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北韓疫情再增21死！金正恩坦承：建國以來最大動盪

地圖找不到卻是必訪之山　到「陽明山」還能走龍貓隧道、在抹茶饅頭上觀雲霧

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

我最愛的一座山，但，在台灣地圖上找不到的一座山，從零歲到一百歲都曾造訪過她，一年三百六十五天、一天二十四小時、不管晴天、雨天還是下雪天，不論使用何種方法走路、騎腳踏車、騎機車、開車、搭車，你都可以去見她。她就是 ─ 陽明山 (下圖，圖片來源：陽明山國家公園)

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陽明山就像一位母親當颱風來時默默為我們擋下風雨，大屯山、七星山、紗帽山、小觀音山...都在她的懷抱裡，小百岳排名一、二位的大屯山 (標高：1,092公尺)、七星山 (標高：1,120公尺)就位於陽明山。小時侯對陽明山的最初印象是櫻花及海芋還有廣大草原的擎天崗。第一次愛上她，是看了齊柏林導演《見山》展裡的一張空拍視覺圖 (下圖，圖片來源：齊柏林空間IG)開啟我對她的探索之路...。回頭數數我在健行筆記中分享的隨記(100篇)竟然有39篇、相簿53本與陽明山有關...。

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從小觀音山往竹子山拍攝，照片中公路蜿蜒。年節儀式感路線每年端午，登高順陽好節氣，炎炎夏日看雲去。健行路線：從二子坪遊客服務中心經幽靜的二子坪步道，找尋龍貓隧道，感受一下四十萬年前火山噴發留下的遺跡 - 向天池，讚嘆天地歲月悠悠，宇宙奧秘，令人好奇，也讓人敬畏。接著，腳踩佈滿落葉的石階，往面天山觀雲霧...。

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龍貓隧道

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抺茶饅頭「面天山」山頂是我最愛的觀雲霧變化地點元旦登七星山：登台北第一高峰「七星山」迎曙光、接新年！每次由「小油坑」登七星山，習慣在山腳下感受一下大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在呼吸著。

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大地正在呼吸著49150fe439cf4fc4a45674c37958edac.jpg

不知何時，元旦登七星山己成某種儀式感62cb698857382418b22c93b4f3d3f754.jpg

七星山主峰遠眺七星山東峰一年52週，每週走一條健行步道，一年都走不完，每個季節都找得到想要再次造訪她的理由...，不論你是要看山、賞花、賞楓、看水還是要賞雪...她都能滿足你。一人獨行、團體活動、情人約會、親子或家族旅遊都適合。春日賞花：櫻花、海芋、繡球花、紫藤花、金毛杜鵑、梅花...

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春、秋冬賞楓：各式變色葉植物爭奇鬥豔...紅、褐、橘、黃樹葉點綴綠林繽紛山谷...6a6a44e0a6b224a59998e89cf8b58ef6.jpg

夏日避暑：造訪瀑布群，靜靜聽著流水潺潺、溪水涓涓，看傾瀉而下的水花隨風飛揚、水氣瀰漫，體驗大自然、負離子天堂吸好吸滿...2c54066d528a8a7afb95cf2b97654d7f.jpg

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秋日賞芒：愛在秋芒紛飛時，滿山芒花翩翩起舞， 喚起大地生機...。

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冬日賞雪：可遇不可求的大自然饗宴

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冬日迷霧：走進迷霧森林！感受大自然的靜謐，探索森林、來場滌淨身心的森林癒...，即便坐著發呆也是一種享受...

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原始森林路徑、迷霧、落葉...很有阿凡達魔法森林的感覺...。真的好美哦！

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雲霧飄渺時的若有似無，彷若置身夢幻仙境...c81045169175f0b13adfd392105b773d.jpg

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生態之旅：全球首座「都會寧靜公園 Nature Quiet」第一條「寂靜山徑」就是在陽明山的「夢幻湖步道」，每次造訪夢幻湖，總能看見她不同的風貌...

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夢幻湖 - 台灣水韭為多年生水生蕨類，纖細翠綠、稍透明，珍貴稀少。4f7e866d97b377237f9fba1bb16a0b18.png

秋日漫步在雲霧中，山在虛無飄渺間...。

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五星級的「二子坪無障礙步道(長1.8公里)」，我喜歡走在碎石路上發出的聲響...。春夏時節來訪，步道旁會開滿粉紅的裂葉秋海棠很美，因葉子長得像鴨子的腳掌，就有了「鴨掌秋海棠」這有趣的小名。入秋後，綠油油的葉跟朔果...。

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水鴨腳秋海棠的花有分雌雄，看得出來嗎？雄花，四片花瓣，二大二小。雌花，五片花瓣，後面還有像翅膀的子房。花苞像個小荷包。她的葉子可是有左右，可以湊一對的哦！

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向天池特有：傳說中大雨限定綠色精靈仙女蝦，向天池的原住民，小型無脊椎動物鵠沼枝額蟲，只有在雨季過後積水成池才可見。

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除了櫻花、海芋、繡球花之外，陽明山四季的奇花異草也是很精彩的...。萎蕤、台灣野苿莉烏皮九芎、鍾萼木花、台灣馬醉木、四照花。93b8ef003ebb7edbc75ac76f0627317b.jpg

杜鵑、台灣山菊、白花蛇根草、鐵樹花

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蘭崁馬藍、野鴨椿、台灣唐松草、夏枯草

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台灣山菊、耳挖草、禺毛茛、白色杜鵑、花蝴蝶、台北堇菜、黃花鼠尾草

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茹菇百態常吸引我的視線...

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自我療癒路線拋卻城市的喧囂，走入山林，享受讓自然萬物洗滌身心的舒暢。?森林美景蘊含著心靈解藥?令人流連忘返...。穿越歷史之路 • 面天坪石屋群：曾被發現是古代聚落，距今200-500年前平埔族曾在此活動。另，二千年前史前時代人類也曾在此狩獵、採集活動過。

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古道探訪 • 森林癒：想像，古道上的先民、河南勇如何被荊斬棘、過許顏橋、在山豬豐厝地喘息，更在憨丙厝地遺址打尖造飯！走過先民篳路藍縷的足跡，讓自己更加珍惜現在所擁有的...！記憶會淡忘，歷史會過去，古道上的曾經與傳奇，好似重新活了起來；當年擔魚人穿越山林看見海的喜悅，依然深深撼動旅人的心。

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幽靜古道 • 竹林小徑：近百公尺長由八芝蘭竹所組成的竹林隧道，仿若深不見盡頭的竹林讓外面熾熱的陽光難以照射入內，即使是悶熱夏天也能感受到陣陣涼意。漫步其間有種秘境的感覺，紛擾的思緒也得到沉澱。

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竹林步道67f846514c514cbffdd24dc2660b4d6f.jpg

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好似走入迷宮般的箭竹林...

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七星山主東峰登山步道、大屯群峰步道... 觀日出、看雲海、賞日落...

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風擎古道：遼闊綠意大草原風光，仰躺於大自然溫柔的懷抱...

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那年，我們一起追的雲...

a9d2cddf479deda557e1738b8164ff1b.png天空驚見巨大「莢狀雲」，狀似飛碟。根據氣象局說法，「台北盆地因中低層強烈的西南風經過大屯山時，在台北的東北方和地形產生複雜的波動與混合作用，形成壯觀的『莢狀雲』」。

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風擎古道，最愛的一棵聖誕樹...

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練腳力：陽明山東西大縱走...

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還有更多無盡美景等你來解鎖...

怎麼去？1. 捷運劍潭站、士林站、石牌站、北投站 都有公車可以直達 陽明山公車總站、擎天崗、小油坑、冷水坑、竹子湖。2. 陽明山公車總站 有 108陽明山遊園 公車到 各個登山口及服務中心。

陽明山 步道 古道

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