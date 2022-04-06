美瘋！夜攀「雪山」賞銀河 四次登頂造訪最夢幻雪況的山岳
雪山圈谷銀河相隨
雪山的雪況好到不行，前前後後來了四次雪山非常盡興 此篇文章會穿插一到四次的內容(主要還是以第四次為主) 事不遲疑，出發
有來記得吃雪山服務站賣的紅茶冰淇淋，真的超好吃
2K七卡山莊
4K哭坡觀景台
滿滿的雲海/第二次來時拍攝詳情請見【秋天剩旅行】【浪跡天涯】有我們去的影片
369山莊
第二天半夜12點起床，結果賴床睡到一點，最後出發又弄了一個小時去
黑森林9.2K過後開始都是硬冰，不能不穿冰爪了
4:30到圈谷趁還有時間拍一下銀河剛剛好有雪訓的隊伍紮營，這個景太棒了
感覺像是登山登到外太空去了
拍完後趕緊上稜線空拍約在10.4K處賞日出
第一次來拍的日出看完日出把剩下一段路走完吧10.9K登頂主峰看到5566王仁甫登頂合照紀念
照片看不過癮??那就看影片吧，更詳細的內容與美景都在影片中
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