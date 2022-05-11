探秘黑黑谷瀑布、180度群峰環繞的土虱灣、最美麗微笑曲線的雙龍七彩吊橋

七彩吊橋完成前，曾走過往雙龍瀑布的水管吊橋。既然想去走走七彩炫麗的七彩吊橋，卻不甘只是舊地重遊，想想這行程還能增添些什麼呢？土虱灣、黑黑谷？單看這地名就覺得很特別。行經水里，循台16線往信義方向前行至地利，再沿著濁水溪繼續上山東行至32K，一突出的山巒地形處～

土虱灣Quas的布農語原意為Zeikudaing，意為「大彎」，濁水溪的溪流在此迴旋，穿越峽谷形成了環繞180度群峰的大灣，由於山巒與土虱魚頭相似，故被稱作「土虱灣」。當俯瞰這擁有「最完美曲流」美譽的迂迴流路，高峰交錯、河谷深邃，不禁讚嘆：好獨特的景觀。

經過姑姑山、土虱灣後，於約35.2K處循著小小的指標右下切，來到矗立在黑黑河谷之上的紅色吊橋-黑黑谷吊橋。

望著遠方神秘的黑黑谷瀑布，只想再靠近點。走過吊橋後，從左側小徑走入濁水溪河谷。深邃河谷掘鑿曲流，加上“白白布，染到烏”的濁黑溪水(故名黑黑水？！黑黑谷？！)；置身當中，有種走入曠野的蒼茫。

谷深水長，終究只能隔著濁水溪遙望黑黑谷瀑布。

回程於被群山環繞，有著大片綠色草地，手機收不到訊號的達瑪巒風味餐廳用餐，享受那單純的食物原味。

再次來到雙龍瀑布是搭乘園區接駁專車，再走一段山路來到雙龍七彩吊橋。全台最長、最深，七彩炫麗，美麗的七彩吊橋，在壯闊山谷間，在天地間畫下最美麗的微笑曲線。

位於舊有的水源吊橋旁。對於曾走過新、舊2吊橋，那是截然不同的感受，但站在鏤空的橋面透視、俯瞰達110公尺的深谷、溪流，感受的震撼及衝擊卻是相當。

由陡峭削壁之上傾洩而下，由崖頂貫落二百公尺深深谷，氣勢萬千的雙龍瀑布、雙龍峽谷。我在觀景台前感受瀑布飛流直下的雄姿，體驗山崩海嘯樣的陣勢，感受淋漓盡致的歡愉和刺激。