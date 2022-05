高雄城市之肺「壽山」回訪千次都願意！波濤雲海、叢林還有「陸地上的海底世界」

▲港都【高雄】天際線、柴山雲海、魔幻時刻

「最初,源自於一份對山的浪漫遐想,帶著豪邁的想像,忐忑的心,踏進了山林的懷抱壽山,又稱為打狗山「高雄山」,擁有豐富多樣的生態環境,喚醒了我們探索的靈魂,好奇、萌芽、醞釀,拉開抽屜,整理一張張的手繪地圖,自資訊尚不發達的年代,就讓我一次次的探訪,這座長期守護高雄的母親山 - 壽山「柴山」。」 - SABIKI

▲港都【高雄】天際線、火燒雲

「高雄是我的家鄉、因身處於此、更想對這個地方有更深入的了解。在這紛亂的世界裡、讓我把心暫時抽離、在天未亮之際、踏足於此、控制好自己的心跳、調整呼吸、讓整個身體都放慢下來,跟隨鳥鳴的方向前行、獸鳴低吼、遠方都市滿滿星火、使我不會迷失方向,當我們對自己的山川土地有更多的認識、歷史文化更多的了解、更能疼惜台灣這塊土地」 - SABIKI疫情間研讀不少與山相關專書、回顧百年前「長野義虎、鳥居龍藏、森丑之助、鹿野忠雄等探險家」的冒險故事與歷史人文洞察,但願本文章,能以深度了解、取代趕路登峰,承襲其精神,介紹高雄壽山之美。壽山、隸屬於「壽山國家公園」,包含豐富動植物生態系與歷史人文,分為幾個篇章,分別介述:~ 有沒有哪一座山,就算你走了100次都不會膩?, 有的、是我故鄉的山「壽山」 零、 壽山簡介 壹、山海交織、夢幻的港都天際線 貳、豐富的動植物生態系叁、深厚的情誼、柴山奉茶文化肆、一個令人懷念的地方、迷人的歷史人文底蘊「史前遺跡 X 百年廟宇 X 日軍遺址 X 軍事基地 X 西式建築 X 動物園 X 台泥礦區 」伍、多變的地形、陸地上的海底世界。「天然石灰岩鐘乳石洞 X 柴山名樹 X 一線天大峽谷 X 完善的步道系統 X 外來種的入侵一簾幽夢」

壽山簡介

(CN: 壽山, also commonly known in English as, in Japanese as) is a mountain in Gushan District, Kaohsiung, Taiwan, north of the main entrance to Kaohsiung Harbor. It was named Ape Hill by the Dutch in the 17th century to describe many monkeys on this mountain. It is also called(柴山), and Long Life Hill (

壽山

壽山,古稱打狗山、打鼓山、鼓山,俗稱柴山 地質屬隆起珊瑚礁石灰岩,天然岩洞多。,縱貫鼓山區全區,南北長約5.5公里,東西寬約2.5公里,面積約1,200公頃,最高海拔約三百五、六十公尺。 氣候屬於熱帶,平均年均溫約為攝氏25.1度,最低為1月時的攝氏19.1度,最高則為8月的攝氏29.1度,降雨主要集中在6月至10月之間,柴山區域內據調查已知的植物約有917 種、鳥類137 種、哺乳類16種、爬蟲類 22 種,還有無數的昆蟲及其他動物,為一座自然寶庫,更是絕佳的自然教育與自然科學研究基地。。 壽山設有壽山國家自然公園、龍泉寺、千光寺、法興寺、元亨寺、忠烈祠等景點。 山頂可遠眺高雄港及欣賞西子灣落日及高雄市的夜景。 南邊區域在台灣日治時期即開發為壽山公園,壽山動物園座落在其中。北邊區域因長期軍事管制,保存了完整獨特的生態體系,台灣獼猴蓬勃繁衍。 與旗津的旗后山共扼高雄港,早期居民曾以「旗鼓相當」來形容此二座山,其中「鼓」指的也就是柴山,其中「旗」指的則是旗后山。 【歷史進程】 1989年起,中華民國國防部逐漸解除柴山軍事管制的範圍。 1992年5月,高雄地區環保人士成立「柴山自然公園促進會」,俗稱「柴山會」,推動在壽山地區成立自然公園,並訴求以「柴山」掛名。 1997年2月,高雄市政府於公佈「高雄市壽山自然公園管理辦法」,明訂等高線10公尺之鼓山路以西之壽山地區及西部海岸區域劃定為自然公園之範圍。同年5月,成立「高雄市壽山自然公園推動委員會」,並於第五次會議中確定公園五大分區劃設方式及原則。 高雄市政府於1998年鋪設木棧道,柴山更成為高雄市民假日登山、休閒的熱門去處,自然的林相也被稱為高雄市的都市之肺。 2000年10月,高雄市政府將上述管理辦法修訂為「高雄市壽山自然公園管理自治條例」。 2009年10月,高雄市市長陳菊向行政院院長吳敦義提議成立國家級壽山自然公園,已獲指示交由內政部營建署推動籌辦「壽山國家自然公園」。於中華民國2011年12月6日壽山國家自然公園正式開園。 參考資料:楊龢之《三百年前臺灣西岸大縱走》、伊能嘉矩《台灣文化志》、柯耀源《柴山:高雄的綠色瑰寶》、連橫《台灣通史》、杉山靖《臺灣名勝舊蹟誌》、鄧柑謀《柴山自然生態之美》與柴山維基百科

) – named by Japanese in 1911-1915 for the crown-prince Hirohito (昭和天皇). Now it is a nature park where biological diversity can be seen. 壽山國家自然公園位置示意圖 【壽山國家公園】▲GPX: 壽柴縱走O形(南壽山-北柴山三角點)(標示路點) 【納維布魯】 ▲感謝前輩提供,圖片來源【背包客棧】:曾騰桂、黃文俊

壹、山海交織、夢幻的港都天際線

「山上的晨霧與微風,以好像擁抱我們一般的觸感,輕輕地撫摸,走在林下的山徑,讓旅人的心也變得溫柔,我傾聽著,從樹梢滴落的霧滴,以及天真無邪的鳥鳴,目光盡頭,白雲升起,飄盪空中,這時我的心仿佛回到從前安詳平和的世界」 - TADAO KANO / SABIKI 雲海、都市、大海、「叁者並存」:上有波濤雲海、中有鋼鐵叢林、下有無盡汪洋感謝山神 - 雲海、對於登高山的人而言,已是大景當前,然而都市中的雲海,可又更難能可貴。破曉之際、昏暗的夜空被劃出四大橫溝,由上而下依序為拂曉的藍橘色天空,波濤洶湧的浩瀚雲海、逐漸復甦的繁忙都會與地平線下方的無際汪洋。光影快速切換,天空中的顏色分秒不同,正式上演一齣「雲海大戲」,這獨有的風景僅出現於鄰近大洋的都會區中。此時部分的高樓像似飄於空中,如同空島。人們居住住所一分為二 - 略稱為「雲上」和「雲下」,而在遠處眺望的我們,難得以高空飛行的視角,欣賞這上天的恩賜,難得美景。 - SABIKI

▲港都【高雄】天際線、柴山日出

貳、高雄諾亞方舟、豐富的動植物生態系面對山裡的種種 - 陌生的環境,多變的天氣,為什麼理當嚮往舒適安逸的我們一次次的往山裡走去 ?也許是喜歡山的純真與自由,又也許正是因為這樣的環境能讓我們看清自己的個性與靈魂平時日復一日穿梭於城市的鋼筋水泥城牆中,忙於工作;每當回到山上,總是可以重新得到力量。

「平衡忙碌之餘,爬山是不可或缺的一部分。生活不是種形式,而是用自己的方式,在庸碌的世界中,尋找一絲浪漫與慵懶。」 - ZOEY / SABIKI

每當工作壓力大、就會想往山上走走,去看看一陣子沒見的猴子朋友 。

壽山國家自然公園園區內因具獨特的珊瑚礁植被及多樣性的動物資源,根據調查已知的植物約有917 種、鳥類137 種、哺乳類16種、爬蟲類 22 種,還有無數的昆蟲及其他動物,為一座自然寶庫,更是絕佳的自然教育與自然科學研究基地。資料來源:國家自然公園 【內有清單】

▲每當工作壓力大、就會想往山上走走,去看看一陣子沒見的猴子朋友

▲壽山國家公園、白腰鵲鴝

▲壽山國家公園、赤腹松鼠

▲壽山國家公園、血藤

延伸閱讀:【登山植物學】資料持續更新叁、深厚的在地情誼、柴山奉茶文化

「你我試飲一杯,藍天調和綠地的酒,杯面飄著新加的陽光薄荷,明靜、透亮呈現出粉藍色日昇的耀人光彩」。 - SABIKI

▲柴山特有的奉茶文化,除了可以供應山友熱茶亦可同時鍛鍊體能

更多資訊詳見:「柴山志工奉茶隊」

肆、一個令人懷念的地方、迷人的歷史人文底蘊柴山林相豐富、遺跡處處與散落文物,如同時光凍結一般,像似訴說著高雄的過往歷史,「史前遺跡 X 百年廟宇 X 日軍遺址 X 軍事基地 X 西式建築 X 動物園 X 台泥礦區 」交織出豐富的柴山人文歷史,輕撫旅人的靈魂、使我們一如既往地向山走去。讓身為老靈魂的我們在錯綜的樹幹與枝條中穿行、走入時光的縫隙中。

高雄古稱打狗,有學者認為本區為西拉雅族分支馬卡道族打狗社的古址,馬卡道族為了防範海盜的侵擾,在家園四週種植竹林作為防護之用,在馬卡道族語中「Takau」就是竹林的意思,所以漢人就將馬卡道族居住的地方音譯為「打狗」。馬卡道族以打狗及其附近的山丘為居住地,傳說4百多年前該族因慘遭海盜林道乾虐殺,有的遷移至阿猴林(大樹丘陵),有的到現今的屏東市一帶形成「阿猴社」。荷蘭人到打狗後,已無該族的蹤跡。柴山的內惟遺址(小溪貝塚),很可能就是馬卡道族的遺址。壽山發現之遺址主要有兩處,一是桃仔園遺址位於北壽山西北側、舊桃仔園聚落海邊的桃仔園貝塚及甕棺墓葬,是高雄市目前發現年代最早的文化遺址,推估年代約在西元前4000至5000年,出土文物包括陶器、石器等工具,屬於牛稠子文化層。二為內惟(小溪貝塚) 遺址位於北壽山,一處位於龍泉寺西南側的果園區,另一處為在龍泉寺後方的無名小溪畔,於民國83年進行挖掘研究時,發現大量距今400年前至2000年前的平埔族遺物。遺址中包括貝塚遺跡、陶器、石器以及獸骨等遺跡。由於內惟(小溪貝塚)遺址的分佈年代,與歷史文獻上記載的馬卡道族打狗社活動年代可以銜接,因此一般推測兩者有十分密切的關係。荷蘭時期,雖以今日的臺南為中心向外擴散,但約在西元1660年也可能即有漢人農民從事農作,亦有荷人住於附近村落,打狗在荷蘭時期即為一優良漁場。明鄭逐荷人後來臺開墾,在今日的前鎮、後勁、左營、右昌等地為鄭氏設鎮屯墾,而鼓山區龍水聚落,該地龍井目又稱龍泉或龍喉,相傳為鄭成功驅逐荷蘭人後曾紮營於此。鳳山縣舊址舊稱「興隆莊」,據稱為明鄭氏軍隊在高雄地區所設的四個營鎮之一。清康熙23年(1684年)治臺後,高雄地區屬鳳山縣管轄,縣治所在地選在左營,同時也發展為清領初期重要的市街之一。當時僅置縣署,並未築城,直至康熙61年(1722年),鳳山縣知縣劉光泗方築土城,此乃鳳山正式築城的最初紀錄。乾隆53年(1788年)林爽文事件平定後,縣署遷往今鳳山市,原縣治城池便稱為「舊城」。目前在左營境內所保存的城池遺址,範圍包括東門、南門、北門、護城濠及北門外的鎮福社、拱辰井等,為清道光5年(1825年)由官民合資興建而成的鳳山縣城,是當時臺灣第一座以土石興建的城池。原作為傳統象徵與現代化格格不入的城牆,早該在日本統治時期就已拆除,卻因鳳山縣舊址非政治經濟中心,都市化腳步和街庄改正較晚,接著左營因為作為軍區,使得舊城成為軍區一部分,保存了城牆一部分,也維持城內部分用地的空間格局與自然生態。清咸豐8年(1858年)天津條約簽訂之後,臺灣被迫逐步開放通商口岸,英方為拓展對臺灣貿易的經濟利益,於打狗設置領事館,並於1879年完工啟用,主要功能為保僑、商務、行使領事裁判權及地方交涉等。打狗英國領事館官邸位於壽山西麓,西子灣入口處的鼓山區哨船頭山丘,見證打狗開港後海洋經貿歷史發展,同時為臺灣第一座由英國工部出資興建的領事館舍(官邸),為一獨立之紅磚木構迴廊建物。打狗英國領事館辦公室(含巡捕區與監牢)則設於哨船頭海濱,兩棟建築物以登山古道聯結。清同治13年(1874年)牡丹社事件後,清廷派船政大臣沈葆禎來臺辦理海防事務,並於光緒元年(1875年)聘請英籍工程師在旗後山上興建一座中西合璧的砲台,次年完工。旗後砲台與打狗山的大坪頂砲台、哨船頭的「雄鎮北門」砲台,互成犄角,結合成為一組防禦線,扼守打狗港整體安全。「旗後砲台」之正門為中國式建築風格之八字牆,而門牆兩邊用磚砌的「囍」字,為其特色。光緒 21 年(1895)乙未之役日軍登陸時,迅即佔領無人防守之「旗後砲台」。日治末期,大砲被拆走、熔毀,「旗後砲台」成為斷垣殘壁。國民政府接收臺灣後,國軍於砲台及燈塔之間另築碉堡。旗後燈塔位於旗津旗後山頂北側,因英法聯軍之役,簽訂天津條約及北京條約,將臺灣的安平、淡水、雞籠及打狗開放維通商口岸,商船往來日繁,而導航設施日趨迫切,至1883 年(光緒9 年)水師副將王福祿聘英籍工程師於旗後山北端山頂上,興建中式方形紅磚建築的燈塔,內設英製六等單蕊定時光燈,見距約10 哩,以維夜間船隻進出打狗港的安全,可惜現今已不復存在,徒留基座於今燈塔北邊。日治時期,日人為擴建高雄港,於1916 年(大正5 年)著手重建燈塔,1918 年完工成現有之燈塔。燈塔底層為文藝復興後期的巴洛克建築,主體後方則是八角形磚塔,頂部轉為圓筒狀,設三等電燈,見距約20.5 浬,並有24 小時電報發報系統。它從1918 年以來無間斷的發出光芒,指引海上的船隻,確保航海安全。目前全區由交通部航港局負責管理維護。資料來源:國家自然公園

橫跨七千年,高雄目前發現最早文化遺址「小溪貝塚」

▲壽山國家公園、小溪貝塚

建於大清,壽山山腳下的百年廟宇,「龍泉」 ▲壽山國家公園、龍泉宮 【大清乾隆四十九年(1784年)創建】

壽山國家公園、龍泉寺 ( 大清 乾隆9年(1744年)所創建)

龍泉寺,原名湧泉寺,亦名喝水巖,是位於臺灣高雄市鼓山區龍井里的一間佛教古剎,於清治乾隆9年(1744年)所創建,屬於禪門臨濟宗法脈。福建漳州高僧經元大師始建於清乾隆9年(1744年)。該寺名由來,乃因寺後之龍目井,源自於打鼓山的「龍巖冽泉」,故名「湧泉寺」。又因龍目井之水,大旱不涸,故湧泉寺亦稱「喝水巖」。據清嘉慶四年己未歲貢生章甫所撰的「遊湧泉寺」與「喝水巖」二詩為證。清光緒17年(1891年) 龍泉寺遭祝融焚燬泰半,翌年雖有邑紳施阿民倡議重修,但因經費不足而未復舊觀。日治時期大正12年(1923年),日僧東海宜誠得台灣總督府許可,由地方人士李榮等人於原址鳩資創建,並命名為「龍泉寺」,東海宜誠亦為首任住持。龍泉寺自此成為臨濟宗妙心寺派在南部的布教中心。今舊大殿格局大致上保留大正12年(1923年)建寺的樣貌,初係茅舍,後改瓦屋,殿後為壽山,左有功德堂,左前方有祖堂,殿右有舍利殿。寺方後來在龍泉寺舊大殿後方,建了一座大雄寶殿。大雄寶殿為中國北方宮殿式建築。民國60年(1971年)1月20日,臺灣水泥公司高雄廠開拓萬壽山運石道路時,發掘出一塊酷似神像之奇石,善男善女稱之謂「觀音佛石像」,特於民國64年(1975年)集資在該寺興建圓通寶殿供奉之,古剎勝地,憑添瑰寶,引起香火空前。 資料來源:WIKI

山海連線、大船入港、西子灣、「柴山阿朗壹」

▲壽山國家公園、柴山阿朗壹【舊軍事基地管制區】

1941年(昭和十六年)時,日本開始將台灣當作南進的基地,這也使柴山的軍事功能在更進一步被強化,現在的高雄港即是為因應南進而擴建,而另一邊的萬丹港則成為後來轉為軍事用途的左營軍港及海軍左營基地,這也使得柴山旁的桃子園聚落因此被迫遷村。當時柴山的軍事管制範圍包括神社以北的區域,管制區內禁止繪圖攝影,也進一步確立了柴山的軍事地位。在九一八事變之後,柴山更進一步要塞化,現在的西子灣隧道(也被稱為壽山洞),即是為軍事用途而建。國民政府接管台灣後,柴山區域更長期被列為軍事管制區,整個柴山近三分之二面積都屬於管制區,且南、北、東三個山區出入口皆由軍方管制,直到1989年之後,柴山縮減軍事管制區後才開始部分開放。但1996年時國防部因政商壓力再度縮小柴山管制面積,目前管制區占地693.54公頃。管制區內有一柴山部落,位於柴山西側靠海側,早期的居民聚落為西拉雅族,清領時期時開始有漢人移居於此,當時的柴山莊隸屬鳳山縣,是柴山上唯一的聚落,居民多姓麥。1818年(清嘉慶二十三年),柴山莊出了一位武舉人—麥朝清,一時傳為美談。但後來柴山部落劃歸軍區,因此外人無法進入。早期部落莊居民多以捕魚為生,賣柴為副。他們的柴多是以枯枝及老樹為主,並往山下的左營、鼓山、旗津等地區販賣,而因為相思木易燃,龍眼柴耐火,故柴山居民所販售的柴也被稱作「狀元柴」。自從被列入軍事管制區,由於地理位置特殊,居民被限定只可遷出而不可遷入,使得柴山部落人口日益減少,目前設籍於此的居民僅有三百多戶。而柴山部落區域內唯一的小學為柴山森林小學,但由於柴山位移嚴重,每年以3~4公分靠向台灣海峽,高雄市政府教育局因柴山森林小學擁有危險教室,加上地層滑動,於是在2004年撤校。 資料來源:WIKI

台灣現存最早現代西式建築「打狗英國領事館」

▲壽山國家公園、前清打狗英國領事館

前清打狗英國領事館為建於咸豐8年(1858年)天津條約及咸豐10年(1860年)北京條約簽訂之後的英式建築,位於高雄港(清打狗港)口北岸的鼓山上,基地高度離水面約30公尺,東側、西側及南側皆緊臨陡峭的懸崖,北側連接鼓山,形成背面靠山、三面環水的形勢,是當時英國掌理海關稅務工作的重要據點。在臺灣目前現存的西式近代建築中,打狗英國領事館的年代最為久遠,同時為臺灣第一座由英國工部出資興建的領事館官邸。資料來源:WIKI

日治時期、戰備要塞、「日軍遺址、爐灶」

▲壽山國家公園、日軍爐灶

二戰所建之日軍爐灶與蓄水池之遺址,是日軍為了躲藏與長期抗戰所建造生火造飯之基地。磚造爐灶平台高度不及腰身,平台上設計多個爐灶口,可同時放置大鍋、飯桶或烤網烹飪,以供應部隊伙食,灶口下方則堆積柴火,灶台底部還有通風口可控制燃燒和進柴。爐灶旁還設置蓄水池,可搭配附近的震洋水庫供應烹飪及民生用水。

走讀臺灣首座現代化的大型水泥廠、「台泥高雄遺址」

▲壽山國家公園、舊台泥、礦區道路

▲壽山國家公園、入料口

▲壽山國家公園、舊地磅

台灣水泥廠亦稱「台泥鼓山廠」,前身是日本淺野水泥株式會社(浅野セメント株式会社)的高雄工場,為臺灣首座現代化的大型水泥廠。該工廠於1917年開始生產,二次大戰後該工廠在1946年4月與其他臺灣的水泥工廠一同被水泥監理委員會接收,同年5月設立台灣水泥公司後成為其廠房;但在1992年11月27日高雄廠因礦權到期而停止開採壽山的石灰岩,1994年7月時停窯不再生產水泥,大部分的廠區已停止運作。隨著市民環境運動的興起,台泥七十多年的採礦歲月也結束了。台泥高雄廠於2014年大部份廠房拆除完畢。至今2016年,高市將水泥廠原址開發成明渠、滯洪池、高級住宅區,與開挖與鐵路地下化,台泥舊廠已成為炙手可熱的開發土地…一切被埋葬的歷史建築,逐漸變化成新一代人舒適宜人的居住環境。 - Wiki 【迷路狼的廢墟探險】

伍、「木を探しています」、陸地上的海底世界。「天然石灰岩鐘乳石洞 X 柴山名樹 X 一線天大峽谷 X 完善的步道系統」

陸上的海底世界 - 體驗在如珊瑚礁中漫步的登山趣味 壽山國家自然公園屬於高位珊瑚礁地質,海拔約300多公尺,原本係海中的珊瑚礁體,經過隆起、抬升而離開海面,形成今日所見的丘陵地形。在180萬年前(更新世早期)臺灣南部仍然是汪洋一片,隨著時間流轉,底部淤泥緩緩沉積,成為古亭坑層,是臺灣南部分布最廣、厚度最大的更新統地層。在125萬年前此處的氣候轉為溫暖潮濕,侵蝕基準面上移,海平面上升,河川堆積在河床的物質增加,沖刷到海洋的物質減少,海水清澈,淺海珊瑚大量生長。當珊瑚死後,遺骸逐漸堆積形成鈣質岩層,稱為高雄石灰岩層。後來陸地逐漸上升,侵蝕基準面下降,沖刷物多,海水混濁,珊瑚停止生長,河川帶來的大量砂石堆積在珊瑚上形成崎腳層。在30~47萬年前(更新世晚期),蓬萊造山運動拱出柴山,三層堆積層(古亭坑層、高雄石灰岩層、崎腳層)發生大量褶皺、節理、斷層,高雄石灰岩崩落的岩塊堆積在壽山東南部,形成柴山、半屏山…等現在的形貌。壽山在180萬年前沉積形成最早的「古亭坑層」,為惡地地形,主要由深灰色泥岩所組成,插入一些細緻中粒的鬆散砂岩,易遇水軟化。約在125 萬年前,壽山為淺水區域,生長大量之珊瑚、藻類、有孔蟲和貝殼,遺骸形成堅硬的石灰岩,覆蓋在古亭坑層上,形成所謂的「高雄石灰岩」,構成壽山的內部主體。後期侵蝕作用帶來大量泥沙沉積,珊瑚無法生存,珊瑚礁不再形成,此時形成砂岩及泥岩組成之「崎腳層」。後來岩層受到擠壓,發生隆起、褶皺、斷層和節理,高雄石灰岩崩落,岩塊堆積在壽山東南部,形成壽山石灰岩。經過風化、侵蝕和雨水的沖刷,帶走石灰岩旁的軟弱岩,使石灰岩更為突顯,造成壽山隨處可見嶙峋的礁岩、洞穴、峽谷、斷崖等地形。經歷長時間溶蝕的結果,使當地形成許多石灰岩洞,洞內可看到由碳酸鈣沉澱形成的鐘乳石、石筍、石柱,景觀十分奇特。 資料來源:國家自然公園

完善的步道系統

▲壽山國家公園、完善的步道 找樹的人「木を探しています」

▲ 找樹的人、百年月橘【Murraya paniculata】

▲ 找樹的人、一簾幽夢【Fantasies Behind the Pearly Curtain】原產於熱帶美洲的「錦屏粉藤」

▲找樹的人、長髮公主【Long Hair Princess】

▲找樹的人、久電山

▲找樹的人、樹拱門

柴山的地底世界

▲陸地上的海底世界、大峽谷

▲陸地上的海底世界、龍尾

▲陸地上的海底世界、龍身

▲陸地上的海底世界、天雨洞 【探洞須合法申請】

▲陸地上的海底世界、猩猩洞 【探洞須合法申請】

後記:

兒時、父母帶我走進壽山,只因一場無心的涉足,開啟我對山的嚮往,於是在山的一隅,會心的凝視、知心的對話,激盪出一次次難忘的回憶,這座山有你的記憶、我的感動、你我的心事。貳十多年來、高雄發生快速的城市變遷,在外地讀書多年的我,每每回到高雄便會登上壽山,若山頂有一台縮時攝影機、一定可以見得歷史巨輪快速轉動,見證高雄城市的轉變與發展。壽山乘載高雄人共同的回憶與情誼,成為你我心中不可抹滅的記憶。高雄壽山,是一座我願意來訪愈100次,甚至1000次的山;感謝山神,每次的拜訪都會讓我有所成長。很榮幸與山友們分享我的所見所聞與所學,柴山不僅是一座文明的醫院,透過登山的過程讓自己的身體越來越硬朗與健康、更是一座位於都市中的森林教育所,豐富大城市中人們的心靈與內涵。

「山是一面鏡子,讓人看到自己的本來樣貌,引領我從生活模式與知識的深谷中走出來,拂過身邊的嵐霧,仰望夜空的繁星,山教導了我們永恆與純粹,山上一日、凡間一年、願本文點滴,帶讀者進入山的世界」。 - <山是一面鏡子> 何英傑。

