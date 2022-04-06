美瘋！夜攀「雪山」賞銀河　四次登頂造訪最夢幻雪況的山岳

雪山圈谷銀河相隨

雪山的雪況好到不行，前前後後來了四次雪山非常盡興 此篇文章會穿插一到四次的內容(主要還是以第四次為主) 事不遲疑，出發

有來記得吃雪山服務站賣的紅茶冰淇淋，真的超好吃

2K七卡山莊

4K哭坡觀景台

滿滿的雲海/第二次來時拍攝詳情請見【秋天剩旅行】【浪跡天涯】有我們去的影片

369山莊

第二天半夜12點起床，結果賴床睡到一點，最後出發又弄了一個小時去

黑森林9.2K過後開始都是硬冰，不能不穿冰爪了

4:30到圈谷趁還有時間拍一下銀河剛剛好有雪訓的隊伍紮營，這個景太棒了

感覺像是登山登到外太空去了

拍完後趕緊上稜線空拍約在10.4K處賞日出

第一次來拍的日出 看完日出把剩下一段路走完吧 10.9K登頂主峰 看到5566王仁甫登頂合照紀念

照片看不過癮??那就看影片吧，更詳細的內容與美景都在影片中