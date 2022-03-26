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免門票的「隱藏版森林遊樂區」　土城巨木步道、牛埔頭山秘境徜徉綠色仙境

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：大觀景平台＞隱藏版森林遊樂區＞小觀景平台＞巨木步道＞休憩廣場＞牛埔頭山土城

隱藏版森林遊樂區位於青雲路底，福山天惠堂旁邊叉路進去

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鐵皮入口

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遇叉路取右行

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沒多久來到蠻大的觀景平台

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隱藏版森林遊樂區位於觀景平台後方

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由此上行

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步道規劃完善，整體環境非常怡人，林相優美

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到處可見愛心形狀座椅，很適合全家遊憩

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沿步道上行，兩旁整片的姑婆芋非常壯觀美麗

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感覺很像來到森林遊樂區，但竟然不用收門票

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有許多支線步道，不清楚通往何處

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沿著主步道走

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出現上坡階梯，繼續上行

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漸漸出現展望

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抵達小觀景平台

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展望不錯，對面的山頭一清二楚，可望見土城青龍嶺，清水大尖山，二尖山，繼續上行似乎是通往文筆山，但階梯青苔漸多，就不去了，原路折返至青雲路底叉路口，直走前往牛埔頭山

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牛埔頭山登山口，沿著溪澗上行

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遇叉路依告示牌取左行

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一開始就是叢林步道

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途中經過菜園

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沿路是緩坡，上坡

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帥氣的大板根

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有點像熱帶雨林，這裡的樹木都超粗的啊

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途中出現視野

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來到一個休憩廣場

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遇叉路取右行

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摩天巨樹，估計有20公尺

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連倒木都這麼大，少說10幾公尺，要從下面穿越，好像來到傑克與豌豆的世界

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有叢林探險的感覺

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遇叉路，取左行，右邊是通往五尖山，不久會經過魔爪樹

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魔爪樹，很像塔曼山才會出現的樹形

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遇三叉路，取第二個叉路右行，是上坡小山徑

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巨木上有往牛埔頭山的標誌

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巨木隨處可見，這條應該是我走過土城中最多巨木的步道了，基本上都比我的腰圍還粗好幾倍

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抵達牛埔頭山

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我覺得巨木步道的最大特色就是巨木都離步道非常近，且僅部分為石板階梯，大部分為泥土路，林相也相當茂密，非常有深入叢林的感覺，今天的旅途就到這邊

步道 森林遊樂區 登山

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