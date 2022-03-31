值得挑戰的中級山！新竹尖石五星級步道「高島縱走」 享受攀岩樂趣
今天前往山友都一致認同的五星級步道──高島縱走，是一連串山頭的P型縱走路線，包含高台山、小島田山、中島田山和大島田山。 高島縱走位於新竹尖石鄉，大眾路線是從第一登山口開始攀登，導航高台山露營區，在4.9km的叉路會有第一登山口和高台山露營區的牌子，如果出發時間太晚，沿路會看到路邊早已停滿整排的車子，這時候可以決定是否要繼續往前開，因為非常不好會車和迴轉，同時會有露營的車輛進入，高島縱走的停車會是個難題。
高島縱走路線：第一登山口->高台山1510m->小島田山1670m->中島田山1805m->大島田山1824m從第一登山口起登，剛開始就是一連串陡上，大約耗費1小時即可抵達高台山，腳程較快的山友可以在1小時內完成。從高台山到小島田山，大概耗費1小時，小島田山前會有左右兩條路線，左邊較陡，右邊較緩，山友通常會建議左上右下，比較不傷膝蓋，也是比較有趣的路線。小島田山往中島田山，大概耗費30分鐘，途中會有狹窄的稜線，類似攀岩路段，攀登時須注意踩點，享受攀岩的樂趣。
中島田山往大島田山，大概耗費40分鐘，最後的巨大檜木就是高島縱走的終點啦！是個值得拍照的好景點！全程來回9公里，耗費6小時左右，包含拍照和吃午餐。走完高島縱走的心得，只能說真的是不虛此行。沉浸在森林浴中，途中不時聞到檜木的香味，路段多變，有樹根路、攀岩地形、鬆軟路段等等，屬於值得挑戰的中級山。
第一登山口和高台山露營區的分叉路
剛開始是一路陡上
抵達高台山
抵達小島田山
開始往中島山前進
抵達中島田山
抵達大島田山
回程時開始起霧
完成了高島縱走，當然要好好犒賞自已一番。前往位於龍潭的吾舍。生活咖啡廳，選擇雙人套餐超級划算，３９９元可以有１份帕里尼＋２份鹹派＋２份甜點＋２杯美式（可以補差價換想喝的飲品），每份餐點都可以感受到廚師的用心，酸、鹹、甜各司其職，不會互相搶味道，利用帶有苦味的飲品沖刷口中的餘味，再吃餐點能享受每一次味蕾的衝擊，替這一次高島縱走畫下完美的句點。
更多台灣美景請參考：尼歐的異想世界
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