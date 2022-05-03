小錐麓、長髮公主、一簾幽夢！ 南北柴山O型環線必登賞景秘密基地 遙望高雄市景

壽山，古稱打狗山、打鼓山、鼓山，俗稱柴山 地質屬隆起珊瑚礁石灰岩，天然岩洞多。，縱貫鼓山區全區，南北長約5.5公里，東西寬約2.5公里，面積約1,200公頃，最高海拔約三百五、六十公尺。 氣候屬於熱帶，平均年均溫約為攝氏25.1度，最低為1月時的攝氏19.1度，最高則為8月的攝氏29.1度，降雨主要集中在6月至10月之間，柴山區域內的植物種類高達八百多種，動物方面目前共記錄有5種兩棲類、24種爬蟲類、106種鳥類、8種哺乳動物、50種蝶類及21種蝸牛。 壽山設有壽山國家自然公園、龍泉寺、千光寺、法興寺、元亨寺、忠烈祠等景點。 山頂可遠眺高雄港及欣賞西子灣落日及高雄市的夜景。 南邊區域在台灣日治時期即開發為壽山公園，壽山動物園座落在其中。北邊區域因長期軍事管制，保存了完整獨特的生態體系，台灣獼猴蓬勃繁衍。 與旗津的旗后山共扼高雄港，早期居民曾以「旗鼓相當」來形容此二座山，其中「鼓」指的也就是柴山，其中「旗」指的則是旗后山。 【歷史進程】 1989年起，中華民國國防部逐漸解除柴山軍事管制的範圍。 1992年5月，高雄地區環保人士成立「柴山自然公園促進會」，俗稱「柴山會」，推動在壽山地區成立自然公園，並訴求以「柴山」掛名。 1997年2月，高雄市政府於公佈「高雄市壽山自然公園管理辦法」，明訂等高線10公尺之鼓山路以西之壽山地區及西部海岸區域劃定為自然公園之範圍。同年5月，成立「高雄市壽山自然公園推動委員會」，並於第五次會議中確定公園五大分區劃設方式及原則。 高雄市政府於1998年鋪設木棧道，柴山更成為高雄市民假日登山、休閒的熱門去處，自然的林相也被稱為高雄市的都市之肺。 2000年10月，高雄市政府將上述管理辦法修訂為「高雄市壽山自然公園管理自治條例」。 2009年10月，高雄市市長陳菊向行政院院長吳敦義提議成立國家級壽山自然公園，已獲指示交由內政部營建署推動籌辦「壽山國家自然公園」。於中華民國2011年12月6日壽山國家自然公園正式開園。 參考資料：楊龢之《三百年前臺灣西岸大縱走》、伊能嘉矩《台灣文化志》、柯耀源《柴山：高雄的綠色瑰寶》、連橫《台灣通史》、杉山靖《臺灣名勝舊蹟誌》、鄧柑謀《柴山自然生態之美》與柴山維基百科