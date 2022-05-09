聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北優美放風亮點！新店「小粗坑步道」在碧綠新店溪畔輕鬆散步
新店小粗坑步道
是新北市新店區重要的水源地，小粗坑步道緊鄰新店溪畔，藍天碧水景色優美，其中一段是殘存的部分屈尺古道。屈尺古道早期作為新店通往烏來的路徑，需要經灣潭渡船後走山路至小粗坑渡船口到小粗坑發電廠，再以山路前往烏來，十分辛苦，到了日治時期另建新道以取代之。現今的小粗坑步道與僅存的屈尺古道皆經過人工整修，路面相當平順好走。本次撰風自捷運新店站搭乘公車至小粗坑步道後，沿小粗坑步道至直潭淨水廠，步行新灣潭路與永業路繞和美山回到新店碧潭吊橋。後段新灣潭路與永業路部分不建議行走，因為有人車爭道情況，大家可以逛完小粗坑步道後回頭接續屈尺古道再搭車回程。整體而言對體力的消耗不大，景色優美，讓人心曠神怡。
景點資訊
|項目
|資訊
|景點
|屈尺古道（小粗坑步道）
|GPX
|Google地圖規劃（7.3公里／158分鐘／雙向進出）
|路況
|柏油路
|聯繫
|NA
旅遊紀錄
小粗坑步道
台灣有許多地方都有大粗坑或小粗坑，粗指多礫石的，而坑為有水流或無水流的谷地，清朝先民開墾便以此稱呼。新店小粗坑包含一小段屈尺古道，這裡也成為非常優美的郊區步道，可以看見急彎的新店溪。小粗坑步道在天氣晴朗之時可見藍天碧水，讓人心曠神怡。
小粗坑步道的新店溪景色
小粗坑步道的新店溪景色
小粗坑步道的新店溪景色
小粗坑步道的新店溪景色
直潭光復路暨感恩橋修建誌
直潭國小小粗坑步道底接直潭路，步道對面就是直潭國小，撰風個人建議到這邊就可以回頭了，不館是回程，或回頭接續走屈尺古道都可以。因為後續走至直潭淨水廠繞和美山回到碧潭吊橋，雖然看起來是一個很棒的環形走法，但其實這並不是一個很好的路線，因為沿途無步道，尤其新灣潭路需要與車爭道，相當危險。整條小粗坑散步路線大約只需要30分鐘即可走完，路面非常平穩，水平上升幅度也不高。
直潭國小
直潭淨水廠
直潭淨水廠（場）主要是供應大台北地區的用水淨化，不過大家應該不用特別來此看，因為這裡並沒有開放參觀，也就是剛好路過而已。
路標
直潭淨水場
屈尺古道步道導覽圖
直潭特色圖
直潭路的新店溪撰風從直潭路思源橋上拍攝新店溪，當時即將日落，急於下山。沿新潭路一段回程，此段路車速相當快且無步道，非常不適合用路人行走，直至永業路回到碧潭吊橋。
直潭思源橋上的新店溪景色
直潭思源橋上的新店溪景色
台灣的山區路牌特色，請讓我花個五分鐘找一下我要前往的目的地XD
原文出處
新北／新店小粗坑步道與直潭淨水廠－心曠神怡的碧綠新店溪畔散步 - 撰風旅食 (jfsblog.com)
相關文章
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言