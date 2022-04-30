彷彿走入魔法夢境　宜蘭大同「加羅神社」探訪嘉蘭池、給給池、四神湯

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眠腦（Minnao），在泰雅語中意指「森林鬱鬱蒼蒼、欣欣向榮」及「森林資源豐富的地方」，曾被用來稱呼太平山一帶的山區。此區域主要座落於宜蘭縣大同鄉與南澳鄉，常年受到東北季風和太平洋海風順著地勢吹拂，使得氣候濕潤、時常雲霧繚繞，因而孕育了茂密的森林。日治時期，台灣總督府營林局在1914年於此地設立「太平山林場」，為當時台灣的三大林場之一，此地區的樹種以台灣扁柏和紅檜佔最大宗，特別又以生產名貴的檜木材而聞名。

▲銳利的切面飄出一陣檜木香，不知是昔日林場抑或是後人盜伐的痕跡 (Canon T50, Kodak gold 200)最起初開發的舊太平山區域約為今日的加羅山一帶，當時此聚落除了住屋外，還建有太平山派出所、小學、俱樂部、旅館（宿泊所）、郵局以及臺車道等。飄洋過海來台的日本人也將家鄉的神祇帶到台灣，鎮座於1918年（大正七年）的加羅神社應運而生，作為伐木工人及此處住民們的信仰中心和心靈寄託。

▲加羅神社主殿 / 先民遺留在此的玻璃罐及陶瓷碗 (Canon T50, Kodak gold 200)

1937年後，開發區域轉移至今日的太平山，加羅山、神代山一帶便逐漸沒入歷史的洪流，變得荒涼而杳無人跡。近百年後，我們回到曾經熙來人往的舊太平山，長長的林道彷若時光隧道，走過它，便進入了被封存於此處的時空，我們憑藉著留存的遺物及遺蹟窺探當年住民的生活，遙想Minnao的昔日榮景。

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路線：嘉蘭給給四神湯，四季林道進、留茂安出

探訪目標： 嘉蘭池、給給池、神代山、神代池、神代 神木 和加羅山神社

人數： 2人

行程安排：

△Day 1

7:00 舊柵欄 →7:23 岔路取左→8:14 護管所（休7分）→8:33 加納富溪（休10分）→8:45 往加羅湖的巨木 登山 口→9:37 輪胎營地→9:50 嘉蘭池（休20分）→（給給嘉蘭路線） →10:45 與給給池岔路會合→10:55 給給池（休10分）→（往北走回林道） →12:09 下到溪谷→12:20 嘉平營地附近水源→12:30 嘉平營地（午餐休40分）→13:10 續行嘉平林道→13:25 崩塌處高繞→13:34 續行嘉平林道→13:38 加羅神社-加羅山-神代山 三岔路→14:30 加羅神社（C1）

△Day 2

8:10 起登→8:56 加羅神社-加羅山-神代山 三岔路→9:10 舊式雨量計（可通往日向台）→9:33 崩塌（記錄上是低繞，但現場選擇了高繞過去）→9:56 溪溝1→10:02 溪溝2（崩塌）→10:19 溪溝3→10:35 轉角營地→11:05 神代山-神代池-神代神木 三岔路（休15分）→11:33 神代山（休10分）→11:59 三岔路→12:09 神代池岔路→12:13 神代池（休10分）→12:27 神代池岔路→12:45 神代神木岔路→12:47 神代神木（休10分）→13:04 神代神木岔路→13:20 小水源→13:57 突然發現嘉蘭造林中心牌已經過了→16:20 留茂安登山口

行跡 ：

▲黃色虛線為第一天的軌跡，白色虛線為第二天的軌跡

▲水源資訊

Day 1 ：加納富溪、嘉平營地南側活水源、土場溪水源頭

：加納富溪、嘉平營地南側活水源、土場溪水源頭 Day 2：三個溪溝水源、新舊岔路活水源

▲交通資訊

開車：google map導航「四季林道柵欄」。四季林道有新舊兩道柵欄，自行開車只能到新柵欄，會多踢一段水泥路，須請接駁才有鑰匙能開到舊柵欄。 騎機車：從羅東火車站前租機車前往，距離55公里，大約須1小時20分鐘的車程。騎機車可以通過新柵欄、把車停在舊柵欄。 大眾運輸：從宜蘭搭國光客運「1745宜蘭站到南山村（每日來回各1班）」或「1751宜蘭站到梨山（每日來回各2班）」，到「四季站」/「留茂安站」。 四季部落接駁至舊柵欄：可聯絡阿亮民宿(0911–355472)，阿亮民宿 — 舊柵欄150元/人，留茂安 — 阿亮民宿200元/人。

▲住宿/營地

D0住宿：留茂安活動中心、四季國小茂安分校；阿亮民宿、四季國小 營地：嘉平營地、神社岔路鞍部營地、加羅神社、轉角營地、酒瓶營地、神代池岔路

Day 1 四季林道紅柵欄 — 嘉蘭池 — 給給池 — 加羅神社

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▲天氣

7:00

：多雲時晴在連日的陰雨中幸運地撿到一個降雨空檔，踏上尋訪山中湖泊以及先民足跡的路程。D0晚上冒著不小的雨，從羅東車站騎車上山。抵達後先把一台機車停在留茂安活動中心，再騎另一台到四季國小，完成AB點接駁的安排，並於此借宿一晚。

四季林道的舊柵欄

出發，依循著加羅湖的指標走，踢了一段水泥路

▲牆上佈滿塗鴉的護管所 (Canon T50, Kodak gold 200)8:14 來到護管所，之後一路緩下到加納富溪

▲水流豐沛的加納富溪，可以在這裡補充行動水 (Canon T50, Kodak gold 200)8:45 來到四季林道與嘉平林道的岔路口，朝巨木的方向直走可通往加羅湖，往左是嘉平林道，而我們則是走上兩條路之間的嘉蘭池、給給池支線。

▲ 通往加羅湖的巨木登山口 / 查了查資料應該是玉山假沙梨 / 樹上掛著滿滿的松蘿(Canon T50, Kodak gold 200)

嘉蘭池、給給池支線的布條不多，但路跡大致清楚，路旁除了帶著人為痕跡的筆直樹林外，亦可見到姿態各異的巨木，潮濕的氣候使得大量的蕨類和苔蘚攀附於樹幹之上，環顧四周，像是闖入了一片魔法森林，總覺得會在轉角撞見小精靈；偶爾也會在路上見到被鋸掉一塊的樹木以及鋼索，帶我們窺探曾經昌盛的伐木年代。

▲宜蘭終年潮濕的氣候，使松蘿和苔蘚覆滿了整片森林 (Canon T50, Kodak gold 200)

9:50

嘉蘭池

抵達，池邊佈滿了水草，腳下的每一步都得踩得小心翼翼，池畔沒有比較乾燥的地方適合坐下休息，所以只在此短暫停留20分鐘拍照和補充熱量，之後循著給給嘉蘭路線，走向給給池。

▲在嘉蘭池池畔環顧水面倒影良久，像落入一場迷離的夢境 (Canon T50, Kodak gold 200)

10:55

給給池

抵達，相較於嘉蘭池還有一片可讓人踩著接近的水草，給給池畔的樹木更加茂密，且有許多倒木橫亙其間，樹幹上附著厚厚的松羅、蕨類和苔蘚，因此行走時便得更小心。傳說中，加羅湖是仙女梳妝時不小心散落的珍珠，我想嘉蘭池和給給池則是另外兩顆落在隱密處熠熠發光的珍珠，不同於加羅湖的熙攘，靜靜地座落在這片森林之中。到訪這天，甚至連「給給」的青蛙聲都不太明顯，站在池畔被茂密的植被、豐富的色彩和濃濃的濕氣所包圍，雲霧時而飄來、時而散去，像是一場迷離的夢境。

▲給給池，與池畔豐富的植被 (Canon T50, Kodak gold 200)

離開給給池後，我們選擇了一條鮮少人走、但曾有人記錄過的路徑：不走給給池岔路，選擇從給給池北邊下切接回嘉平林道。從給給池到嘉平營地旁水源處，整段路沒什麼人跡，從頭到尾只見到一個寫著「歡迎光臨」的紅布條，我們像是陷落在森林之中，腳下踩踏著飽含水分的土壤和覆蓋著苔蘚的樹根，使用紙本地圖、指北針和手機的GPX相互對照，就這樣紮紮實實地走出路來。

12:20

走到

嘉平營地旁的水源

，終於在12:30看到第二個「歡迎光臨」紅布條，之後走出樹林，抵達平坦而開闊的。抵達時雲層散去，久違的陽光從樹林間灑落，於是攤開睡墊、潮濕的行囊和自己，好好地曬一曬。

▲陷落在森林之中走出路來，偶爾穿過林間灑落的光是最好的鼓勵 / 從嘉平營地回望來時路 (Canon T50, Kodak gold 200)

▲走了一段對我來說不太容易的路，攤在地上曬太陽耍廢、再吃個自己烤的巴斯克乳酪，可以吧！ (Canon T50, Kodak gold 200)

大休了40分鐘之後，回到嘉平林道續行。

▲三岔路口 / 終於回到康～莊～大～道～ (Canon T50, Kodak gold 200)

14:30

加羅神社

抵達。在真正進到加羅神社之前，路徑上橫著一段巨大倒木，其下矮矮的空間如同時光隧道，鑽過他，便會忽然掉入歷史當中。我們以瓶蓋斟了一小杯酒敬曾在這裡生活的人們，並告知今日我們會在此借宿打擾一晚。一進到神社，便可見到上面排列著遺物的主殿，之後便是神社的三層平台：主殿前3階、鳥居前7階、鳥居下28階，並可見到鳥居下的台石，以及讓參拜者洗手、漱口的手水舍。

▲午後起霧的神社走下長階梯紮營後，便開始四處探索，我們從神社往下走了5層平台，每一層以石梯或者斜坡連接，除了瓷碗、玻璃瓶、鐵盆等器具，也可見到爐灶、地基、便座等，有些地方甚至可依稀看出當時的建築格局。

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(左.中) 北投窯業耐火磚：貴子坑在日治時期有許多耐火磚工廠，北投窯業耐火磚因品質優良、耐高溫，所以被使用在許多重要工業及軍事件建築。(右) 爐灶

▲(左) 各層平台間以石階連接 / (中) 建築地基 / (右) 便座

▲(左) HAKUTSURU SAKE 白鶴清酒 / (中) キリンビール 麒麟啤酒 / (右) 上有「商標登錄」和梅花標誌，查不到是哪一家的酒

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(左)キリンビール麒麟啤酒 / (中)Noda Shoyu Co. Ltd. 野田醬油株式會社(龜甲萬的前身) / (右)DAINIPPON BREWERY CO.LTD 大日本啤酒

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(左) 鐵盆 / (中) 上面標註National，猜測可能是相機的零件？/ (右) 陶瓷的絕緣礙子

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各式瓷碗，中間的扁玻璃瓶應該是藥瓶

▲(左) 不確定是什麼的基座 / (右) 電石燈

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Day 2 加羅神社 — 神代山 — 神代池 — 神代神木 — 留茂安登山口 ▲天氣：陰時多雲，午後有雨一覺好眠，簡單吃了早餐、收拾東西後，又在神社到處晃了一陣子，拍了點照。

8:10

起登，走回昨天的三岔路後沿著嘉平林道續行。

9:10

舊式雨量計，此處可通往日向台

，但依天氣預報來看下半天雨勢會越來越大，只好留待下次探訪。

▲離開神社返回林道的路上，見到透入林間的光，非常驚喜 / 林道旁的舊式雨量計，是通往日向台的入口 (Canon T50, Kodak gold 200)

9:33

遇到一個崩塌，紀錄上是寫需低繞，但可能地貌有所改變，故現場探了路之後決定高繞過去，一回到林道發現全身黏滿了抹草種子，清理了一陣子才續行⋯

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右下鑽不過，左側又不容易爬過去，只好從更左側高繞過 / 去高繞鑽過樹叢之後，頭髮亂成一團，全身粘滿抹草種子

從三岔路到轉角營地的路程中，會遇到三個溪澗水源，水量都很豐沛，可以沿路補充行動水。前半段的路程中會遇到一些崩塌，小心通過即可，過了三個溪澗之後路況變得比較好，有些地方是走在乾溪溝中的木馬道上。

▲ 水量十分豐沛的三個溪澗水源

▲崩塌地形與木馬道

11:05

抵達

三神岔路

，此時雲霧籠罩四周，開始飄起小雨，我們快速補充了一些熱量，將背包丟著，只帶了雨衣和水上神代山，路況好走，大約半小時便可抵達三角點。

11:33

神代山(H1565)

，三角點有點隱密，我們稍微找了一下⋯在此處發現十神縱走的指標，也是想去的清單之一！

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神代山(H1565)

11:59

回到三岔路、上包續行林道

12:13

神代池

。從神代池岔路轉出去，很快就可抵達，池畔同樣是水草和泥淖，踏出每一步時都得先踩一踩測試一下，否則很容易在抬起腳時發生鞋子深陷入泥中、只拔出腳的慘劇。天空持續飄著雨，被雲霧籠罩的神代池仙氣滿滿，如果池中冒出什麼女神似乎也不會感到太意外。

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飄著小雨、起霧的神代池

離開神代池，續行一段林道後，跟著GPX來到神木岔路附近，大約朝神木的方向有山羌在叫，我們被叫聲吸引跟著走了一段路後忽然覺得奇怪，怎麼可能這麼久還沒看到神木？結果一回頭便看到他已在我們身後。後來回到林道，往前走了幾步便發現，神木根本就在路旁邊而已啊⋯

12:45

抵達

神代神木

。繞著神木周圍轉了一圈，輕輕觸摸並擁抱他，這些高聳入雲的巨木，究竟是如何從承受風吹日曬雨淋和各種地貌的變化，平安從幼苗成長為大樹，又幸運地躲過人類的砍伐而屹立至今的呢？

▲神代神木！

▲最後一段平緩好走的林道…

離開神木，續行了一段林道後，便開始從海拔1200公尺陡下到600公尺的留茂安登山口，途中會經過香蕉園和竹園，有蠻多得拉繩或抱著竹子下坡的地方，需要集中精神辨認出一些發黑而不能信任的竹子和香蕉樹，否則抓到一些軟趴趴的便會滑落特別長一段。不太熟悉穿雨鞋下坡的我煞車煞到心累，最後大拇趾和小趾都又熱又痛，眼看雨勢越來越大，陷在樹叢裡感覺天色又暗得特別快，便一路心想：到底是要到了沒啊⋯

16:20

留茂安登山口

終於成功在天黑前出，走到馬路對面回頭看著在紀錄上看過好幾次的黑水管，終於鬆了口氣。

▲終於陡完了，開心開心 / 留茂安登山口，其實比較多紀錄是由此處進出，或者此處進、四季林道出

回到留茂安活動中心要騎車時，突然發現，啊⋯兩頂安全帽都在停在紅柵欄的那台車上⋯兩個人面面相覷，原先覺得非常完美的AB點接駁計畫瞬間出現了很大的紕漏，如果要省錢騎車接駁的話，千萬記得要多借兩頂瓜皮放車廂啊?淋著不小的雨把車騎回留茂安，感覺極累又極冷，於是回到活動中心後趕緊丟下背包，鑽進旁邊的商店泡一碗辣辣的泡麵，看著老闆腳上蓋的厚毯子非常非常想躲進去⋯- - - - -

帶著好奇而恭敬的心走入舊太平山，透過散落的遺跡、遺物一窺此處曾經的風華。在騎車回羅東的路上，慢慢回想著剛走過的路，與行前爬梳過的部份史料。

雖然生於斯、長於斯，對於台灣歷史的瞭解卻一直不多，這兩三年經常是透過上山前做功課的過程，慢慢拼湊這塊土地上曾發生過的故事，再以雙腳一步步走進那些空間，去體會與經歷。

先民們以無數腳步在這座小小的島嶼上開拓出一條條林道、古道，同時也將生活痕跡深深地嵌進路途裡，因此當我們走上這些前人賴以生活的道路，同時也在走讀歷史。

或許藉由往回看先民們走過的來時路，便能更清楚今日生活在這片土地上的我們是誰、又該往哪裡去。

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