免門票的「隱藏版森林遊樂區」　土城巨木步道、牛埔頭山秘境徜徉綠色仙境

今日行程：大觀景平台＞隱藏版森林遊樂區＞小觀景平台＞巨木步道＞休憩廣場＞牛埔頭山土城

隱藏版森林遊樂區位於青雲路底，福山天惠堂旁邊叉路進去

鐵皮入口

遇叉路取右行

沒多久來到蠻大的觀景平台

隱藏版森林遊樂區位於觀景平台後方

由此上行

步道規劃完善，整體環境非常怡人，林相優美

到處可見愛心形狀座椅，很適合全家遊憩

沿步道上行，兩旁整片的姑婆芋非常壯觀美麗

感覺很像來到森林遊樂區，但竟然不用收門票

有許多支線步道，不清楚通往何處

沿著主步道走

出現上坡階梯，繼續上行

漸漸出現展望

抵達小觀景平台

展望不錯，對面的山頭一清二楚，可望見土城青龍嶺，清水大尖山，二尖山，繼續上行似乎是通往文筆山，但階梯青苔漸多，就不去了，原路折返至青雲路底叉路口，直走前往牛埔頭山

牛埔頭山登山口，沿著溪澗上行

遇叉路依告示牌取左行

一開始就是叢林步道

途中經過菜園

沿路是緩坡，上坡

開始進入巨木步道

帥氣的大板根

有點像熱帶雨林，這裡的樹木都超粗的啊

途中出現視野

來到一個休憩廣場

遇叉路取右行

摩天巨樹，估計有20公尺

連倒木都這麼大，少說10幾公尺，要從下面穿越，好像來到傑克與豌豆的世界

有叢林探險的感覺

遇叉路，取左行，右邊是通往五尖山，不久會經過魔爪樹

魔爪樹，很像塔曼山才會出現的樹形

遇三叉路，取第二個叉路右行，是上坡小山徑

巨木上有往牛埔頭山的標誌

巨木隨處可見，這條應該是我走過土城中最多巨木的步道了，基本上都比我的腰圍還粗好幾倍

抵達牛埔頭山

我覺得巨木步道的最大特色就是巨木都離步道非常近，且僅部分為石板階梯，大部分為泥土路，林相也相當茂密，非常有深入叢林的感覺，今天的旅途就到這邊