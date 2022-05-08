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台美互動操演再升級 高空滲透特攻在台協訓首曝光

搭公車遊十分瀑布、挑戰基隆聖稜線　五分山至姜子寮山縱走

健行筆記 / 健行筆記曾文傑

行程總覽搭795公車由木柵至十分寮→十分瀑布步道→搭846公車至李家祖厝站→山麓門登山口→五分山→頂子寮山→望古山→中窯尖→姜子寮山→鳥嘴尖山→磐石嶺→搭F905/F920免費公車至汐止火車站→歸賦搭乘795公車由木柵至十分寮遊客中心站 10：18抵達十分瀑布步道

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10：20 至四廣潭橋

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10：21 壺穴景觀

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10：24 眼鏡洞瀑布

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10：31 抵達十分瀑布景觀台

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結束輕鬆的瀑布步道行程後，剛好搭乘846公車至李家祖厝站前往登山口，約11：10抵達山麓門登山口起登

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12：30 登頂五分山

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瞭望亭很多人在此休息用餐，三角點雖然沒有展望，但這附近視野展望極佳，而我也在這休息至13：05，才繼續走往姜子寮山。

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13：56 抵達望古山

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14：02 過望古山後遇到有需拉繩的地方

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14：30 林相轉變，出現蕨類植物和樹林

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14：57 抵達中窯尖

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16：00 姜子寮山登頂

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姜子寮山山頂一片白牆 完全看不出去

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雖然看不出去，但還是可以拍展望標示。

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16：51 抵達鳥嘴尖 這邊有個國旗升旗台

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17：05 抵達鳥嘴尖登山口

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回磐石嶺公車站的沿途會經過往菁桐古道和耳空龜山的登山口，不過由於時間和接駁問題，五四縱走下半段只能下次了。

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17：25 抵達磐石嶺公車站，約17：30坐上公車回汐止火車站，假日磐石嶺回汐止末班車大約是18：30，建議要把握好時間回公車站，F905和F920都可以坐回汐止。

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心得和行程總結：因爲沒有去過十分瀑布，所以雖然想走看看五四縱走，還是決定先去十分瀑布，因此，走五四縱走的時間就比較晚，十分瀑布9點才開，而我又剛好錯過班次，導致10點初才到十分瀑布，而846公車班次很少，我那時剛好有班次能到李家祖厝登山口，但山麓門至五分山的路徑要跨越濕滑溪谷，且有些叉路已經路跡不清，想走的捷徑已經找不到，建議乖乖照指標走，不然找路更花時間，快到五分山時會遇到比人高的芒草堆，路徑算清楚，給他穿過去就對了。而頂子寮山至望古山之間有一大段路會遇到比人高的芒草堆，且太陽下也滿曬的，而望古山至中窯尖之間有一段林相會轉變，泥土變為濕潤，出現蕨類植物、竹林和較高大樹林，路況會比較好走，但有時仍需拉繩，上上下下好幾個山頭，要小心避免滑倒，基本上較乾的路段都是長芒草，濕的地都是蕨類或樹林，有時侯芒草堆下泥土較濕且有落葉覆蓋，尤其要看好路徑再走，避免踩空或滑倒，而有拉繩的地方，都弄得很安全，踩點滿多且明確，若無特別懼高，不會有太大問題。最重要的事是一定要做好行前準備，載好離線地圖，備好一些糧食、飲用水、防曬措施、登山杖、長褲、雨具、行動電源和外套，是否要穿長袖就看個人，我是穿短袖，芒草堆用登山杖和小雨傘撥開，手臂被割傷的情況不嚴重，五四縱走因為路程有點距離且路途中段比較偏僻，走的人較少，事先要規劃好撤退路線和接駁方式，因為我是搭公車，所以磐石嶺的接駁點最佳，途中撤退點還有暖東峽谷或新平溪煤礦博物館（路況佳但海拔落差較大），長程縱走糧食補給很重要，也需要評估包含拍照、用餐、休息及找路的整個行程時間，到後面我因為不斷穿越比人高的芒草，就有走得快一些，一來怕太晚天色昏暗，二來也要趕接駁公車。

瀑布 登山 步道

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