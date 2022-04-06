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獨／班班有冷氣年砸8.4億補電費 高中仍使用者付費惹議

美瘋！夜攀「雪山」賞銀河　四次登頂造訪最夢幻雪況的山岳

健行筆記 / 健行筆記阿澎ᴶᵉʳʳʸ

雪山圈谷銀河相隨

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雪山的雪況好到不行，前前後後來了四次雪山非常盡興 此篇文章會穿插一到四次的內容(主要還是以第四次為主) 事不遲疑，出發

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有來記得吃雪山服務站賣的紅茶冰淇淋，真的超好吃

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2K七卡山莊

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4K哭坡觀景台

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滿滿的雲海/第二次來時拍攝詳情請見【秋天剩旅行】【浪跡天涯】有我們去的影片

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369山莊

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第二天半夜12點起床，結果賴床睡到一點，最後出發又弄了一個小時去

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黑森林9.2K過後開始都是硬冰，不能不穿冰爪了

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4:30到圈谷趁還有時間拍一下銀河剛剛好有雪訓的隊伍紮營，這個景太棒了

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感覺像是登山登到外太空去了

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拍完後趕緊上稜線空拍約在10.4K處賞日出

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cf320677c61972d2c30eddcccdc74981.jpgfe0536a469686b261c3467fc7361fcd0.jpg第一次來拍的日出21e66c034a83b1150a1f781c80cf623d.jpg看完日出把剩下一段路走完吧11f9e2f6e02ec2a1b7d72d61f865e07b.jpge751fa210248eb9bd8394ec4592e31bf.jpg6fe0fff090ab1e8f27cb30492aa846ae.jpg10.9K登頂主峰c345a667f829719795542687fd3dfc3f.jpg9d414f19b9d5dec2c8efb4da57925ea8.jpg看到5566王仁甫登頂合照紀念fdd673f5b9cbb8094d04289f74efec53.jpg

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照片看不過癮??那就看影片吧，更詳細的內容與美景都在影片中

登山 美景 冰淇淋

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