「神阿縱走」賞全球最高樟樹神木　再逛沼平公園沐浴粉嫩花海

這路線走過了兩次，剛好最近想找一份兼職的工作，未來也想考取山域嚮導的證照，希望能幫助大家登山圓夢，平安下山，體驗山林的美好。

我的第一團，找了5位有興趣的朋友，幫忙我貼補油錢救我經濟。

有需要的山友們，可以臉書搜尋：「山岳小站」歡迎找我一起爬山。

但剛抵達神木村時，就下起不小雨勢。明明降雨機率20%，這下尷尬了，看了看衛星雲圖，添哥也說不樂觀，且雲圖顯示圓圓一圈還蠻特別。

既然都來了，我只好先改變行程，先往樟樹神木出發吧，如果雨勢不斷，只能放棄了。

抵達全球最高的樟樹神木時，看見有座寫著有求必應的土地公，趕快誠心的希望，給個好天氣吧，不要讓我首發就撤退。

（果然5分鐘後，雨勢就逐漸消失，一整天都沒在下過雨）

由於往登山口有段產業道路3公里，開轎車不便行駛，所以猛將明杰就自行跑上去，再次見證神蹟。（其實我是為了平衡隊伍的進度，讓他稍微放電）

大家集結整裝後，9點起登，因先到樟樹神木，所以起登晚了1小時。

剛開始的柳杉造木林，就夠大家誇獎漂亮了，看到大家的喜愛，自己也有種好像樹是自己種的一樣開心。

走完好走的階梯後，接著就提醒夥伴們，要注意安全。

這一段因為沒有日照，所以不管有沒有下雨，岩石容易濕滑，兩旁又有咬人貓，真的要特別注意。

指著右前方的大石壁，也是自己很喜歡的一片自然景色，慢慢陡上靠近那裡，我們就快到阿里山園區了。

有幾處能回過身後，看看不錯的視野展望。有高聳的玉山群峰、郡大、治茆大山，以及陳有蘭溪與周遭的村莊。

結束陡升濕滑的亂石堆後，大家也漸漸對我所謂的快到了，失去耐心。

不過如果沒有前人架好這安全的繩索，我想應該更沒人想走了。

來到我稱它神木的墳場時，終於不用在爬升了，大家也被眼前樹根所吸引。

真的光想像，如果當時沒有被砍伐，這片神木群，是何等的壯觀。希望幾代後的人民，能有幸看見。

夥伴們開心拍照許久後，已經走了超過2個半小時，我深怕買不到便當，接著這段較為平緩的林道，但說好不跑就不跑。

只能先把拍照時間壓縮，還好來到沼平車站時，有賣便當。12點多了，那就不再往商店街方向前進了，先填飽肚子。

然後逛個沼平公園的櫻花，再沿著步道走到姐妹潭。

還沒接觸爬山時也曾來過阿里山，但除了日出、神木其它印象都快退去。

喜歡爬山後，連這裡的茶花、杜鵑、波斯菊，都能令我想多待上片刻。

看了看時間，也快下午2點了，必須準備回程。

走到岔路口時，我在提議附近有個地毯草，有夥伴願意去看看嗎？

來回大約10-15分鐘（總希望大家的旅程都能滿載而歸）

無異議後，趕緊出發。雖然來了第3次，個人認為中午前有陽光落下，是最美的時刻。

但有橙爸單眼拍攝，也是會加不少分數啦。

此時添哥又提議，想多撿個附近的對高岳山，橙爸則怕拖累進度，想獨自回程。

這時身為萬用工具人就派上用場了，由我陪橙爸先行下山，也讓我多賺幾張獨照。

橙爸速度也不慢，幾次停休拍照，也沒被追到，最後我們在人造林大休片刻。

等夥伴們都到齊，再一起走出登山口，時間掌控下午5點左右很剛好。

每一趟爬山的經歷，都是獨一無二的記憶，有興趣一起爬山的朋友。歡迎臉書搜尋?：山岳小站