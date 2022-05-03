小錐麓、長髮公主、一簾幽夢！ 南北柴山O型環線必登賞景秘密基地 遙望高雄市景
▲早安高雄、由柴山遠望高雄市景【SABIKI】Shoushan (CN: 壽山, also commonly known in English as Monkey Mountain, in Japanese as Kotobuki-yama) is a mountain in Gushan District, Kaohsiung, Taiwan, north of the main entrance to Kaohsiung Harbor. It was named Ape Hill by the Dutch in the 17th century to describe many monkeys on this mountain. It is also called Chaishan (柴山), and Long Life Hill (壽山) – named by Japanese in 1911-1915 for the crown-prince Hirohito (昭和天皇)– in the southern part. Now it is a nature park where biological diversity can be seen.
▲GPX：壽柴縱走O形(南壽山-北柴山三角點)(標示路點) 【納維布魯】
▲感謝前輩提供，圖片來源【背包客棧】：曾騰桂、黃文俊
▲久電山
▲舊台泥、礦區道路
▲ 百年月橘【Murraya paniculata】
▲ 一簾幽夢【Fantasies Behind the Pearly Curtain】
▲天雨洞
▲猩猩洞
▲小溪貝塚
|北柴山西北側舊桃仔園聚落海邊的桃仔園貝塚，是高雄市目前發現最早的文化遺址，推估年代約在西元前四千至五千年，出土文物包括陶器、石器等工具，並有貝塚及棺槨墓葬的遺跡，屬於牛稠子文化層。小溪貝塚遺址是早期原住民食用貝類後堆積的遺跡，貝塚的層次相當豐富除了貝類之外，陶片數量亦多，也發現陶環、石斧、骨針等。小溪貝塚和後方山洞均為日治時期時高雄中學的日籍博物學教師土屋恭一首度發現，後山洞遺址為蔦松文化層，距今約二千年至四百年，洞穴內發現成年男子骨架、砂鍋，並有鐵器出現。 - WIKI
▲石厝
▲龍泉寺
|龍泉寺，原名湧泉寺，亦名喝水巖，是位於臺灣高雄市鼓山區龍井里的一間佛教古剎，於清治乾隆9年（1744年）所創建，屬於禪門臨濟宗法脈。福建漳州高僧經元大師始建於清乾隆9年（1744年）。該寺名由來，乃因寺後之龍目井，源自於打鼓山的「龍巖冽泉」，故名「湧泉寺」。又因龍目井之水，大旱不涸，故湧泉寺亦稱「喝水巖」。據清嘉慶四年己未歲貢生章甫所撰的「遊湧泉寺」與「喝水巖」二詩為證。清光緒17年（1891年） 龍泉寺遭祝融焚燬泰半，翌年雖有邑紳施阿民倡議重修，但因經費不足而未復舊觀。日治時期大正12年（1923年），日僧東海宜誠得台灣總督府許可，由地方人士李榮等人於原址鳩資創建，並命名為「龍泉寺」，東海宜誠亦為首任住持。龍泉寺自此成為臨濟宗妙心寺派在南部的布教中心。今舊大殿格局大致上保留大正12年（1923年）建寺的樣貌，初係茅舍，後改瓦屋，殿後為壽山，左有功德堂，左前方有祖堂，殿右有舍利殿。寺方後來在龍泉寺舊大殿後方，建了一座大雄寶殿。大雄寶殿為中國北方宮殿式建築。民國60年（1971年）1月20日，臺灣水泥公司高雄廠開拓萬壽山運石道路時，發掘出一塊酷似神像之奇石，善男善女稱之謂「觀音佛石像」，特於民國64年（1975年）集資在該寺興建圓通寶殿供奉之，古剎勝地，憑添瑰寶，引起香火空前。 - WIKI
▲龍谷步道
|龍谷是一道深邃的U字型裂谷，峽谷是珊瑚礁岩壁所形成。由龍泉寺起登，柴山主步道行至高雄市觀景平台附近，切至泥土小徑，即可看到龍谷入口，小心奕奕往下攀，會經過龍頭、龍身、龍尾，置身深谷之中，彷彿是來到深山之中，到達另一個世界。 - 健行筆記
▲龍頭
▲龍身
▲龍尾
▲大峽谷
▲小錐麓
▲入料口
▲舊地磅
|台灣水泥廠亦稱「台泥鼓山廠」，前身是日本淺野水泥株式會社（浅野セメント株式会社）的高雄工場，為臺灣首座現代化的大型水泥廠。該工廠於1917年開始生產，二次大戰後該工廠在1946年4月與其他臺灣的水泥工廠一同被水泥監理委員會接收，同年5月設立台灣水泥公司後成為其廠房；但在1992年11月27日高雄廠因礦權到期而停止開採壽山的石灰岩，1994年7月時停窯不再生產水泥，大部分的廠區已停止運作。隨著市民環境運動的興起，台泥七十多年的採礦歲月也結束了。台泥高雄廠於2014年大部份廠房拆除完畢。至今2016年，高市將水泥廠原址開發成明渠、滯洪池、高級住宅區，與開挖與鐵路地下化，台泥舊廠已成為炙手可熱的開發土地…一切被埋葬的歷史建築，逐漸變化成新一代人舒適宜人的居住環境。 - Wiki 【迷路狼的廢墟探險】
▲柴山賞景秘密基地 (六蔓站)
▲日軍爐灶
|二戰所建之日軍爐灶與蓄水池之遺址，是日軍為了躲藏與長期抗戰所建造生火造飯之基地。磚造爐灶平台高度不及腰身，平台上設計多個爐灶口，可同時放置大鍋、飯桶或烤網烹飪，以供應部隊伙食，灶口下方則堆積柴火，灶台底部還有通風口可控制燃燒和進柴。爐灶旁還設置蓄水池，可搭配附近的震洋水庫供應烹飪及民生用水。
▲七蔓站
▲二二八和平紀念碑
▲長髮公主
▲小長城
▲仙女山
▲柴山阿朗壹參考行程記錄：
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