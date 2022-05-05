完登「砂卡礑三雄」冷門山徑　千里眼山晨曦日出、山海視覺饗宴精彩絕倫

本日行程較為簡單，從彩虹屋攀登千里眼山來回後，自彩虹屋負重下山，往砂卡礑步道經隧道口至遊客中心上車，完成砂卡礑三雄O型，上車後驅車至新城街區「佳興冰菓店」吃慶功宴，接著往中橫公路一路往西行，經合歡山公路、霧社下埔里接國道6號、中投公路回到台中，收束三天的行程。千里眼山，又名「石硿山」，山頂海拔1624公尺，山徑較為冷門，沿途幾乎微濕滑陡峭的山徑，就算穿上了雨鞋，一路上打滑次數還是很多，加上雨後的泥濘路徑，雖然路徑沒有很長，但是足以把你搞得全身狼狽貌，難走的程度一定超乎你的想像。經過前一天清水大山的洗禮後，當天有幾名隊員放棄攀登千里眼山，只剩下四個人走訪千里眼山。04:10 起床吃早餐04:40 自彩虹屋啟登

沿途就是一直在爬升，毫無喘息空間

沿途拉繩、攀岩都少不了，這座山可沒有想像中的簡單唷

05:57 上升到海拔1400+時左側有點展望，可以看到高聳的三角錐山

06:02 沿途有觀景台可以欣賞山海角色，很多山友在這裡賞景看日出，而我也坐在這裡等待日出東海岸晨曦特寫

06:19 等待約15分鐘，終於看到日出囉～

旭日東昇、光芒四射，新的一天又開始了

06:27 續行千里眼山，沿路都在爬升

山徑極為冷門，雜草都將山徑給淹沒了

登頂前的石瀑區有很棒的展望，嚮導小可站在石頭上由余大哥特寫一張意境照

小可再後方幫清美姊與余大哥特寫

遺世獨立的山村和壯闊的山海景觀都能夠盡收眼底，百岳路線奇萊東稜、太魯閣七雄的幾座山頭鉅細靡遺，徜徉在山海美景，陶醉在其中，算是一條CP值很高的登山路線

接著再進入山徑，一路爬升就到山頂

07:02 千里眼山，又名「石硿山」，海拔1624公尺，三等三角點No.4290

隊員於千里眼山基點前合影一張

07:20 一路下山

07:31 陽光照射倒映在海上，此時照起來很有意境的感覺

下山的沿途來拍拍照片，沿途的壯麗的山海景色彌補了昨天清水大山一片白牆的缺憾

這座山除了路徑濕滑泥濘外，其實難度也不高，登頂千里眼山前的景色很精彩，如果覺得清水大山太難的話，千里眼山或許你可以挑戰看看

一路上小心翼翼地下山

07:47 周遭山勢雄偉的太魯閣七雄，因為山形特殊、陡峭，山友視為中級山中的王者，雖然短時間還不會到那邊，但可以站在這個角度好好的來欣賞

08:03 水晶蘭

途中遇到幾位山友，他們都是爬到觀景台看景色後折返下山，沒有上到千里眼山

08:19 攀繩下切，這一段路徑濕滑近90度垂降，上下此路段需要留意

繼續下切，建議側著身子比較好下去

沿路都是像這樣泥濘且不好走濕滑的路徑，走起來很像在「溜冰」一樣，來走過一次就知道

08:46 沿途展望可以看到奇萊東稜的景色

08:54 拉繩通過濕滑路段

09:05 沿途看三角錐山、二子山壯闊的山形

09:15 回到千里眼山登山口

回到大同部落，藍天白雲的美景宛如世外桃源

09:57 離開彩虹屋前全體隊員合影一張

民宿老闆給我們一人一個竹筒飯，讓我們在中途可以果腹，我們感謝民宿老闆一家這三天的款待，老闆向我們揮手道別，有朝一日期待我們的到來。

10:06 回程我們不再經砂卡礑林道，我們會走砂卡礑步道方向下山，續往三間屋方向前進

一路負重下山

10:26 砂卡礑步道、三間屋（距離2.2K）

10:31

10:40 跨過亂石堆

雖然一路下坡，但沿途山徑陡峭，這一路走下來也不輕鬆，更別說從這裡負重上去了，只會比現在更累

10:52 距離砂卡礑步道、三間屋還有1.2K

隨著海拔的下降，看高聳的三角錐山覺得愈來愈高不可攀

11:08 中途休息一下

11:26 大禮大同步道岔路，續行三間屋（距離0.7K）

轉為階梯步道

11:48 下到三間屋，此處為砂卡礑步道4.1K終點處因過去有三間屋舍而得名，但太魯閣族人稱這裡為「柏拉耀」（brayaw），是「姑婆芋」的意思，猜想過去應是長滿姑婆芋而得名。

12:10 午餐休息後繼續往砂卡礑步道口前進

12:21 步道沿著砂卡礑溪而行，平緩易行，沿線幾處有設置觀景平台，沿途都能欣賞河谷美景

12:42

領隊從我上圖拍攝角度再幫我們隊員合影一張

遙望前方的立霧山

12:53 砂卡礑溪水終年清澈碧藍，宛如仙境般的顏色，而溪床上遍布大小不一的壘石，以大理石與片麻岩佔多數

沿途會經過歷史的水利設施，見證此發電古道的歷史1940年台灣總督府在太魯閣興建立霧發電廠，在溪畔建水壩，並開鑿輸水隧道，引立霧溪水至發電廠發電，輸水隧道在砂卡礑溪谷上方，以大型水管銜接溪谷兩端，將水輸送至發電廠。

橫跨砂卡礑溪谷的綠色大水管，是立霧發電廠引立霧溪水發電的輸水管

隊員排排站在欄杆旁合影

13:05 砂卡礑步道1.5K五間屋五間屋的舊名為「斯維奇」，太魯閣語「Swiji」，是指大型葉片的榕樹。

我們點了馬告香腸與檸檬愛玉冰來品嚐

我們邊吃與攤販老闆聊天

當你走在步道時會發現這裡的山壁或岩石色彩分明、層層相疊，這是因為太魯閣處在歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界帶，板塊擠壓劇烈，因此皺褶地形非常發達，當岩層受到板塊運動擠壓時就會彎曲變形，這就是皺褶，有的像波浪、或者像山嶺，有的很小，有的甚至可以到數十公里大，可說是變化多端。

我們不得不讚嘆大自然的鬼斧神工的奇妙

13:28 在砂卡礑步道不管在甚麼角度拍攝都很漂亮

我們快要出砂卡礑步道囉

13:46 看到這座紅色的拱橋（砂卡礑橋）代表砂卡礑步道出口要到了

全體隊員砂卡礑大橋前合影

接著循著迴旋梯直上即可到達砂卡礑步道出口

接著經砂卡礑隧道走人行通道至太魯閣遊客中心停車場

14:03 全員於砂卡礑隧道前合影

回到太魯閣遊客中心停車場，一起到新城街區吃慶功宴囉

14:30 佳興冰菓店吃慶功宴

本店的招牌一佳興檸檬汁，我們一人一罐帶回家喝

大家慶祝三天的活動圓滿成功，開吃囉！

讓人大快朵頤的慶功宴菜色

15:30 回程經中橫公路接合歡山公路下到埔里，並且接壤國道6號回到台中，除了幾個較為狹窄的路段需要會車外，途中一路順暢。車輛行經合歡山公路上的日落景色，天時地利人和的情況下才能看到的美景，可遇不可求。

由領隊專門為我特寫的日落照片

夕陽西沉

19:58 車輛平安抵達台中國美館，各自回家砂卡礑三雄活動回顧：回顧這三天的行程，領隊提議活動前一晚出發，讓我們能夠好好休息，因為連假一定會塞車，能夠省去車程時間，讓我們第一天有充裕的時間部落巡禮，經砂卡礑林道並登完立霧山後，3點半就到達大同部落民宿，我們享用熱騰騰的飯菜，同時，老闆用熱情的歌聲歡迎我們的到來。第二天清水大山雖然遙遠、爬升多又難走，花了15小時來回，但我們幸運的是去程還有一些景色再加上沒有下雨，直到下山回程才開始有霧雨，沿途也沒遇到水蛭，否則整趟下來會走的更辛苦的，我們是最後一隊下山，老闆二話不說就幫我們準備飯菜，讓我們補充流失的能量。第三天我們早點出發避開人潮，千里眼山徑走起來很像在「溜冰」，但沿途景色目不暇給，剛好趕上欣賞到日出景色，還有登頂前石瀑路段的山海景色，都是此行難忘的回憶。全員下山後整裝離開彩虹屋，一路負重下山，回程經砂卡礑步道，下山後至新城「佳興冰菓店」吃慶功宴喝檸檬汁，回程在合歡山公路上面也幸運的看到日落美景，收束本次活動行程，我覺得整體行程時間安排的很好，讓我們避開了人潮，也不急不徐的能夠欣賞山海壯觀景色，一生可能就只來那麼一次。這三天活動結束後腳會疼痛，可能雨鞋穿不習慣的關係，活動結束隔天早上起床四肢也開始輕微痠痛，但回想這幾天所經歷的美景、部落風情，從中提升登山經驗值，所有辛苦都是值得的，這將是此生中印象深刻的登山回憶錄。期待未來能夠趁年輕能挑戰更多不同的路線，未來繼續再創高峰。「砂卡礑三雄，挑戰成功！」「登山生涯又再度邁向新的里程碑！」

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