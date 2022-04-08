5分鐘到達觀景台！桃園「大古山登山步道公園」高CP值親民步道　山海美景盡收

大海愛上藍天旅遊日記分享 / 文、圖／大海愛上藍天

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放假就是要接近大自然，推薦桃園最平易近人登山步道－大古山步道。大古山登山步道公園於2021/09/28設置全新友善步道，採之字形人本友善，步道平緩好走，從入口到觀景台約5分鐘，遊走在森林間享受芬多精負離子，超紓壓的，這條無障礙步道對於行動不便、輪椅、娃娃車都能行走，適合全家大小健行，沿途綠意盎然，百花齊放，美不勝收，還能看飛機起降，山海美景盡收眼底，大古山上還有許多賞景咖啡店，151高地、天空之籟、古山星辰、星海之戀等可以休憩用餐，為桃園CP值高親民步道。

找一天來山裡呼吸新鮮的空氣吧！享受與大自然最美的際遇！

春暖花開，來大古山可以看山看海還可以欣賞花海，為桃園後花園。

前往大古山沿途有一整排杜鵑花、櫻花可同時欣賞。

大古山步道就在福山宮旁，前方有免費停車場，還有涼亭可以休息、賞景。

大古山最新藝術裝置1：Q版飛機就在涼亭旁，可輕鬆合影。

大古山最新藝術裝置2：愛心花鞦韆就在福山宮旁。

大古山最新藝術裝置3：大古山登山步道公園入口

全新友善步道採之字形，步道平緩好走，老少閒宜。

沿途綠蔭遮蔽，輕鬆好走，適合全家大小一起健行

這條無障礙步道對於行動不便、輪椅、娃娃車都能行走。

大古山最新藝術裝置4.野百合花卉藝術

春暖花開，百花盛開，現在正是賞花健行最佳季節

白色流蘇花在陽光照射下閃閃發亮～

沿途都有椅子，累了都可以坐下來休憩。

從步道入口到觀景台步行約5分鐘即可到達。

這裡標高151公尺，視野極好，可眺望桃園機場、竹圍漁港、台61線濱海線等無敵山海景觀

這裡同時也是看飛機起降的最佳所在。

大古山至高點:旁邊就是151高地景觀餐廳

大古山步道入口旁有公廁免費使用。

大古山最新藝術裝置5.大古山老鷹觀景台

大古山景觀餐廳：星海之戀

大古山景觀餐廳：天空之籟

在綠油油的草坪上用餐，好舒壓喔～

最新DM，實際DM以店家為主。

大古山步道

福山宮：桃園市蘆竹區大古路228號

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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