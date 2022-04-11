2022合歡山杜鵑花季！步道健行＋賞花行程推薦　「最美百岳日出」一併入袋

每年四月底至五月中是合歡山的杜鵑花季，因氣候和海拔的關係，相較平地的杜鵑花期，三千公尺的合歡山上算開的比較晚，如果你在山下賞花賞得不過癮，可以再上合歡山看看高山杜鵑花的魅力，所以這次橘小編整理出幾條「合歡山步道健行＋賞杜鵑花」的路線重點，一趟路上山了，除了杜鵑花，你一定也不會想錯過合歡山上的美景！

關於合歡山＆高山杜鵑花

位於南投和花蓮交界的合歡山國家森林遊樂區，對許多台灣人來說應該再熟悉不過了，就算沒去過也一定有聽過，尤其時當寒流來的時候，總是可以吸引全台各地民眾不畏寒冷上山親臨感受銀白世界，但其實在寒流過後春天來臨之際，也是上山散步、郊遊的好時機，因為合歡山上的杜鵑花要開了！

合歡山上的杜鵑花種大多為玉山杜鵑、台灣高山杜鵑，花期約從4月底到5月中盛開，花型較大的玉山杜鵑有紅色、粉紅跟白色，顏色非常鮮艷，尤其是在一片藍天綠地的高山上更是顯眼、壯觀，所以有很多喜歡賞花、攝影、登山的旅人都會選在這個時候上山，就是為了親眼看看3000公尺以上的高山杜鵑花。合歡山是由七座群峰相連合成，又稱「合歡群峰」，包括合歡山主峰、合歡山東峰、合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡尖山、石門北峰，這次杜鵑花季開始之前，為大家整理出三條最適合賞杜鵑花的步道行程：

推薦行程一｜合歡東峰＋高山杜鵑花

highlight：杜鵑花、雲海、入門百岳（海拔高度3421公尺）里程：從滑雪山莊開始步行約1.2K（來回約2.5小時）

合歡東峰的登山口就位於松雪樓的後方，海拔高度約3421公尺，是合歡群峰的百岳之一，步道來回時間約2.5小時，雖然耗時較長，但因為合歡東峰步道皆以好走平穩的木棧板為主，所以對於不常登山的新手來說非常友善，不會耗費太多體力，更能享受登山賞鵑的過程。

其步道沿途都能看見杜鵑花的蹤影，但建議大家一定要堅持到頂峰，因為頂峰不只視野遼闊且周圍遍佈著杜鵑花海，由其是合歡東峰左側的小東峰，還能眺望合歡南峰和蜿蜒的公路，如果要用一句話總結這條路線，大概就是「CP值最高賞鵑行程」。

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推薦行程二｜合歡主峰＋高山杜鵑花

合歡山主峰步道是最群峰中最熱門的路線，海拔約3417公尺，步道來回時間約1.5小時，雖然名為主峰但不是海拔最高也不是難度最難，但山頂上的風景無疑是群峰中數一數二壯闊美麗的，所以很多第一次到合歡山或是時間有限的山友都會鎖定這條路線為首選！

大部分選擇這條路線的人會中午過後才開始走，因為合歡主峰的夕陽是出了名的爆炸美，除此之外還有可遇不可求的雪白雲海，所以橘小編個人私心也非常想走一趟這個行程，因為我怎麼想都覺得當「合歡山、夕陽、雲海、高山杜鵑花」全都湊在一起，那個情境下的杜鵑花無疑是地表最強！

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推薦行程三｜合歡北峰日出＋紅毛杜鵑花

合歡山北峰步道，屬群峰海拔最高，海拔約3422公尺，來回約4個小時，相較合歡東峰和合歡主峰，難度稍微高一些，但北峰上的景緻絕對值得你先練一下腳程再來挑戰，如果是第一次上高山的朋友，建議可以安排個二日遊，前一天可以住在清境讓身體習慣高海拔，隔天登山賞花才更能輕鬆愜意。

說到夕陽會想到合歡主峰，那說到日出就一定是合歡北峰了，這裡的日出可是許多山友認證的「最美日出」，所以如果你是喜愛登山的山友，今年有機會上山賞鵑的話，非常推薦可以安排二日遊，除了挑戰攻頂賞鵑之外，也務必收服傳說中那顆最美日出，讓此趟賞花行程收獲滿滿！