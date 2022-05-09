越過斷崖邊坡、撐過強風寒雨　登頂玉山主峰

玉山主峰#塔塔加鞍部線#排雲山莊

3/22雨.11位好友從東埔溫泉出發前往塔塔加玉山登山口攀登主峰.玉山位於南投.花蓮高雄.交界.因近日氣象預報鋒面接近.

天氣不佳.令人忐忑不安.約0930從登山口起登.至主峰登頂前哨站排雲山莊.約8.5K步道從海拔2600米上昇至3400米.

沿途經過1.7K處孟祿亭~2.7K處玉山前峰登山口~5K處白木林觀景台~6K處大峭壁.

沿途林相優美.鐵杉.冷杉.雲杉等巨木及玉山杜鵑.由於山勢陡峭.曲折碎石山徑時而Z字起伏.時而手扶安全鐵練通過斷崖邊坡.

幾處落石區也令人警惕小心通過.南玉山側高山峻嶺間.雲霧穿梭飛舞.

午前出乎意外陰天涼爽.雖背負厚重背包.興奮之餘移動步划.經尾端板塊隆起證明之大峭壁後.因隔日的天氣更糟糕.5位決定午後直奔主峰.

約1350到達排雲山莊.整裝後1420沿山莊右側進入登頂山道.全長2.4K.前段還算好走.

過1K後慢慢不見林木.山型岩塊陡峭.沿途有安全鐵鍊.但此時下雨加劇.

氣溫約降至1-2度.於1500到達小風口隧道.風勢越發強烈.

最後登頂前200米大斜面碎石坡.頂著強風寒雨.攀著鐵鍊的雙手凍的難受.每攀登幾步.喘氣心跳加劇.步步危艱.氣力放盡.靠著意志力.

終於在1630登上台灣最高峰玉山3952米.山頂強風吹襲無法久留.留影後折回.

於1830回到排雲山莊休息.辛苦完成14K9H登頂行程.隔天凌晨三點左右.果不其然.氣候雷雨.登頂團隊紛紛鍛羽而.3/23午前一行人冒著不停的雨勢.回到塔塔加登山口復歸！感恩老天保祐.風雨中完成一生首次的玉山登頂！