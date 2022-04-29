號稱台東富士山！走一趟「都蘭山步道」探訪卑南族阿美族的聖山

都蘭山， 位在台東縣東河鄉， 是阿美族人心目中的聖山因山的形狀像似富士山， 日據時代: 日本人稱之為台東富士， 因而有台東富士山的稱號海拔1190公尺， 山頂有一等三角點基石一顆， 為編號93小百岳之一。 第二天安排的都蘭山算是台東行的重頭戲，步道單程約3.8K 需原路返程從台11線看見都蘭山的指標後， 大約還要行駛近4公里山路才會到登山口且山路狹小， 要小心會車。 步道每0.25K 設置距離木樁， 前一公里為緩升的土徑， 木棧道， 這段的部分路段會有點曬人過了1.0K後， 進入原始山徑， 為陡上的山徑1.25K後有些許展望， 此後即一路的陡上過了2.25K後來到聖山傳說的普悠瑪祭台有設置椅子， 還有不小的腹地可以歇憩接下來到山頂的山徑更為陡峭， 部分路徑有濕滑之餘， 山頂處腹地頗大， 不過當天許多人來朝聖， 得自己找地方休憩， 受地形影響， 迎面的太平洋， 濕氣很重， 12點多下山的時候起了霧因為山徑的 雲霧裊繞， 因此又有美人山之名。 步道分布， 低海拔的林相， 蕨類...高大的林木除了距離樁， 沿途路徑清楚， 含休息拍照約走了6小時， 相近中級山的路程登山口前有處涼亭， 約莫可停20輛車約在1－200公尺前有戶人家， 非常善心的提供場地給山友停放， 真是佛心來的， 不然沿途道路狹小， 停車就很困擾。

都蘭山步道 相簿

我們從台東市的方向來，因不確定山上有沒有洗手間， 又往回開到護魚區後在台11線151.5K看到指標後左轉，從這裡至登山口約有4K的距離

沿途都有指標

行車中， 還瞧見牛隻

山徑中唯一的一戶民家， 發現前方車輛似乎卡關， 於是只好慢慢地倒車(下坡有點恐怖)幸好倒車後， 來到民家， 還有一處位置可停車， 民家位在半山腰， 背山(都蘭山) 面海 (太平洋) ， 天氣晴朗的時候， 海灣看得很清楚， 看房子四周的窗戶可以看到多方的景致， 是很悠閒的山居生活。

整裝後， 沿著產業道路前進， 天氣還不錯， 這段路有點小曬。

來到觀景台， 一瞧有點小驚嚇，以為我們來的很早了殊不知都蘭山如此熱門， 周邊滿是停車。

09:40 都蘭山步道的導覽圖說明， 全長3.8K (單程)

09:40 步道前的告示; 簡訊實聯制

09:44 木棧階， 兩側雖有綠樹， 還不足遮蔽， 有點曬

0.25K

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09:55 步道沿途有許多竹葉， 忽然瞧見一個粽子模樣的竹葉想來是山友的創意發想。

09:55 0.5K

10:01 0.75K

10:09 1.0K 此段的山徑， 呈緩上坡， 還算好走， 只是....好熱不知道台東是如此的好天氣，還穿了長袖的排汗衣， 熱到...影響了戰鬥力

10:09 只好在這裡找機會換下有點礙事的長袖， 瞬間舒適許多

10:12 過了1.0K 後， 步道上有許多高大壯碩的大樹， 山徑也開始涼爽許多。

10:20 1.25K 進入斷斷續續的攀爬路徑，

10:25 除了留意樹根， 也有繩索助力。

10:32 1.38K的觀景台， 從稜線上俯瞰縱谷平原， 還有藍天雲朵。

10:39 1.5K

10:51 陡上陡下， 山行路上人不少， 偶而需要互相等候。

11:07 2.0K

11:13 樹根不少， 還附著青苔， 得小心踩踏。

11:22 2.25K

11:23 來到普悠瑪祭台， 是卑南族、阿美族立碑作為分界的地方普悠瑪為卑南族部落名稱，象徵團結之意，現今族人仍會到這塊石下祭拜巨石上還有普悠瑪的紅色字樣， 這裡的海拔約1110公尺這天， 還遇上一隊為數不少的台東大學學生來做山訓從這裡右轉繼續前進都蘭山

11:28 2.5K

11:31 陡下， 山徑雜亂

11:32 有點斜的木階梯

11:43 2.75K

11:50 3.0K

11:58 3.25K 這段山徑， 先陡下再陡上， 路徑還有些濕滑

11:59 陡下的木階梯

12:04 在濕滑的樹根與石頭中尋路

12:07 3.5K 陡下切， 右側大石壁， 左側有繩索

12:24 聽到山友喊著， 3.75K..... ， 即將抵達山頂

12:49 3.8K 步道終點處

12:53 指示牌上說， 視野遼闊， 但...四周環繞著雜樹

13:07 山頂處人滿多的， 小休午餐後， 隨即下山

13:14 大石壁處， 下切的陡下坡

13:25 才午後一點多， 山徑起霧了， 茂密的林間， 瞬間有種朦朧美

14:02 回到普悠瑪祭台， 巨石下還有幾瓶酒

14:38 早上還晴朗天空的觀景台， 這會已成一片白牆。

14:53 下山的時候， 與山友錯開的時間， 和eva走在山徑上， 覺得安靜許多

15:21 回到登山口， 腹地上仍有不少停車。 回程的時候， 還是陸續有山友接續上山， 時間有些晚， 真想詢問他們是否熟識路徑??又怕自己成了多管閒事的人， 進退兩難。 畢竟這座原民的聖山， 還是有些難度。

15:27 再從登山口踢產業道路回到民家的停車處， 遠方有點烏雲的海灣和背後壟罩在霧中的都蘭山， 很幸運一路的好天氣，完成了歐都納紫本小百岳認證第70座， eva的第50座eva常說: 我的部落格記錄， 未來都是她的回憶錄。

三天兩夜安排的小百岳由一級(巴塱衛山) 二級(太麻里山) 三級(加奈美山) 一路來到四級的都蘭山連同前一周的女仍山(五級)山行路上， 我們漸漸可以依照身體的頻率與腳步的節奏來安排享受山林綠意的洗禮， 同時也增加美食遊賞的樂趣 ^.^

城市漫遊。 gina

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