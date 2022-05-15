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雨彈炸開雨區再擴大！ 全台18縣市晚間大雨特報

拖板車大剌剌停放疏濬道 計程車未煞車直撞司機頭顱變形亡

不枉淋雨上排雲山莊　登頂「玉山主峰」濃霧散開太幸運

健行筆記 / 健行筆記簡大葳

規劃以久的玉山行總算可以成行！其實早在去年5月就幸運的抽到排雲山莊,出發前5天因疫情封山而沒有成行。在抱著有抽有機會的心態,老公在今年3月又送出申請,很幸運的再度中籤但天有不測風雲打開玉山氣象預報,這4天百分80的降雨機會（外加打雷符號）也太幸運了吧！剛好時間涵蓋我們計畫中的三天兩夜但抽到排雲山莊實在是不想放棄而且老公好像是個晴男？（每次有他同行似乎都是晴天）抱著也許山頂比較高雲飛不到那麼高？的天真幻想說不定會有奇蹟ＸＤ

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出發日是週日,從高雄先去離塔塔加較近的石棹住宿,

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阿里山石棹地區有許多茶田,很適合喜歡漫步走走的朋友

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這裡也盛產苦茶油據說對胃有保護作用一罐700

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週日下午已沒什麼遊客很悠閒

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到處拍

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民宿旁還有著名的琉璃光(但當晚霧太濃並沒有看到）

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這時間很多盛開的杜鵑花顏色都很繽紛

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老公跟我就這樣邊走邊拍,ㄧ路晃到傍晚,出發到朋友推薦的『游芭絲鄒宴餐廳』

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不知道老闆是不是在城市開過餐酒館後回鄉開設這間餐廳？

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入門後帶位的人員很親切悠悠的爵士樂感覺到游芭絲鄒宴的好氣氛

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我們座位旁的山景屬於套餐的點餐方式,每人的基礎費用是350元,有5道特選菜色,附餐甜點是山愛玉,人多人少用餐都很適合(建議預先訂餐,生意很好）個人推薦現烤鹹豬肉與新鮮研磨的芥末豆腐必點第二天周一（3/28）果然是連綿的雨勢,一早7點在方便用餐的石棹小七吃完早餐

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外帶兩根香蕉和兩塊雞胸肉當中餐補充品,我們想著反正就這樣吧！下雨也有下雨的美,往塔塔加登山口出發。從石棹開車到塔塔加大約1小時半,把車停在停車場,用了點時間到管理處報到

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由於道路整修,接駁車前行到入口前約2百公尺處,我們再步行到入山口（收費1人100元）

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入山時間是9:30,入口到排雲山莊8.5km

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沒有直上路線,屬於緩坡,就算是下雨也不太會滑,路況維持的非常好（真的是超棒的國家級步道）所以我跟老公沒有穿雨衣而是拿了雨傘,打算就這樣慢慢步行到排雲山莊也因為氣溫較低（入山時大概14度）所以我們都有穿了防風雨外套,這樣中途的崩壁路段拉鐵鍊也較安全,除此外也可以把傘卡在登山包上前行,不用太費力感想是雨傘比雨衣透氣多了,在這種地形登山帶把折疊小雨傘真的很方便喔

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走沒多大約2K就到了夢露亭雨繼續下著裡頭站滿了人我跟老爸沒有多停留

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大約12:20到達5K的休息點,這裡也是大家很喜歡聚集用餐的中繼地點,

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這裡旁邊的樹上還有許多金翼白眉會飛下來跳著跳著等人們的食物掉下霧氣還是很大 鏡頭都是霧

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抵達排雲山莊時約下午3:30

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抵達排雲山莊的感覺真好～～

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4:30山莊內會開始開燈早點到就先開頭燈整理行李5:00開始用餐時間

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很香ㄋㄟ～～我太餓忙著吃結果忘記拍照了熱騰騰的美味排雲餐謝謝辛苦的雲豹登山隊協作幫大家料理這些美味抱著感恩的心情吃得乾乾淨淨5:30吃飽後稍微刷牙漱口跑個廁所整理一下裝備來自各地的山友（台中最多）ㄧ房大約12人大約6:30大家陸續都睡了由於這次是跟老公兩人自行安排沒有什麼行程壓力我竟然也睡得很好第一次山屋睡的好感動下雨還是很多人大家都說抽到很難得所以都會想來就算只是住一晚也好ＸＤ預備明早2:30起床......ZZZ第三天起床後立馬衝出外面查看，依舊大霧濛濛，但沒下雨(心中小確幸)

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吃完早餐立馬出發(清粥小菜＋饅頭＋奶茶)有部分山友看天氣不佳就繼續睡了這登頂路2.5公里大霧朦朧

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到達小風口處接著就要上行200山頂有風溫度會更低老公叫我先停下來穿上雪衣以及毛衣越來越有熊樣了

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真的很幸運老天爺非常眷顧大家

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登頂前竟然濃霧散開了所有登頂的山友都停下腳步大聲歡呼著大家都拿起手機狂拍

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我們看著這一幕～超感動！

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昨天淋的雨都值得了

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排隊合照去

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老公說一定要穿情侶裝拍照我只好咬牙脫下外套但老公ㄧ點都不冷ＸＤ

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下山的心情很輕鬆

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回到排雲山莊吃了一碗熱湯米線。整理裝備準備下山去......走走走走～

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預計從排雲山莊回到入口含煮餐大約5小時因為還要回高雄車程將近3小時所以就速速走回沒有再多拍照了特別ㄧ提的是4K處左右有ㄧ間可愛的獨棟生態廁所,行前有網路做了功課,了解玉山的生態廁所維護的用心與辛苦,老公與我都很支持的去解放一下～

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再用木屑蓋好ＸＤ舒暢啊～～讚讚的玉山生態廁所一路晴天下午約3:00回到塔塔加登山口停車場快樂換衣完上車完成這次的玉山行程。#石棹#阿里山#塔塔加#玉山#排雲山莊#下雨#濃霧#出大景

玉山 登山 阿里山

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