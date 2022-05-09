新北優美放風亮點！新店「小粗坑步道」在碧綠新店溪畔輕鬆散步

新店小粗坑步道

是新北市新店區重要的水源地，小粗坑步道緊鄰新店溪畔，藍天碧水景色優美，其中一段是殘存的部分屈尺古道。屈尺古道早期作為新店通往烏來的路徑，需要經灣潭渡船後走山路至小粗坑渡船口到小粗坑發電廠，再以山路前往烏來，十分辛苦，到了日治時期另建新道以取代之。現今的小粗坑步道與僅存的屈尺古道皆經過人工整修，路面相當平順好走。本次撰風自捷運新店站搭乘公車至小粗坑步道後，沿小粗坑步道至直潭淨水廠，步行新灣潭路與永業路繞和美山回到新店碧潭吊橋。後段新灣潭路與永業路部分不建議行走，因為有人車爭道情況，大家可以逛完小粗坑步道後回頭接續屈尺古道再搭車回程。整體而言對體力的消耗不大，景色優美，讓人心曠神怡。

景點資訊

〈直潭水庫與屈尺古道〉登山資訊 項目 資訊 景點 屈尺古道（小粗坑步道） GPX Google地圖規劃（7.3公里／158分鐘／雙向進出） 路況 柏油路 聯繫 NA

旅遊紀錄

小粗坑步道

台灣有許多地方都有大粗坑或小粗坑，粗指多礫石的，而坑為有水流或無水流的谷地，清朝先民開墾便以此稱呼。新店小粗坑包含一小段屈尺古道，這裡也成為非常優美的郊區步道，可以看見急彎的新店溪。小粗坑步道在天氣晴朗之時可見藍天碧水，讓人心曠神怡。

小粗坑步道的新店溪景色

小粗坑步道的新店溪景色

小粗坑步道的新店溪景色

小粗坑步道的新店溪景色

直潭光復路暨感恩橋修建誌

直潭國小

小粗坑步道底接直潭路，步道對面就是直潭國小，撰風個人建議到這邊就可以回頭了，不館是回程，或回頭接續走屈尺古道都可以。因為後續走至直潭淨水廠繞和美山回到碧潭吊橋，雖然看起來是一個很棒的環形走法，但其實這並不是一個很好的路線，因為沿途無步道，尤其新灣潭路需要與車爭道，相當危險。整條小粗坑散步路線大約只需要30分鐘即可走完，路面非常平穩，水平上升幅度也不高。

直潭國小

直潭淨水廠

直潭淨水廠（場）主要是供應大台北地區的用水淨化，不過大家應該不用特別來此看，因為這裡並沒有開放參觀，也就是剛好路過而已。

路標

直潭淨水場

屈尺古道步道導覽圖

直潭特色圖

直潭路的新店溪

撰風從直潭路思源橋上拍攝新店溪，當時即將日落，急於下山。沿新潭路一段回程，此段路車速相當快且無步道，非常不適合用路人行走，直至永業路回到碧潭吊橋。

直潭思源橋上的新店溪景色

直潭思源橋上的新店溪景色

台灣的山區路牌特色，請讓我花個五分鐘找一下我要前往的目的地XD

原文出處

新北／新店小粗坑步道與直潭淨水廠－心曠神怡的碧綠新店溪畔散步 - 撰風旅食 (jfsblog.com)

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