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高島縱走「森林野營趣」新手入坑推薦　爬升柳杉林間、鑽進魔幻森林心靈療癒

健行筆記 / 健行筆記螢火熊

作為入坑野營的起始，位於高台山側的柳杉營地應該是很不錯的選擇，從登山口出發（從第二登山口出發可再節省約2～300公尺上坡），只需重裝約1.7公里的爬升即可到達，對體力的考驗相對大山算是小了許多。廣闊的森林營地，很適合靜靜的放空或看書，但因為重量考量沒帶書是一大失策，因為完全收不到手機訊號，爬完四座山頭，就只能曬曬太陽或周圍亂走了。週末晚上滿吵的，直到深夜才能靜下來體會山林的聲音，不知名的鳥鳴、山羌也只有這時才敢出來活動，這或許也是容易到達的缺點吧，不過我想每個人對山林有不同的體驗方式，希望就相互尊重吧！

預計路線：

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由於早上開車導航迷路，再加上對登山口停車狀況不確定，因此一看到有人停車又有車位，就決定先停了，後來才發現離第一登山口還有一段距離，多走了快20分鐘的重裝，就當作練習吧！不過也因此邂逅少見的千元鈔票植物，七葉一枝花，算是小小的驚喜。這次重裝是為了之後的高山重裝做訓練，打包好約在15公斤以內，但是老包包了，打包起來還是也些不便與鬆垮，不過還算很耐用，未來要繼續輕量化的話在考慮換包吧！

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抵達第一登山口時，車子幾乎停滿了，暗自慶幸有先停車，而且這邊要停路邊也很危險，被擦撞的機率很高，下山時從較上方的第二登山口出來，那邊車位更少。

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從第一登山口開始爬，大約十分鐘可爬到與第二登山口會合，想省點體力可以從第二登山口開始。

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在上到高台山山體側棱這段，基本上都是在柳杉林裡緩步爬升，上到稜線後柳杉與喬木會形成明顯的分界，但也多了很多美麗有趣的倒木，其中有個像是松鼠的倒木上山時容易錯過，下山時才回猛然發現，純粹是方向的關係。

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經過松鼠後，是一段較為泥濘的上坡，比較容易滑要注意，走完後就會來到高台山三角點。今天是週六，山頂自然是人聲鼎沸，十分熱鬧。匆匆拍個照，繼續往柳杉露營區前進，略微往下沒多久便能抵達，這邊人更多，發現有不少人是單純來此野餐的。選了一塊平坦的營地先把帳篷搭起來，把裝備塞進去，換上輕裝準備去走剩下的三座島田山。

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換上輕裝後，身體感到輕快無比，速度自然也就快起來，很快就走到高台山觀景台，今天天氣很好，可以一覽北面群山，我只認得出爬過的內外鳥嘴山。

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繼續前行，發現大隊人馬塞車在往小島田的Ｐ型叉路口，於是選擇逆時鐘走法，先去大島田山。一般大家是會走順時鐘走法，這樣用爬的陡上比較輕鬆，也比較安全。不過選擇逆向好處是剛好這時間大多人都還沒下山，沿途幾乎沒遇到人，只有鳥叫聲伴隨左右，十分悠閒靜謐。這段路有些開發的遺跡，廢棄工寮與廢棄發電機，酒瓶等等，以前應該也是熱鬧過。在更早之前，高島路線是日軍為了鎮壓原住民所開闢出來的物資補給道，或許是這樣山名才會如此日式吧。

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Ｐ型路線的轉折點也有一處休憩平台，同時也是多段路線的交會點，往東南可以去石麻達山，往東去東穗山，往北則是島田山。從這邊往上走大概十分鐘就抵達了大島田山，其實滿平緩的，可能剛剛不知不覺中已經緩緩爬升到1800M以上了，心裡大概有底等下會有很陡的下坡。大島田山一樣是遊人如織，大家各據一方休息或進食，我也找了一處樹蔭稍事休息一下，這時候的溫度舒適得讓人有點想睡。

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大島田山海拔1824M，有一個森林三角點，不過周圍都是樹沒有展望，但這附近的樹木都滿巨大的，形狀各具特色。從掉落的葉子來看，大島田山標誌的樹木應該是檜木。

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離開大島田，鑽進彷彿群魔亂舞的森林，這邊的樹幹長得十分奔放不羈，也使得路徑變得不清楚，想像起霧時將會更具魔幻感。

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穿過迷樹陣，就會抵達中島田山，山頂沒有基石，區域也比較小，看不太到周圍的展望。

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離開中島田山往下，應該是此行最刺激的一段，是滿陡的下坡，對上坡的人而言也是一大難關，不過其實不長，踩踏點也都還滿多的，慢慢走不成問題，比較尷尬的是剛好又與之前避開的上山隊伍交會，剛好在坡上會車比較不方便一些。下來後一直沒看到小島田山，離地圖上標記點越來越遠，心想會不會是錯過了？好在後來遇到另一團正要上中島田的隊伍，裡面有人告知小島田還在更下方的位置，這才放心繼續往下。

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小島田山是位在略微偏離登山步道的小平台上，一般人可能會以為是休息點而錯過，我在山頂時就叫回了兩組上山的山友。後來比對登山軌跡，它定位確實是有點偏掉了。

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離開小島田山，很快就回到Ｐ型路線的叉路口，接下來就沒什麼人上山了，經過柳杉林時又能再度沈醉在一個人的靜謐。

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不過回到營地後，就會是另外個世界了。由於很早就回到營地，時間還早又沒有網路，因為怕過重又沒帶書，只好到處晃悠晃悠，看看植物，曬曬太陽，發呆。撐到四點半才把食物拿出來煮，第一次野營就很隨便，也不講究，泡個泡麵、煎個培根，就是山間美味。五點半就先去躺平了，但因為周邊人太多，他們一直嗨到半夜一點，我也才能安靜地睡去。偶而會被半夜的山羌叫聲驚醒。

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隔天一大早六點多就起來了，簡單弄個吃的，便到附近走走，大多數人都還沒醒，還滿安靜的。可惜霧氣不重，不然想像陽光透過氤氳的霧氣穿透森林，那該有多美。

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約莫八點半，收拾完畢，除了自己帶上來的東西，順便將周邊有看到的小垃圾一起帶上。下山因為食物已經吃得差不多，背上輕盈許多，原本預計十點回到登山口，提早了十五分鐘就抵達。發現從登山口到停車處的這段產業道路邊坡植物十分豐富，不知不覺變放慢了腳步，上山十五分鐘的路線，下山居然走了三十多分鐘。

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整體而言，這是一趟令人身心靈滿足的旅程，下山時感覺充滿了能量，又更有信心可以面對世俗的難關了～為了持續充電，我們下座山頭見！

登山 步道

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