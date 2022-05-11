絕美山岳第一名　「雪山」壯闊山景、世界級日落、最美登山口讓人心醉

雪山，台灣的第二高峰！在我心裡卻是擁有著多樣性美景的第一絕美山岳。有最美的登山口，路徑舒適好走樣貌多變！難以忘懷的金黃高山芒，讓人眷戀的火紅巒大花楸，沿途綿延的壯闊山景，坐收晨昏星空美景的369山莊及長駐於此可愛的長鬃山羊，神秘的黑森林，讓人驚嘆的冰斗圈谷，美得令人窒息的主峰日出、霞光 、雲海、白木林，童話般的翠池山屋，幽靜絕美的翠池，世界級景觀的日落黃金北稜角，讓人沉浸在遠古時空裡的千年圓柏森林，一座山岳擁有如此眾多奇幻獨特的美境，我願意走上100回。選在秋季，想念的時節，時隔32年！我的二訪雪山夢想旅程出發了。計劃裡這次一定要慢慢走，好讓自己能細細享受，欣賞沿途的景緻，一早武陵農場營地的落雨松就美的讓我們停下腳步

這一定是台灣最美的登山口了，透過山友們的分享，大水池有著銀河，雲瀑，艷陽藍天各種特別的絕美美景。

七卡山莊 在雪山主峰線2k處，海拔2510公尺，第一天即長途跋涉者可在此住宿一晚調節體力也可適應高度，第三天回程恰巧山莊整修完成正式重新啟用，下回也想來此住上一晚。

路上遇到了好大一顆聖誕樹。

來到了著名的哭坡，小步緩慢的往上爬升！還好並沒有讓我們陡到想哭，回望哭坡觀景台。

哭坡上的舞者：哭坡名樹

被高山芒圍繞的幸福！也是這個時節特有的享受！

仰望有著藍天白雲的雪山東峰，好美！

雪山東峰有360度的無敵視野，可以考考自己看到了那幾座山。

繼續前行往369山莊，雪東停機坪。

踏上期盼已久的369山莊，獨有的廣闊展望讓人心曠神怡！希望今晚一夜好眠。

抵達山莊的時間還早，隨意漫步在山莊的邊坡上，美景天成。

大自然的傑作，好似一幅色彩繽紛的美畫。

山莊與滿天星斗的夜景也非常迷人。

369的晨曦、日出讓人心都暖了！

欣賞到山莊後方艷紅的巒大花楸也是此行的重要目的

山莊的長駐管理員：長鬃山羊沒有讓我們失望，一早就出來與我們相遇

真的好幸福！山莊前往黑森林路段的景緻，讓我們彷彿置身在歐洲風情畫裡！真的美極了！

壯觀的石瀑景觀

令人讚嘆的冰斗圈谷與圈谷路徑上火紅的玉山小蘗

時隔32年終於再訪雪山主峰

前往北稜角的稜線上碎石遍布，每一步都得小心翼翼

逼近90度的攀岩令人心生畏懼

北稜角是由數條冰河所削切出來的，巍峨氣勢，鎮守聖稜線的大門

聖稜之首～雪山北稜角

主峰下翠池的這段碎石坡，拄著2支杖不時的滑行似在滑雪，若不先單腳清出一個踩點，可能就ㄧ屁股坐下一路溜滑梯囉！

黃金北稜角與土地公，土地公現已移至台中八仙山園區了。

童話般的翠池山屋，下次再來抽看看

滿水時的翠池，幽靜優美讓人靜心

漫步在翠池旁面積龐大的原生玉山圓柏森林，沉浸於千百年遠古的時空中

日落時刻，仰望著思思念念的絕美景色-黃金北稜角，能ㄧ償夙願，心中滿滿感動！

第三日回程準備再回雪主，得再經過一次碎石坡的陡上試煉！

金黃的雪主峰頂、霞光、雲海、日出，讓人畢生難忘！

主峰旁的白木林像似一群曼妙的舞者

耀眼的日出，連綿起伏的山脈，玉山小蘗，白木林，在雪主峰頂享受完大自然演譯出來的繽紛大景後，我們帶著滿心的歡喜與感動準備回程，心裡也暗自許下：我們會再回來的！