驚而不險的陽明山岩場！從北投大砲岩走到石壇山 還能俯瞰硫磺谷

北投大砲岩 石壇山(新北投山) 陽明山岩場 驚而不險 俯瞰硫磺谷

北投大砲岩是北部知名的岩場之一，位於陽明山硫磺谷附近，和軍艦岩比鄰而居。很難想像早期這是一塊沉在海底的石頭，因為地殼抬升而出現。攀登具有危險性，基於安全的考量，據說關閉了好一陣子，才在去年的11月開放，有興趣的可別錯過了！

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上山的路有很多條，最方便的位於泉源路上，由惇敘工商正前方的泉源路往下走，騎車大約2分鐘，登山口在左手邊，旁邊有告示牌。

大砲岩由砂岩組成，又鄰近硫磺噴氣孔，地質不是很穩定，想來爬的遊客請衡量自身狀況，謝絕懼高症及膽小者，旁邊有紀錄表，請記得填寫一下人數。

進入登山步道，前段位在石壁下方的森林中，路跡非常明顯，偶爾有點小陡上。

沿途經過許多巨石，幾乎都呈90度垂直，但還不是從這裡往上爬，不用太緊張。

走到最後面就可以看到拉繩上切的地方，整段登山步道只有這裡需要拉繩子，是不是鬆了一口氣呢？

其實剛剛在泉源路騎車的時候，就已經可以抬頭看到大砲岩體了，現在就是從岩石正上方走過去，中間有幾個不錯的展望點，不過晚點回來再照相。

只單走大砲岩當然不過癮，沿著路條可以一直走到石壇山，既然都來了那就順便拜訪一下三角點吧！過了高壓電塔之後是寬廣的砂石路面，細細的砂石很容易打滑，經過這一段的時候要小心腳步。

往前走的同時要注意右手邊，沒過多久可以看到綁了很多路條的山徑，就從這邊上切。

石壇山，又名新北投山，都計處四等三角點，海拔243公尺，林間無展望。

接著回到今天的重頭戲─大砲岩，突出的岩石就像宜蘭的鷹石尖一樣，居高臨下的感覺彷彿君臨天下般壯闊，下午來到此地包場賞景，遠方的臺北市區若隱若現，天邊雲彩被即將西沉的夕陽染成橘紅色！

另一頭遠眺紗帽山、七星山峰巒疊起，山嵐圍繞，下方的馬路清晰可見，俯瞰硫磺谷猶如一個巨大的火山口，不時冒著氤氳蒸氣。來往的車輛就好像玩具一般迷你，從來不知道硫磺谷的面積這麼大，刺鼻的硫磺味撲鼻而來，山上風勢強勁，吹到讓人站不穩，請注意自身安全！

照片拍了十幾分鐘才依依不捨下山，回望這些峭壁，某個角度看起來有點像戽斗星球的主角們一樣令人驚豔！

發揮想像力，覺得實在太可愛了！

下午來的時候剛剛好，不用人擠人也可以欣賞到夕陽西下的美景。如果有想爬的話，請記得要戴手套才能安全地上下山哦！

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