，以防熊或其他動物闖入。

天色漸漸亮，雲海美不勝收。

昨天的下降高度，今天都要走回來....

往「南雙頭山」路上。

抵達「南雙頭山」褲子髒的像是滾倒泥池裡，其實是一早走的箭竹林超級濕，過地形時泥土泥巴留下的。

雖然天氣不是大晴天，但是如海洋一般的雲海，仍然撫慰了我們疲累的身心。

遠眺雲峰、轆轆山、大水窟衫等接下來幾天要走的山頭。

今天要走 12 小時，不敢停留太久，趕緊繼續趕路往雲峰路上。

應該是水鹿的屍骨。

往「雲峰」路上，這段刀片岩實在驚險不好過。

抵達遠得要命的山「雲峰」。

果真是「雲峰」，一直生雲出來。

繼續趕路前往遠得要命的山屋。

路上開始變天，下起小雨，意志力開始薄弱...

終於抵達山屋，趕緊煮食補充熱量，結束今天最硬最遠要走最久的一天

DAY 4

DAY 4：轆轆谷山屋 → 叉路口 → 轆轆山 ( 輕裝 ) → 塔芬池 → 塔芬山 → 塔芬谷山屋。

我是誰 我在哪 我在幹嘛

昨天到轆轆谷山屋已經晚上，今天一早才能看清楚它的真面目。

整裝完畢，前往「轆轆山」( 老人頭這件外套的帽子套上去怎麼這麼貼 XD，BACKCOUNTRY 黑五購物｜LOWA+NORRØNA｜海外訂購開箱 )。

在叉路口換輕裝時，發現下起了小小冰雹。

往「轆轆山」沿途又濕又下小雨，不過還是抵達了，沒啥景，拍拍到此一遊照片後，趕緊趕路去。

今日天氣之差，照片裡主角已用動作表達心聲。

路途上上下下，也有不少路段要攀爬，無奈今天又是下雨天，更要小心不要滑倒以免危險。

到塔芬池時，雲似乎有那麼一點點打開了。

抵達「塔芬山」，山巒都被雲霧繚繞覆蓋了。

迪卡儂買的新雨褲，也不堪行走之間的損耗而破裂了，連帶雨水都濕進我的鞋子了。

離開「塔芬山」後，基本上用全速來到「塔芬谷山屋」，因為又濕又冷，衣服、鞋子也都半濕，只想趕快休息、整裝、換乾爽的衣物。 一樣今天仍然包場，整間山屋直接變曬衣場。-

DAY 5

DAY 5：塔芬谷山屋 → 叉路口 → 達芬尖山 ( 輕裝 ) → 黑水塘 → 南大水窟山 → 大水窟山屋。
像詐騙電話一樣多的假山頭
經過昨天狼狽、又濕又冷的一天後，我們祈禱今天開始，山神可以給我們好一點的天氣。

走的無聊，不如跟沿途植物聊個天吧。 到今天幽靈般的箭竹林仍然不放過我們，看看我的雙腳有多濕 V.S. 不同高度之邪惡程度成正比的箭竹林。

好在天空開始透藍，我們燃起了繼續走下去的求生慾望。

抵達「達芬尖山」，不得不說這邊的展望真的非常棒。

遠眺玉山群峰 ( 哪看得出來阿 )。

繼續前往「南大水窟山」路上。

天氣是真的開始有變好的跡象，心累的眼淚終於可以停止了。

可是往「南大水窟山」的假山頭之多，就向詐騙電話一樣，邊走邊幹譙。

走到一處陽光普照之地，心想不如好好休息、曬個裝備、衣服吧。

雖然溫度還是冷，但是加減吸收陽光還是讓我們得以療癒幾分。

充飽太陽能後再上山頭，這次是真的到達「南大水窟山」了。

出大景辣辣辣。

再多言語都無法傳達當下的感動！ 足足在這邊玩耍了快一個小時。

另一側是明天要上的「大水窟山」。

是時候往大水窟山屋了。

大水窟山屋旁邊的大水窟池。 據說可以直接在山屋看水鹿 ( 屁啦，晚上超暗還是要走出去好不好 )。

不愧是大水鹿山屋，入夜後水鹿們都圍過來了。

大水窟山屋夜晚星空，看來明天會是超好天氣，謝謝山神！

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DAY 6

DAY 6：大水窟山屋 → 大水窟山 → 秀姑坪 → 秀姑巒山 ( 輕裝 ) → 秀姑坪 → 白洋金礦山屋 → 中央金礦山屋。
山屋包場 連六拉六
果真是好天氣，精神抖擻為之振奮，今天要上「秀姑巒山」！

謝謝熱心山友還留了存水桶，讓需要取水的人少跑一趟。

萬里無雲 GOGOGO！

玉山群峰、大水窟山一覽無遺！

這幾天白天路上行走，都會聽到水鹿叫聲，今天總算是見到本人，HELLO 你好~

往「大水窟山」路上。

雖然看似天氣很好，但是風可是超大，會吹到你頭痛的那種。

抵達「 大水窟山」！ 在大水窟山，遠眺玉山群峰 ( 這次真的看夠清楚了吧 )，從左至右，東小南山到玉山北北峰，你認得了幾個呢

接著就剩今天的大魔王「秀姑巒山」了。

路上背陽面有不少殘雪，不過我們也有準備冰爪，不怕。

小心迷路！

抵達秀姑坪，小憩片刻換輕裝，前往「秀姑巒山」

雖然是輕裝，但地形仍險峻，部分路段甚至有雪，若是結冰更要小心。 BRAVO~ 抵達「秀姑巒山」！

每一步、每一刻都要感謝山神，如此美景夫復何求。 路經白洋金礦山屋，一樣沒人，順便快速賞屋一下。

繼續前往中央金礦山屋，雖然都是下坡，不過還是有些高地差跟地形要過。

看到中央金礦山屋了~~

山屋旁邊一樣有無限活水源可取用。

最後一晚，仍舊包場哈哈，明天下山吃愛玉！

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DAY 7

DAY 7：中央金礦山屋 → 巴奈伊克營地 → 八通關山登山口 → 八通關山 ( 輕裝 ) → 觀高營地 → 東埔登山口。
南二一旦踏上 跪著也要走完
南二最終章，今天要登上八通關山後，一口氣踢 14K 到東埔登山口！ 以為中央金礦山屋海拔沒前面幾天的山屋那麼高應該溫暖一點，結果並沒有，外面物品還結霜...

開走！

溫煦陽光加松針毯步道就是舒服。

往「八通關山」登山口開始陡上。

前幾天從另外一側看玉山，現在又繞到另一側，真佩服自己的雙腳...這邊換輕裝上「八通關山」。 南二段最後一座山頭 Finished！八通關山~~

天氣好得離譜，只有我們兩人包場整座山~

又是認山頭的時間，你認得出幾個呢 男二 in 八通關山 feat. JOJO POSE 又玩耍了一個小時，該面對現實往遠方的東埔前進了。 八通關古道往觀高坪前進，這邊的下坡實在太磨人心智了...

無敵陡不好走，請三思。

抵達觀高營地。

順道來「觀高登山服務站」參觀下。

該面對現實，還有 14.6K 要踢。

沿途還有不少崩坍路段，不是都是平路可以一直衝...

雲龍瀑布。

最後一哩路，是靠「等會兒就能吃到愛玉了」來支撐意志力。

看見愛玉亭了！ 狂嗑兩碗！

抵達「東埔登山口」，南二段成功完成！ 南二男二成功登出！

登山 玉山 步道

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