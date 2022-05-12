從二子坪到關渡站「臺北大縱走第一段」　與84歲爸爸尋寶去

今日陪伴爸爸來玩台北大縱走第一段！行前考慮了該怎麼安排怎麼走比較好。因為畢竟爸爸不是中壯年的年紀，而是84歲高齡。爸爸的體力很好，平日都會自己去騎單車或是去爬新北土城近郊的山區。由於台北大縱走第一段我自己也沒有走過，所以就先上網尋找資料，做一些功課。第一段的路線照健行筆記上的走法是起點:捷運關渡站開始走往終點站是陽明山二子坪。沿路都是一路往上走上坡的路段。一來考慮到體力腳力，二則是交通方面。所以考慮了一個晚上，最後決定倒著走。 上午趁還有體力時，先騎摩托車到板橋車站，將摩托車停放在停車場，我們搭捷運到到劍潭站下車，搭公車紅5至陽明山站，之後再轉搭小公車108上山到二子坪下車。 這樣可以在終點地方到關渡捷運站馬上隨時有捷運來就可以搭車，畢竟還要回到板橋去。如果終點站是在山上二子坪，還要配合公車到來的時間，這個就比較不好抓時間。也不知道年長的爸爸是否有體力在山上等公車，之後再輾轉下山來。

上午上山的人潮大致是分散的，所以人潮不多加上是平日，也可以遠離許多週末的大批人潮。光是搭車轉車來來回回的，也花掉不少的時間。前一天在家中已經先幫爸爸手機下載好了台北大縱走第一段的地圖，二子坪遊客中心那裡就將手機打開。準備來去抓寶囉！一開始二子坪的天氣還出大太陽，沒想到才開始進入步道就很有氣氛了，雲煙裊裊，好似進入仙境一般。哥哥今天正好休假，所以也可以一同前來。

沿途的風景都很不錯，加上道路規劃也很完善，路邊指標清楚明瞭。過了二子坪步道進入面天坪之後就是一路往下的路段，一路直下一直到關渡。。幸好，當初這麼安排路線是正確的。這樣一天走下來給年長的爸爸不會太辛苦。爸爸帶著很輕鬆愉悅的心情一路抓寶，每當手機噹噹響起，他好似孩子般的興奮地說道:『我又抓到一隻寶了唷！』

二子坪步道算是平緩好走！之後就開始下坡路段，碰上今天山上天氣水氣很重。所以路上石階就很滑。穿對鞋子是很重要的！個人是不太建議穿硬底的登山鞋，我穿的是軟底跑步鞋，輕鬆很好走也不滑。倒是哥哥穿錯鞋子，他的鞋子是屬於硬膠底的休閒鞋，所以一路上他滑倒了兩三次，幸好都沒有真的摔得很重。

沿路都有明確的指標！看到許多有興趣的山路，或許下次有機會再來挑戰！！今天先乖乖完成我們的任務為主。

在台灣登山最便利的食物就是飯糰！這應該是我這次回來台灣吃最多飯糰的行程。

路上有許多地方都有當地人在那裡種菜，有興趣的人應該可以在此買到青菜。看到從青礜步道開始就路上有許許多多菜園！

忠義山親子步道路上有許多原始步道，猶如在森林裡有許多路線是有拉繩可以拉。覺得蠻有趣的。

下了山之後可以看到忠義山步道的指標！之後就可以沿著指標走到台北藝術大學！路上我們帶著飯糰，可以隨時做簡單的休息。吃點飯糰，喝些水。一路慢慢走並且聊天看風景，12.36公里，我們慢慢走到關渡捷運站共花了4小時43分鐘。

這個旗幟好特別啊！！

本來想到淡水或捷運站附近找家小店吃飯，哪知道到了捷運站爸爸也不覺得肚子餓，只想趁著還沒到下班人潮擁擠的時刻，快快搭車回到板橋去。在捷運上爸爸精神很好，還很高興的說他今天七隻寶都抓到了，還問我哪一天可以繼續我們的尋寶縱走。。