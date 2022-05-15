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「合歡山」百分百美景天堂！翻湧雲海、雪景壯觀不已 還有星空絕美銀河

健行筆記 / 健行筆記紅晨星

【私の百名山】四季風情萬種合歡群峰

如果真有一座山能讓你來回走上一百遍，我想多數台灣人心目中，合歡山一定排得上前幾名，簡單好走平易近人的合歡山主峰(海拔3417m)，新手第一座最愛的石門山(海拔3237m)，木棧道完善的合歡東峰(海拔3421m)，略為挑戰型的合歡山北峰(海拔3422m)，四座山都集中在合歡山景觀公路武嶺的附近，都是20分鐘到1個半小時就能登頂的百岳，附近還有非百岳的合歡尖山、及合歡山南峰、小奇萊山等等景色也是一等一，不僅是新手登山客必走，也是攝影玩家愛好者的天堂。

愛上登山，緣因合歡之美

從攝影而愛上山，就是我十年來造訪百餘次合歡的原因，自2011年起，迷戀網誌上全幅機拍攝精美的照片，入手人生第一台相機，開啟了登山之門，因緣際會在12月隆冬東北季風惡劣天氣下，人生首衝合歡山就在鳶峰路旁欣賞到高山夕陽雲霧變幻莫測，雲霧簇擁夕陽光線奔騰，讓人萬分感動，獨自欣賞美景天開，記憶最美的合歡也是第一次，至今仍深深烙印腦海難以忘懷，筆者分享一些合歡山值得造訪超過一百次的理由。

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（↑2011年12月第一次前往合歡山欣賞到精彩美麗的夕陽美景）

欣賞壯麗雪景，無須高超雪攀技巧

合歡山公路台14甲線為本島海拔最高公路，開車就能直抵海拔逾3000公尺高山，每逢冬季12月-隔年3月，低溫加上鋒面容易降雪，遠比其他百岳更容易雪登，更是民眾最愛的賞雪勝地，除了武嶺停車場以外，以合歡山主峰步道雪景最容易親近，無須高超雪季攀登技巧就能欣賞美麗雪景。

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(↑合歡山主峰步道口就能遠眺東峰夕陽雲海雪景)

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(↑即便主峰步道沿線有雪積冰，小心慢慢行走約1小時就能抵達合歡主峰頂欣賞夕陽雪景，遠較其他百岳容易抵達)

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(↑如果不想攀爬，合歡主峰步道入口約200公尺即可欣賞美麗雪景日落)

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(↑同樣合歡山主峰步道，不同年的雪景呈現不同的樣貌，這就是值得一再前來的原因)高山杜鵑密集露出，登山遊憩兼顧賞花樂趣每年4月底至5月中旬春暖花開，雪季告一段落後，充沛的雨水豐饒植被滋養山脈，溫度回升下，滿山遍野高山杜鵑滿布小奇萊、東峰、石門山、尖山等步道，既能輕鬆散步賞花，體力佳者更能一天連走多座，以CP值而言真的非常高，高山杜鵑結束後則有北峰大片紅毛杜鵑接力綻放盛況，熱鬧程度似為登山尋芳客們濃脂抹粉上妝，艷麗迎客。

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(↑石門山高山杜鵑-每年由向陽面的石門山、哈哈山、小奇萊步道等地先盛開，醉人之美讓人一來再來的重要原因之一)

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(↑除了石門山之外，小奇萊步道也是相當親近的合歡山沿線步道之一，小走十幾分鐘沿途就有美麗的高山杜鵑可以欣賞)

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(↑無須跋山涉水，開車到昆陽停車場旁就可欣賞奇萊稜線搭襯雲海日落美景)

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(↑合歡東峰步道口杜鵑由低海拔往上接力綻放，只需要在步道周邊就能看到)

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(↑合歡東峰滿山都有不同的高山杜鵑叢，步道中段也非常多)

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(↑合歡東峰纜車站後方每逢杜鵑期，更是有如群芳爭艷，難怪沿線步道上滿滿人潮，就為了這密集捧花而來)

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(↑哈哈山、石門北峰杜鵑日出-不想在石門山或東峰人擠人，合歡群峰私房秘境屬這個山頭莫屬，這個方向遊客非常少，也能悠閒的欣賞杜鵑日出)

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(↑合歡北峰杜鵑日出-腳力稍微可以一點的，合歡北峰杜鵑日出也是另一種選擇，好處是不用人擠人，能夠靜靜欣賞杜鵑日出不吵雜的景色)

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(↑合歡主峰步道杜鵑)

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(↑最後登場的是五月中旬的紅毛杜鵑，以合歡北峰面積最大最漂亮)

夏季風雲湧動熱情綻放，星空絕美銀河閃耀動人

合歡山花開時節過後，緊接而來就是7-8月的夏天，雖然此季節午後山區易遇上較多抬升氣流，也經常發生雷陣雨或大雷雨，但經常有大氣穩定高壓壟罩，容易欣賞到晨昏大景及夜間美麗星空銀河。

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(↑合歡主峰夕陽在夏天呈現另一種氛圍，夏季能見度較高，夕陽光線經過折射更加金黃透亮)

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(↑合歡主峰夕陽紅霞滿天-夏天容易出現高層雲，在夕陽光線折射下，滿天雲彩艷麗更加襯托高山稜線壯麗)

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(↑昆陽銀河-夏季晴朗的晚上，更是夜間欣賞星空的好時節，在穩定高壓壟罩的夜晚無光害的空間都能欣賞到滿天星空)

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(↑舊昆陽停車場整建前銀河星空之美)

秋賞雲海大景，奔騰雲浪濤盡鉛華秋天是合歡山著名賞雲海美景的季節，合歡山群峰地理位置佳，群峰環繞，上午可在東峰、石門或北峰欣賞日出，下午又可前往主峰、昆陽欣賞日落，9-11月的秋天鋒面來臨前後，非常高機率容易欣賞到平穩大面積的雲海之美，宜人的天氣更是適合登山的季節。

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(↑合歡主峰夕陽雲海-沿著合歡主峰步道往昆陽或往主峰方向，整條步道幾乎都可以完整看到平流如棉花糖的雲海美景)

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(↑不僅西邊景色非常迷人，眺往東邊奇萊山方向台14甲線也有雲海公路美景可賞)

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(↑大風口克難關雲海-沿台14甲線石門山往小風口遊客中心路旁，東邊經常可以欣賞雲海匯集之美)

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(↑合歡主峰頂銀河雲海-夏秋之交夕陽落下後約半小時，可以欣賞到銀河就在西方日沉之處)

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(↑小風口銀河-秋天由小風口開車往石門山前近，銀河就在正前方)

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(↑奇萊步道登山口日出-秋天山上有著許許多多高海拔變色植物，可以搭襯拍攝日出美景)

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(↑雲海公路-秋天的雲海經常出現台14甲線公路腳邊，開車停路旁就能欣賞美景，絕對是我心目中台灣最漂亮公路前幾名)

四理由，讓你前來合歡上百次也不厭倦除了千變萬化的高山景色之外，合歡山具有以下幾個特色，值得一來再來1.百岳親民好走，適合闔家大小散步觀光，想鍛鍊體力與輕鬆賞景兩者兼備

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(↑體力一般或者單純想散步，可選擇石門山、合歡山主峰走走，不僅登頂難度低，欣賞的一樣都是百岳景色，想鍛鍊體力或嘗試腳程較長的，可挑戰合歡西北峰練習，登山口都很鄰近，比起許多較難到達的百岳，親近許多)2.百岳周邊兼具遊憩觀光性質，公路開車騎車就能抵達，無須跋山涉水

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(↑欣賞百岳雪景，不須高難度雪登技巧，只要上雪鍊，小心駕駛，即使不爬山，公路旁也有美麗雪景，遠較雪山、玉山等容易得多)3.不用事先申請入山入園，可依照時間安排前來

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(↑交通便利外，許多百岳均須提前申請入山入園證，合歡群峰多數毋需事先申請，適合按天氣或臨時起意登山練習的朋友)4.高山攝影的絕佳練習場，不限晨昏大景，暗空公園更可觀星觀天象

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(↑合歡山各式各樣景色拍都拍不完，更可以一天來回跑走不同山頭拍攝，這是其他百岳很難完成的)

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(↑除了銀河以外，更可以拍攝星軌車軌等主題，題材構圖非常多)

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(↑即使沒趕上雲海日落，也能在路旁拍攝雲海月出)

結語(FINAL)合歡山之所以能值得十年來走訪上百次，除了方便到達之外，變化萬千的景色、無時不刻都不相同，存在這大自然造物主幻化的魅力，這就是這座山吸引我去走一百次的原因。照片太多無法一一分享只能節錄，未來這座山目標要走1000次。

合歡山 步道 登山

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