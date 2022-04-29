挑戰自虐崩潰指數！「多崖山」穿梭雲霧森林、陡上陡下 往來東眼山與滿月圓的健行路徑

爬到唉唉叫的山2022 D0320 多崖山 : 檜谷線-多崖門牙 岩戶隘勇分遣所-木炭古道 O 形走

我喜歡的歌 : Every time I close my eyes

https://www.youtube.com/watch?v=GbrSO81KhBY

硬是要看 春天的山毛櫸山毛櫸的四季有不同的顏色，春展新綠, 夏山如碧, 深秋金黃, 冬迎白雪

木炭古道→滿月圓山岔→滿月圓瀑布

共 13.54 公里 / 10 小時 45 分鐘高度上升 1401 公尺 / 高度下降 1375 公尺最高海拔 1724 公尺

08:03 天德巷登山口 08:39 自導式步道 09:56 東滿步道10:45 多崖山檜谷線 12:01 赫威山/多崖岔 12:41 巨木13:01 多崖門牙 13:07 岩戶分遣所遺址 13:35 多崖山 樂佩岔 - 木炭古道 18:47 天德巷登山口

挑戰你的自虐崩潰指數 水氣充足，雲霧瀰漫, 山路濕滑, 陡上陡下

高度上升 1401 公尺 / 高度下降 1375 公尺 / 13.54 公里桃山 爬升 1400 公尺, 單趟 4.5 公里相當於單攻桃山的高度, 距離比桃山來回 9 公里更多 4.5 k多崖山 = 多唉山真的是爬到唉唉叫

我承認 多崖山檜谷線/岩戶線 景色自然原始, 穿梭薄霧森林, 滿山翠綠, 山毛櫸稜線景色真的挺美的 地處雲霧帶, 終年濕滑, 山勢陡峭, 高度上升 1401 公尺 / 13.54 K, 天啊, 這未免太操了吧

這條路線 沿著 蚋仔溪往上爬, 多次過溪, 山路崎嶇濕滑, 雨鞋是好物,

蚋仔溪位於新北市三峽區有木里，距三峽老街僅20 分鐘左右的車程，為大臺北地區夏日戲水首選，是大豹溪流域的上游支流先來每日一字 : 「蚋」 音讀 「瑞」 不是讀「那」喔

先走滿月圓區步道, 沿蚋仔溪溪谷而行, 步行約30分鐘走東滿步道 經 檜谷線/岩戶隘勇分遣所 登多崖山後, 經 樂佩岔, 走 木炭古道木炭窯遺址 下山 經 滿月圓山岔路 下切到滿月圓瀑布, 走一 O 形走 這個 O 不小, 還蠻大的,

滿月圓自導式步道, 滿山柳杉林森林, 空氣十分清新, 呼吸著滿滿的芬多精,

不過, 路程很遠, 真的不能休息太多,

桃山的高度落差 1400 公尺, 單趟 4.5 公里, 來回 9 公里爬一座多崖山, 高度上升 1401 公尺, 距離共 13.54 公里,相當單攻一座桃山的高度, 距離還多了 4.54 公里就當做 : 自我訓練 吧

春天的青楓嫩綠碧透, 生氣盎然

聽得見 流水潺潺, 十分舒暢

翠綠的顏色 讓人看起來就很舒服多看綠色, 保護眼睛, 鞏固牙齒 呵呵

滿月圓自導式步道 全長 1.2 公里, 由柳杉林森林浴場旁拾級而上 沿途設有導覽解說標誌牌

木棧階梯, 林相優美

山路上見前方渾圓的山形 那是 滿月圓山以後找時間來爬爬 : 滿月圓山早期在山上工作的林班人員, 見到如圓月般的山頭, 想起遠方的家人便將它取名為 滿月圓 , 以抒發思鄉之情

這裡是順時鐘 與 逆時鐘 的關鍵最後決定 今天逆時鐘走, 因為回程可順爬 滿月圓山事實是 走到 滿月圓岔路口, 已經累到不行, 而且快天黑, 最好是你還有力氣可以再爬升 300 登 滿月圓山

進入東滿步道,沿途林相蒼鬱, 景觀自然從 海拔500尺的滿月圓區, 越過北插天山與東眼山間海拔1,130公尺的鞍部, 一路上坡, 上坡, 上坡 & 上坡

往來於東眼山與滿月圓兩處國家森林遊樂區之間的健行路徑

東滿步道 : 6 + 1.36 = 7.36 公里往北插天山 約 250 分鐘

東滿步道 木梯一路陡上從東滿步道4.19K處有岔路可登拉卡山, 山路很陡

柳杉林平台, 網路上爬文 : 在滿月圓接東眼志繼的岔路 有一處 大平臺大約有3-4層,那個大平臺是隘勇監督所, 名為污來(wurai)隘勇監督所這天沒注意看, 等活動當天, 再來找看看

下切溪谷, 過溪,

越往上爬, 林相屬較原始的風貌坡度也較陡, 山徑上布滿雜亂樹根, 蕨類植物茂盛屬於登山健行路線, 一般遊客較少

啥, 往北插天山 6.86 公里 / 225 分鐘 = 3個半小時

步道上遠望 北插天山 與 多崖山會從多崖山左側小鞍上稜線, 取右登多崖山 再回小鞍, 經 樂佩岔, 接木炭古道, 續陡下 沿蚋仔溪 滿月圓山岔路 下切到滿月圓瀑布, 今天是逆時鐘走今天是來踏查, 帶隊時會順時鐘走

多崖山與北插天山 僅一凹之隔, 稜線相連,北插天山的泰雅語是 : 「 Takai 」 就是「 很高」的意思。

北插天山山頂與多崖山相連，外形像是泰雅族人使用的「瓢杯Taku」，使用小葫蘆剖成兩片，來作為盛取食物的容器

多崖山 160分鐘 /北插天山 180 分鐘 這一段就是北插天山 檜谷線

腰繞山路窄, 小崩塌土石鬆軟 , 靠內側拉繩 腳步放輕 小心慢慢走

拉繩陡上的山徑、多次跨越濕滑的溪谷山徑爬上爬下, 甫拉繩上攀 馬上就下切越溪

路徑原始人跡少, , 穿梭柳杉林, 一路陡上聽見 敲木魚的聲音, 那是俗稱「花和尚」的五色鳥 叫聲不絕於耳, 好似宣告著春天來了

多次過溪, 清澈的溪水

一點都沒辦法享受森林蔥鬱的悠閒, 不能休息太久, 無心欣賞深山美色, 因為路還很遠, 山還很高,

樹木吐露新芽，長出的新葉呈現深紫色，

請問您貴庚大樹橫切面 一圈又一圈如同心圓展開

啥好笑的事嗎 ? 我忘了我只記得爬到累歪歪,

右往赫威山 25 分鐘, 取左往多崖山 100分鐘,蝦米啊, 還要 100分鐘

清新蓊鬱的原始林相, 闊葉根節蘭 開著白色或淡紫色花於農曆年後，冬末初春天氣回暖的2-4月開花。又名為翹距根節蘭、垂花根節蘭或來社根節蘭。屬中型地生蘭，植株高約40-45 cm感謝告知花形與阿里山根節蘭幾乎一模一樣，不同的只是此花花朵下垂，花距後翹向天，原來是與阿里山根節同屬的翹距根節蘭

獵寮營地 午餐腹地不算大, 地上遺有帆布, 酒瓶

獵寮營地 離稜線還有一段距離爬升還剩 500 吧, 忘了

林務局公告 : 111.5.1木屋遺址登北插天山因土壤沖蝕及根系裸露嚴重，為減少對環境之破壞將暫停開放，改由岩戶分遣所路線登三角點這條是 北插天山 新路線, 山徑上可見新設的路標指示

山路很潮濕, 多次越溪, 小徑旁巨木林立, 讚嘆大自然的神奇, 新北三峽不算遙遠的深山中, 瀰漫著迷霧的原始森林, 彷彿住著神仙一般

檜谷線、岩戶線之間的步道小徑紛踏零亂, 錯綜交會 ,地處雲霧帶, 常會起大霧, 較容易走錯, 最好是結伴同行, 出發前先作功課, 地圖航跡要準備好, 避免迷路

山徑上的巨木, 身形雄偉

沿路盡是高大的原始巨木, 讓人驚艷不已

綠色叢林蒙上一層白白淡淡的霧 .空氣中含著濃濃的水氣, 格外的清幽寂寥

多崖門牙, 又稱 岩戶雙塔檜谷至岩戶隘勇分遣所路線, 1907年的插天山隘勇路日本軍警為封鎖大嵙崁之泰雅族與大豹社的反擊武力 所開闢的插天山隘勇路當年的甘諾政策下建築的路線, 甘諾政策 就是以引誘方式使蕃人甘心承諾在其境內設置隘勇線隘勇線以設置在山嶺水際等天然界線. 的「隘路」為主體，間隔一定距離設置「隘. 寮」

有二塊巨石中間有一通道，此地稱多崖「大門牙」

高1540公尺 舊時的岩戶隘勇分遣所 有許多舊時酒瓶

樹上指標「岩戶分遣所遺址」起霧了, 這一帶起霧很正常吧

「岩戶分遣所遺址」有時間, 可以好好尋寶,

走獵徑沿溪溝上攀, 山路十分濕滑泥濘, 接上稜線的傳統山徑,

稜線山路極為狹窄, 登頂多崖山前 山路旁有一大片很特別的水草此時風很大, 下起霧雨, 趕路ing, 沒拍照

稜線 取右 多崖山 抵達海拔 1700 公尺 山字森林三角點

北插天山 就在對面,

多崖山頂 方位角212度 可以看見 大霸尖 雪山主峰與北稜角 , 可惜是白牆

下山的路 還很遠, 回岩戶岔 續稜線直行一株森氏杜鵑綻放著粉紅色的花朵

這一帶稜線 長滿山毛櫸春天的山毛櫸滿山新綠, 稜線上覆蓋一抹抹清新

春天的山毛櫸 也是頗有看頭

山路很小很窄, 灌木叢, 芒草坡鑽來鑽去, 霧雨滴滴答答,究竟有完沒完, 有時還要找路, 單眼收起來,專心下坡,

不是下山都下坡, 稜線上下起伏, 剛已陡上 1400, 腳都軟了雖然只是小上坡, 都感覺令人很崩潰

來到樂佩岔, 開始瘋一般的下坡我還記得這棵山毛櫸, 那一年學長帶我們來爬多崖山/北插天山

木炭窯遺址, 接上 木炭古道 發現沒, 一路上都沒拍照片, 森林裡陡下又陡下, 彎來又彎去有經過 滿月圓岔, 上午本來是要順時鐘方向, 因為某人說, 逆時鐘走, 回程可以順撿 滿月圓山走到滿月圓岔路已經累歪歪, 最好還有力氣爬升 300 公尺登滿月圓山下山的路真的好遠好遠, 悶著頭一直走, 下切到 瀑布觀景平台, 天色漸暗, 安心許多拱橋一偶可見水量充沛的滿月圓瀑布, 走滿月圓木棧步道 還要過二次溪, 回到 天德巷停車處, 結論是 多崖山 = 多唉山, 爬到會唉唉叫的山