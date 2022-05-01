遠眺「瑞芳四秀」海岸線的海天一色　蒐集４座親民小山峰

* 2022/03/20 週日【瑞芳四秀】白象山(又名弘明山)→秀崎山→瑞芳山→龍潭山行程：瑞芳火車站→弘明寺→白象山(又名弘明山) H172m→指雲宮→秀崎山 H195m→瑞芳山 H187m→龍潭山 H199m→瑞芳公園→瑞福宮→明燈路一段→柑坪社區→龍潭隧道→瑞峰橋→瑞芳區衛生所→瑞芳第一公有市場→賦歸.(步行時間含休息 9~13時, 共4小時, 6.7公里)

去年3月21日原訂走訪位於新北市瑞芳區瑞芳公園後方, 為基隆河與太平洋水系分水嶺的「瑞芳三尖」, 但因陰雨濕滑之故, 只走了龍潭山和秀崎山, 臨時取消探訪瑞芳山. 一年後的今年3月20日, 春和景明、天朗氣清, 終於完登瑞芳三尖, 加上新增的白象山(又名弘明山), 合稱「瑞芳四秀」.

瑞芳四秀均是接近200公尺高度的親民小山峰. 早上9點於瑞芳火車站集合後出發, 經過弘明寺後, 開始向上攀爬弘明山(白象山). 走抵峰稜時人龍綿延壅塞, 依序等候拉繩下坡, 此刻正好可以停下腳步休息細細品味周遭的群山萬壑、藍天白雲, 俯瞰秀崎山山門前500公尺, 岳王路(北36線)上的大石壁上, 刻著紅色的「潛龍在淵」四個大字, 它是昔日瑞三礦業創辦人李建興先生所刻, 當時他覺得此處地理位置極佳, 冀望瑞芳人才輩出, 寓意深遠.拉繩下坡後回首來時路, 弘明山山形優美, 紅男綠女點綴其間, 數隻老鷹在蔚藍的天空上盤旋, 悠然自得. 續往瑞芳歷史悠久風景區之一的秀崎山, 入口處有牌樓, 上題「秀崎山」, 右聯「澄澐滄海源波浪流」, 左聯「道達逍遙逐通遠近」, 右聯以水部八字入詩, 左聯以辵部八字入詩, 字體娟秀, 引人入勝. 循階梯爬上指雲宮, 巧遇友隊中華山岳協會群英隊也在此地休憩, 真是英雄所見略同, 熱鬧無比.

廟前平台展望良好, 可眺望瑞芳市區.接著往上攀登秀崎山, 山頂視野開闊, 設有座椅及廢棄碉堡, 可眺望深澳、瑞濱海岸線、挺拔的基隆山、蜿蜒的基隆河、可愛的基隆嶼、美麗的瑞芳國中, 以及龍潭山、瑞芳山稜線路徑. 繼續朝瑞芳山邁進, 山頂擁有360度環繞視野, 山海景致一覽無遺. 隨後拾級而下至岔路口, 再依指標往上攀爬大約270級的石階登頂龍潭山, 山頂有座八角涼亭, 是欣賞東北角名山的好地方, 東望九份山城、北眺基隆嶼, 海天一色, 風景如畫.賡續折返下山往瑞芳公園, 眼尖的隊友在路邊發現了紅花綠葉、玲瓏雅緻的「紅穗鐵莧菜」, 花序柔順地下垂, 像極了狗狗的尾巴, 所以也稱作「狗尾紅」. 走出瑞芳公園, 經過廟旁有一顆巨石的瑞福宮, 再通過平交道, 來到明燈路一段. 馬路邊櫻花簇簇, 繽紛燦爛, 美不勝收. 沿著明燈路一段踢馬路, 右側是鐵道風光, 左側是基隆河河畔美景. 路經柑坪社區的巨岩地標、古樸的龍潭隧道、水藍色的瑞峰橋、瑞芳區衛生所, 最終抵達瑞芳第一公有市場上方的停車場開車回家.唐代劉禹錫〈陋室銘〉中有言：「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。」此四座山峰不高, 步道好走、視野遼闊、山青山秀, 值得漫遊, 享受山中慢活的樂趣.?️ ? ? ? ?️ ? ? ? ?下文取材自網路：「生活是個萬花筒，酸甜苦辣盡藏其中。人生，到底還是活一回心境。境界不同，心境迥異。看重者心苦，看輕者灑脫；執著者迷，了悟者空；多欲者勞累，無欲者清閒。清茶一盅，淡看風雲變幻，心淡了，幸福就多了。」

??????????#健行筆記app更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=38177

弘明寺：

往白象山(弘明山)：

弘明山(白象山) H172m 基石：

從白象山俯瞰右側秀崎山的「潛龍在淵」：

依序排隊拉繩下坡：

回望白象山(弘明山)：

秀崎山登山步道導覽圖：

秀崎山牌樓：

秀崎山指雲宮：

秀崎山：

由秀崎山俯視瑞芳國中和基隆河：

秀崎山 H195m 基石：

瑞芳山 H187m 圖根點：

往龍潭山：

龍潭山的八角涼亭：

龍潭山 H199m 基石：

遠眺基隆嶼：

瑞芳公園暨周邊景點導覽圖：

紅穗鐵莧菜/狗尾紅：

明燈路一段的櫻紅花團錦簇：

基隆河畔的瑞芳國中：

柑坪社區：

基隆河：

龍潭隧道：

瑞峰橋：

基隆河：

秀崎山牌樓：

從瑞芳火車站走到瑞芳第一公有市場的軌跡圖：