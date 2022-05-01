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五峰天際線「鹿比大鳥縱走」下坡居多但考驗腳程　陽光下的叢林美極了

健行筆記 / 健行筆記Carlos Lee

五峰天際線全長28.5K，起點位於上坪廣惠宮，終點位於樂山林道9.5K，是岳界難得能串聯十幾座中級山連走的大縱走路線，分別為（上坪山、五指山、大隘山、鵝公髻山東北峰、鵝公髻山、鳥嘴山、大窩山、比林山、南比林山、鹿坑山），而且是新竹縣五峰鄉山區最美麗及最具代表性的山系，沿途蓊鬱柳杉、雲海、登高望遠好展望、水晶蘭等中級山特有的清新美，是絕對不容錯過的山行經典。此外，五峰天際線每隔一段距離均設有引導鐵牌指引前進，每隔0.5K就有里程數標示牌，十座山頭的三角點都放置天際線鐵牌，供山友拍照留念。今天我們自五峰天際線端點28.5K逆走到鳥嘴山16.5K，接著從鳥嘴山露營區下山，一路到八角亭，沿途我們會經過鹿坑山（H2035）、南比林山（H1982）、比林山（H1811）、大窩山（H1642）、鳥嘴山（H1550），總共五座山頭，由高海拔往低海拔走，因此沿途以下坡居多，然後會遇到腰繞或者走稜線的路段，其實有相當腳程的山友，走起來沒什麼困難，對於一般腳程的山友可具有相當的挑戰，以下內容來介紹五峰天際線前半段的登山記錄

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本活動由「苗栗縣巨足登山協會」所舉辦領隊：彭康鳳、嚮導：李弘灝／隊員：25員，總共27員

05:00  自竹南出發，沿途至頭份、芎林、竹東接駁隊員08:25  抵達樂山林道9.5K，下車後整裝完畢，大家沿著樂山鐵道往內走

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隊員啟登前合影一張

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沿途步道上有幾朵野菇

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08:33  抵達樂山2460空地，也是五峰天際線入口，往下切

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步道是松針落葉，走起來很舒服

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從五峰天際線入口一路都是這樣陡降的狀態，直到樂山鐵道岔路才會稍稍平緩

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途中有視野可以看加里山

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一路上也設有繩索輔助上下

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08:58  五峰天際線27.5K09:06   途中展望

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09:18  特殊形體的巨木

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09:20  五峰天際線26.8K、樂山鐵道10K岔路

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09:31  五峰天際線26.5K

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09:45  鹿坑山，海拔2035公尺，有一顆山字森林三角點

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山頂有些許展望可以看到加里山的山形

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10:00  在鹿坑山休息後續往南比林山前進

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10:06  五峰天際線25.5K位於鹿坑山與南比林山間有腰繞路與稜線路之分，我們統一走稜線路

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一路都在爬升

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10:26  五峰天際線25.0K10:35  仍然繼續爬升

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10:46  南比林山，海拔1982公尺，無基點

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10:52  下來南比林山不久，右側有一個岔路往大鹿林道9.1K攔砂壩登山口，儘管路線已經打通了但路線仍不明，容易迷路，沒有做好事前功課請勿嘗試

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山徑狹小，路段踏點不明顯，走的時候要小心

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11:03  五峰天際線24.5K

此路段高度落差大需要垂降、攀繩，途經此區須注意安全

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11:12  一路陡下

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11:18  猴板凳

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沿途有好幾棵巨木，我們穿梭在其中

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被雷劈到的巨木

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11:40  五峰天際線23.5K11:51  太陽射入叢林中，我們經過的這一剎那，直呼美極了！

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五峰天際線23.0K，比林山山頂比林山，海拔1811公尺，有一顆三等三角點No.6277、山字森林三角點各一顆

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另外，山頂還立了一根民國72年由台灣省政府所立的頭前溪水源保護區界35號水泥柱

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12:36   往大窩山、鳥嘴山／比林山東北峰岔路，直行

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沿途均走在稜線上面，路跡、布條還算明顯，不用怕迷路

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12:49  五峰天際線22.5K山徑途中多條輸送水源的黑水管，據網路資訊顯示：黑色水管係從鹿場大山一路拉到白蘭部落，供應民生及農地用水。

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12:59  五峰天際線22.0K此處登山路線不算熱門也不算冷門，走著走著總是喜歡這種清幽的感覺

4835757c1561c992c09c2ce687a7e56c.jpg13:07  抵達大窩駐在所、日治時期留下來的軍營遺址，範圍頗大，為水管大空地，大片的空曠地可供大批登山隊伍休息

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周遭還有駁坎遺跡

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白色菇類

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八角蓮

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13:18  休息完畢繼續往大窩山、鳥嘴山前進

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到大窩山一路上走在稜線上都是上上下下，去年走這段路的時候會覺得很累，現在來走因為累積更多登山經驗值，走起來又不一樣

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13:24  五峰天際線21.5K

13:28  

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13:34   此處為觀景點，但是現在沒甚麼景色

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過觀景點後拉繩下切

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13:39   苗栗巨足的隊員個個身手矯健，都是屬於健腳型的

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13:43  另一處觀景點，景色依舊被雲霧給吞噬，幸運的是還有露出一點山頭

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陽光透射在柳杉林的景色真漂亮

12924319f0108109f2eae45fe52ee8cd.jpg13:59  五峰天際線20.5K

63e407d9968c796487b676e33fa1e040.jpg14:05  岔路，繼續直行到大窩山注意，如果往右走的話「不經」大窩山，會直接往鳥嘴山、八角亭方向前進了，兩條路最終匯聚一線因此要撿大窩山的山友們請繼續往前走喔

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經岔路約8~10分鐘，就到大窩山囉，登頂前先下切再爬升一段就到了

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14:18  大窩山，海拔1642公尺，有一顆三等三角點No.6246、山字森林三角點各一顆

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14:26  離開大窩山後，續行鳥嘴山0f47636d99b184780e598e6e6d3abe8b.jpg14:29  經南庄石壁部落岔路（大窩山南庄線全線4K）是最近才釘上去的黃色標牌，去年來沒看到
5505170eb5b0623815b17f670d0a5467.jpg1d73b3469c4badac291827814ba94349.jpg

14:37  右側有一條岔路，剛才在抵達大窩山前的右側岔路（不經大窩山）就是通到這個地方紅色箭頭就是我們行進的方向

be50448994bfcb3a2b5b91d33bede546.jpg14:39  五峰天際線19.5K沿途仍然由優美的杉木林伴我們而行

05de1596f9da143669aca646eeac09dd.jpg14:43  稜線、腰繞路徑岔路，兩條到後面會匯聚成一線，我們走腰繞路徑

f9265eade4100ec8daf2e9ca4dbd0c79.jpg經過樹根盤繞路徑，這裡下雨過後變得較為濕滑，也盡量別踩踏樹根與水管，注意踏點小心通過

dd776fdf7354b1a834421f648725c745.jpg15:00  五峰天際線19.0K15:02  稜線路、腰繞路匯合，續行主線

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主線往回拍攝，左線為剛經過的腰繞路徑15:16  岔路，往八角亭方向續行

925278a203948696e4c8a5d0cad94fb8.jpg15:22  五峰天際線18K  八角亭岔路，在這裡休息後再繼續往鳥嘴山前進3f57c7d8350ce1583cb32bacd63f464d.jpg

藍天隊的標牌寫著約莫1小時就到了

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接著繼續往前走

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15:40  五峰天際線17.5K中空的樹幹

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15:43  先下切一段2b300bf359f7dd5f4624f82452d8fa8b.jpg

不久後到鞍部再一路爬升

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16:00  五峰天際線17.0K遇到兩個體積較大的猴板凳

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16:05   鳥嘴山、八角亭岔路，在這裡休息一下6030637e2f0637752b6e44f4c15b51f5.jpg16:08  五峰天際線16.5K  五峰鳥嘴山最後一段爬升，約莫5分鐘左右即可登頂21e129f0d9fafa8378e24e2c861e79d4.jpg鳥嘴山，海拔1551公尺，有一顆三等三角點No.6295、山字森林三角點各一顆
cfaabb418494cdde130d04171084a4be.jpg0c456fe9fdc693aad89ed8f5ee9213b9.jpg
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另外，山頂還立了一根民國72年由台灣省政府所立的頭前溪水源保護區界37號水泥柱
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全體隊員於鳥嘴山基點前合影

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16:31  回到鳥嘴山露營區／八角亭岔路口，一路陡下切，路徑濕滑陡峭，行走時建議側著身走慢慢下行3194931bc8e6ed49e5d60154e82dd74a.jpg

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16:47  約莫15分鐘就下到登山口

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白花三葉草d1bf087ea4949396a590efd5b1d45f89.jpg

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粉紅色與白色杜鵑花

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16:51  途經鳥嘴山露營區81e39bab8fa11aa92af577591bc9d3e4.jpg

16:56  出去前會看刻有鳥嘴山字樣的石頭，周遭開滿了粉嫩的櫻花

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產業道路旁開滿整片櫻花，生機盎然

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除此之外草叢也能見到海芋的身影

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17:06  產道途中有設置中央氣象局白蘭雨測站

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17:10  抵達八角亭，整裝上車回程

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18:30  回程到竹東下公館吃慶功宴，補充爬山所消耗的熱量，我們在「好所在客家美食館」吃晚餐

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以下為本次慶功宴的菜色，總共9道菜+1湯+2道水果甜點，豐富的桌菜讓隊員忍不住大快朵頤

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20:38  車輛回到竹南博愛公園，各自回家

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當天隊員的腳程差不多，大部分隊員在預定時間內完成這五座山頭，本行已經將五峰天際線一半的路段完成，期待下次再將（鳥嘴山一上坪山）這一段縱走路線完成，完整走完五峰天際線。

完整GPX軌跡請點我進入

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登山 步道

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