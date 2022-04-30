快訊

擊落40多架俄機！「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

「神阿縱走」賞全球最高樟樹神木　再逛沼平公園沐浴粉嫩花海

健行筆記 / 健行筆記翔

a8c1eed44140658b2847aeb813e10562.jpg

這路線走過了兩次，剛好最近想找一份兼職的工作，未來也想考取山域嚮導的證照，希望能幫助大家登山圓夢，平安下山，體驗山林的美好。

781a6f32c9f6eb696034f4624c2d3209.jpg

我的第一團，找了5位有興趣的朋友，幫忙我貼補油錢救我經濟。

27e75f816b66972b0ca980b78e935092.jpg

有需要的山友們，可以臉書搜尋：「山岳小站」歡迎找我一起爬山。

2cc89f927ba9e796cb2bd5b59c56523f.jpg

但剛抵達神木村時，就下起不小雨勢。明明降雨機率20%，這下尷尬了，看了看衛星雲圖，添哥也說不樂觀，且雲圖顯示圓圓一圈還蠻特別。

c2c4c76764cdff130ed092e1bdc945f9.jpg

既然都來了，我只好先改變行程，先往樟樹神木出發吧，如果雨勢不斷，只能放棄了。

7d21abdba80ebe5c952220ea8420b4de.jpg

抵達全球最高的樟樹神木時，看見有座寫著有求必應的土地公，趕快誠心的希望，給個好天氣吧，不要讓我首發就撤退。

c44ac362372460a31f47038f4aec200d.jpg

（果然5分鐘後，雨勢就逐漸消失，一整天都沒在下過雨）

742d8b76852d00edd7a18aeca24ce6a4.jpg

由於往登山口有段產業道路3公里，開轎車不便行駛，所以猛將明杰就自行跑上去，再次見證神蹟。（其實我是為了平衡隊伍的進度，讓他稍微放電）

825bbe90a1c407fec3c31766adacbf69.jpg

大家集結整裝後，9點起登，因先到樟樹神木，所以起登晚了1小時。

c1990035f402b4b4a6af0ce90f04c611.jpg

剛開始的柳杉造木林，就夠大家誇獎漂亮了，看到大家的喜愛，自己也有種好像樹是自己種的一樣開心。

de1c2948a32083eb58d99d512ab1c5dc.jpg

走完好走的階梯後，接著就提醒夥伴們，要注意安全。

3d766173a7b531f024d73eb6b24ffbd4.jpg

這一段因為沒有日照，所以不管有沒有下雨，岩石容易濕滑，兩旁又有咬人貓，真的要特別注意。

9ed08b3d58abed7d13a9d728e587c634.jpg

指著右前方的大石壁，也是自己很喜歡的一片自然景色，慢慢陡上靠近那裡，我們就快到阿里山園區了。

1e51737409cb90a1d4a8cb5a70f84473.jpg

有幾處能回過身後，看看不錯的視野展望。有高聳的玉山群峰、郡大、治茆大山，以及陳有蘭溪與周遭的村莊。

3743b83aec719b3a8604a58970aa57c8.jpg

結束陡升濕滑的亂石堆後，大家也漸漸對我所謂的快到了，失去耐心。

957d49960823811055303b261e1b453b.jpg

不過如果沒有前人架好這安全的繩索，我想應該更沒人想走了。

2b576682c900b8c31601befa767e0db2.jpg

來到我稱它神木的墳場時，終於不用在爬升了，大家也被眼前樹根所吸引。

b52ae30e3a79a590a7e86810168b0db1.jpg

真的光想像，如果當時沒有被砍伐，這片神木群，是何等的壯觀。希望幾代後的人民，能有幸看見。

f98818637ae472897c3e31c984ef1695.jpg

夥伴們開心拍照許久後，已經走了超過2個半小時，我深怕買不到便當，接著這段較為平緩的林道，但說好不跑就不跑。

54a52f840a51c4a71a914f6f0500d6fd.jpg

只能先把拍照時間壓縮，還好來到沼平車站時，有賣便當。12點多了，那就不再往商店街方向前進了，先填飽肚子。

5723e90ba77fc85b634a27cbf01061de.jpg

然後逛個沼平公園的櫻花，再沿著步道走到姐妹潭。

40afcdb6c39423f952f937af972a7b9e.jpg

還沒接觸爬山時也曾來過阿里山，但除了日出、神木其它印象都快退去。

e53afbf3607a11a14ce3840262167b9d.jpg

喜歡爬山後，連這裡的茶花、杜鵑、波斯菊，都能令我想多待上片刻。

a3ec888bc0716a6858f4ec41414e4aa1.jpg

看了看時間，也快下午2點了，必須準備回程。

1928d34a1da6ed3f9a612691d8b61b63.jpg

走到岔路口時，我在提議附近有個地毯草，有夥伴願意去看看嗎？

c73c2528e681fe62d717cc7f77818ca0.jpg

來回大約10-15分鐘（總希望大家的旅程都能滿載而歸）

93a7b5e3be676435e32e33a9d3ed879b.jpg

無異議後，趕緊出發。雖然來了第3次，個人認為中午前有陽光落下，是最美的時刻。

ee324f306707597b3f89aa765ee42628.jpg

但有橙爸單眼拍攝，也是會加不少分數啦。

5857c0892e6b0ec63a90579652fb2bbd.jpg

此時添哥又提議，想多撿個附近的對高岳山，橙爸則怕拖累進度，想獨自回程。

65a3cefa8fa36a673afcc35e20090932.jpg

這時身為萬用工具人就派上用場了，由我陪橙爸先行下山，也讓我多賺幾張獨照。

e7084883624160a2446a394813e0f6c1.jpg

橙爸速度也不慢，幾次停休拍照，也沒被追到，最後我們在人造林大休片刻。

f4508978f851a4c2f45e24b245e0f8a5.jpg

等夥伴們都到齊，再一起走出登山口，時間掌控下午5點左右很剛好。

21fd6ee64c7db27b4bd55952dde3ae89.jpg

每一趟爬山的經歷，都是獨一無二的記憶，有興趣一起爬山的朋友。歡迎臉書搜尋?：山岳小站

b249a40f66718638e461ad9926b67c0d.jpg

28e0b9d28bb4bc0a28ab7772bef89d28.jpg

神木 登山 阿里山

延伸閱讀

高雄北嶺國小5生畢旅 背包行腳阿里山

阿里山遊樂區小笠原山觀星馬拉松開跑 打造觀星聖地

登山隊縱走能高安東軍 協作壓隊失聯獲救

能高縱走登山隊丟包協作失聯 搜救人員：已尋獲正在下撤

相關新聞

「神阿縱走」賞全球最高樟樹神木　再逛沼平公園沐浴粉嫩花海

這路線走過了兩次，剛好最近想找一份兼職的工作，未來也想考取山域嚮導的證照，希望能幫助大家登山圓夢，平安下山，體驗山林的美好。 我的第一團，找了5位有興趣的朋友，幫忙我貼補油錢救我經濟。 有

挑戰自虐崩潰指數！「多崖山」穿梭雲霧森林、陡上陡下 往來東眼山與滿月圓的健行路徑

爬到唉唉叫的山2022 D0320 多崖山 : 檜谷線-多崖門牙 岩戶隘勇分遣所-木炭古道 O 形走 我喜歡的歌 : Every time I close my eyes https://www

號稱台東富士山！走一趟「都蘭山步道」探訪卑南族阿美族的聖山

都蘭山， 位在台東縣東河鄉， 是阿美族人心目中的聖山因山的形狀像似富士山， 日據時代: 日本人稱之為台東富士， 因而有台東富士山的稱號海拔1190公尺， 山頂有一等三角點基石一顆， 為編號93小百岳之

新北小百岳展望之皇！連走土城「天上山、火焰山、南天母山」眺望山系美景

今日行程：石觀音像＞南天母山＞甘露公園＞觀月亭＞天上山＞火焰山天上山，台灣小百岳No.18，以山頂展望極佳聞名，火焰山，因地質蘊涵油氣，點火能燃而得名，今日由南天母山起登，登山口位於土城石門路甘露寺旁

走在雲瀑中　中級山之王「清水大山」全副武裝才可攀登

清水大山又名「清水山」，海拔2408公尺，為台灣百名山77th、太魯閣七雄老四，山頂擁有一等三角點，這座清水山由整塊大理石所構成，幾乎從海平面拔地而起，直入海拔2000公尺的頂顛的磅薄氣勢，尤其東側面

雲霧繚繞走在「台版萬里長城」平溪五分山　接力步行朝聖望古瀑布的優美

今日行程：福德宮＞頂子寮山＞瞭望亭＞五分山＞靜安吊橋＞望古瀑布五分山，台灣小百岳No.10，因走在稜線上的步道而號稱台版萬里長城，山頂視野絕佳，今日由新煤礦博物館登山口起登 該地為私人土

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。