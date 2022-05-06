海景一絕！基隆「大武崙山」展望無限　秘境獅球嶺東炮台視野極佳

今日行程：大武崙炮台＞大武崙山＞情人塔＞老鷹岩＞情人湖＞獅球嶺北峰＞獅球嶺＞獅球嶺東炮台

大武崙山，台灣小百岳No.3，以美麗海景聞名，今日由情人湖入口起登

從環山步道前往大武崙炮台入口，原則上取右行就對了

右前方階梯即為通往大武崙炮台處

階梯上行，背後就是展望

行經小觀景台

繼續上行就是大武崙炮台入口

取右行前往大武崙山

邊走邊逛炮台遺址

到了靠海的圍牆旁邊，視野很不錯

往鐵柵欄的方向走

大武崙山三角點由樹旁小徑前往，約2分鐘即可抵達

抵達大武崙山，小百岳達成

展望又更好了

朦朧的基隆嶼猶如仙島

接著折返至環山步道，順便逛逛大武崙炮台

前往老鷹岩的路上經過情人塔

看起來不怎麼樣，但上面視野極佳，尤其是能一覽大武崙沙灘及漁港，非常令人意想不到

大武崙沙灘牛奶海真的超美

繼續前行就是老鷹岩

老鷹岩到了

據說是時常看見老鷹翱翔而得名

結果真的有老鷹

接著前往情人湖

情人湖，湖如其名，相當美

接著前往基隆市區附近的獅球嶺炮台

沿著獅球路走就可以抵達

先抵達獅球嶺北峰，步道旁階梯上去

旁邊有觀景平台，觀看基隆市區第一的視野一點也不為過

獅球嶺炮台就在不遠處

再來前往位置較隱密的東炮台及獅球嶺

按小指標走就對了

抵達獅球嶺

只能用無敵視野來形容，令人目不暇給，地點隱蔽堪稱秘境

今日的旅途就到這邊