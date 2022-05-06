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海景一絕！基隆「大武崙山」展望無限　秘境獅球嶺東炮台視野極佳

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：大武崙炮台＞大武崙山＞情人塔＞老鷹岩＞情人湖＞獅球嶺北峰＞獅球嶺＞獅球嶺東炮台

大武崙山，台灣小百岳No.3，以美麗海景聞名，今日由情人湖入口起登

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從環山步道前往大武崙炮台入口，原則上取右行就對了

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右前方階梯即為通往大武崙炮台處

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階梯上行，背後就是展望

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行經小觀景台

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繼續上行就是大武崙炮台入口

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取右行前往大武崙山

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邊走邊逛炮台遺址

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到了靠海的圍牆旁邊，視野很不錯

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往鐵柵欄的方向走

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大武崙山三角點由樹旁小徑前往，約2分鐘即可抵達

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抵達大武崙山，小百岳達成

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展望又更好了

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朦朧的基隆嶼猶如仙島

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接著折返至環山步道，順便逛逛大武崙炮台

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前往老鷹岩的路上經過情人塔

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看起來不怎麼樣，但上面視野極佳，尤其是能一覽大武崙沙灘及漁港，非常令人意想不到

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大武崙沙灘牛奶海真的超美

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繼續前行就是老鷹岩

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老鷹岩到了

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據說是時常看見老鷹翱翔而得名

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結果真的有老鷹

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接著前往情人湖

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情人湖，湖如其名，相當美

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接著前往基隆市區附近的獅球嶺炮台

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沿著獅球路走就可以抵達

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先抵達獅球嶺北峰，步道旁階梯上去

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旁邊有觀景平台，觀看基隆市區第一的視野一點也不為過

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獅球嶺炮台就在不遠處

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再來前往位置較隱密的東炮台及獅球嶺

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按小指標走就對了

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抵達獅球嶺

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只能用無敵視野來形容，令人目不暇給，地點隱蔽堪稱秘境

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今日的旅途就到這邊

步道 基隆 秘境

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