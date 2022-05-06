假日健行後花園！第100次壽山 沉浸在山林、海岸秘境
三年前從屏東搬到高雄時,因長期以來,生活裡累積了許多疲憊與不安,於是開始爬山健行.
第一座山當然就是壽山,前幾次都跟著山友迷糊地亂闖亂走,迷路是家常便飯.
但是,綠意盎然的大自然,魔性般吸引我的山林,糾結盤踞的巨榕樹群,
一次次將我吞沒,一次次洗滌我污濁的心靈,讓我找回迷失已久的理智.
甚至連平日的夢裡,都能感受到山林裡的豔陽高照,陰雨綿綿,
盤榕巨樹,花花草草,點點滴滴,難以忘懷,不願醒來啊!
於是,開始計畫每周末上山,認真地上網作功課,加入群組,
看山友前輩的影片,甚至參加登山團體與講座.
新冠疫情之後也買了線上課程,非常認真地增進相關山域知識與登山技能,
完全沉浸在山林領域裡,樂在其中,樂此不疲.
除了南北壽山,還有柴山西海岸的秘境,
東西縱走,無所畏懼,無所不至.
壽山,成為我假日的後花園,三年多來,每條路徑與石灰岩洞穴都可來去自如,猶如我的秘密基地.
甚至在2年前,我跟著高雄百岳,三天兩夜的攀登健行,
圖片來源:高雄百岳旗艦店終於登上了我人生中的第一座百岳,3092公尺高的南嶽北大武山.
也跟妹妹一起參加了戶外安全推廣協會的小粗坑古道之旅,從猴硐走到九份.
圖片來源:戶外安全推廣協會逐漸愛上台灣特有的自然生態,原始山林,甚至足下所踩的每一寸土地.
這都完全拜壽山之恩賜,我的神聖之山.
我從一個對大自然陌生無感,且畏山懼山拒山之人,
因為爬山健行,逐漸成為敬山愛山戀山之人.
不爬山的日子,家庭主婦的日常,除了家務勞動整頓清理,照顧家人的飲食起居之外,
覺得更能專注當下每一刻,也非常享受眼前的生活氛圍.
喜歡的戲劇節目再重看一次,甚至幾次.
認真聆聽幾次喜愛的Podcast與音樂,轉念轉心,消除疑慮與不安.
整理很久沒看的書籍,也終於能定下心享受看新書的愜意.
最重要的是,跟老公和女兒們,終於能好好溝通相處,仔細看著對方,呼應彼此的需求,相視而笑.
如此的每一日,似乎大同小異,卻對我們而言,有了不同以往的意義.
一切都是因為山林,讓我體驗到自然的廣度與時間的深度,改變了我對凡塵事物的想法.
無論上山下海或是宅在家,無入而不自得.
找回自信,也挖掘了自己的新面孔,另一種生活的新開展.
記得登山前輩詹偉雄先生說:[西藏有一句諺語,也是登山界的傳奇人物,艾莉森 哈格里夫的座右銘:"寧願當一天的老虎，也勝作一千日的綿羊"
"One day as a tiger is better than a thousand as a sheep."
能夠當威風十足的老虎,誰要做待宰的羔羊呢？]
讓我感覺愛人與被愛的快樂,感受活著的喜悅與幸福,就是繼續爬山,成為山中之虎吧！
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