無敵瀑布、親民步道CP值高！全台「10條親子步道」推薦 小孩也能輕鬆攻頂

假日想帶小孩出門走走，卻不知道該去哪嗎？今天就要來介紹國內各地風景美、難度低的登山步道，既能讓小孩子體驗登山，也不會造成身體上的負擔，非常適合全家大小在難得的假日一起遠離網路世界，親近大自然！

＊小提醒！夏天山上蚊子多，記得攜帶防蚊液喔～

幼幼班等級步道

新北五股－林梢步道

林梢步道。 圖／Wikim(p)edia

林梢步道為觀音山上的空中步道，穿梭在樹林間，走起來非常輕鬆舒適。步道分成兩段，總長僅800公尺，全程以鋼構棧道打造，平緩好走、階梯較少，很適合父母帶幼齡小孩推推車行走，沿路兩旁充滿綠色植物與解說牌，散步的同時也非常適合帶小孩子認識植物，兩段步道皆可遠眺台北，風景極佳，而步道的起點與終點皆設有小公園，且鄰近遊客中心，相當便利。

地址：新北市五股區凌雲路三段130號

交通：

1. 開車至觀音山遊客中心（設有停車場）

2. 搭乘捷運至蘆洲站，轉乘公車橘20至觀音山遊客中心下車

台北北投－橫嶺古道

橫嶺古道。 圖／IG, andralee668

橫嶺古道位於陽明山國家公園，為環狀步道的其中一段步道，整個環狀步道總長約2.45公里，由橫嶺古道、半嶺步道以及湖山國小步道組成，今天要介紹的是橫嶺古道，全長約850公尺，全程皆為土石路，整條步道皆在樹陰下，即使是夏天來也不會過於炎熱，特別的是，步道有一段長達一百多公尺，由八芝蘭竹所組成的竹林隧道，整段路程充滿竹子的香味，非常清幽靜謐，很適合假日來走走、放鬆心情，「紅壇」為橫嶺古道的終點，若走到這小孩子還有體力，也可以沿著導覽往半嶺步道➞湖山國小步道繞回。

地址：台北市北投區紗帽路76號

交通：

1. 開車至陽明山總站

2. 於捷運劍潭站搭乘公車260與紅5路線至陽明山總站

【下車後往西步行湖山路一段轉入湖底路，即可見橫嶺古道入口標示（約450公尺）】

台中北屯－大坑9－1號步道

大坑9－1號步道。 圖／IG, 543_food_life

大坑步道共有12條不同難度等級的登山步道，分為新手級、低難度級、中難度級、挑戰級四種，今天要介紹的是新手級裡長度最短的9－1號步道，長度僅600公尺，不過階梯較多，是個訓練腳力的步道～9－1步道沿途會經過農夫市集、攤販，前中段為較輕鬆的平地，後段多為階梯，但手把的設計相當安全，小朋友也能輕鬆登上，9－1步道的終點會接在9號步道後段，如還有體力可以接著走到上方的觀景台眺望山區與台中市區，風景極佳～

地址：台中市北屯區經補路一段383巷

交通：

1. 開車至大坑經補庫停車場

2. 搭乘台鐵至松竹車站，轉乘四方電巴922路公車至大坑9號步道

3. 搭乘捷運至松竹站，轉乘四方電巴922路公車至大坑9號步道

低年級等級步道

新北汐止－姜子寮絕壁步道

姜子寮絕壁步道。 圖／IG, mayliu_life

姜子寮絕壁步道曾被評選為新北市10大登山步道，全長1.1公里，路況平緩，從山下停車場步行約三十分鐘就能攻頂，非常適合全家一起前往，沿路山林充滿溪水聲，途中會經過姜子寮瀑布，瀑布沿著姜子寮絕壁流下，景色相當優美，絕壁下也設有觀景平台和桌椅，可以帶著零食和飲料在這裡野餐、近距離欣賞，不過在步道最後一段需爬上岩石陡坡，步道旁有繩索，建議拉著登上以策安全。

小編偷偷說：建議白天前往，黃昏前離開（晚上沒有燈會比較危險喔）

地址：新北市汐止區姜子寮路

交通：

1. 開車至姜子寮福興宮旁免費停車場，下車後沿水泥路步行5～10分鐘即可抵達步道口

2. 於汐止火車站搭乘公車F905至姜子寮站下車，一天只有三班（8：30、13：00、18：00）

基隆暖暖－暖東峽谷步道

暖東峽谷步道。 圖／Wikim(p)edia

暖東峽谷步道原為森林遊樂園區，後來受自然災害影響，改建為登山步道，步道的難度依低至高分為藍、黃、紅三個等級，今天要來介紹的是難度最低的藍色步道（一般級），非常適合帶小朋友前來，全長約1.1公里，單程步行約20分鐘，路途多為水泥路，走起來較輕鬆，沿路有非常多昆蟲與植物和小滑瀑、景觀橋，走在途中彷彿融入在大自然裡。步道旁設有拉波波村露營區，免自搭帳篷、供三餐的全包式體驗，難得的假日不用準備三餐，還能全家一起出遊，是不是很棒呢！

地址：基隆市暖暖區東勢街

交通：

1. 開車定位：暖東峽谷，從國道1號往八堵交流道下，經過水源路往東勢街（設有免費停車場）

2. 搭乘火車至暖暖站轉搭基隆市公車603至暖東峽谷站即可抵達

台南龍崎－虎形山公園步道

虎形山公園步道。 圖／IG, gowild_tw

虎形山公園為台南龍崎的天然森林公園，環園步道全長約1.5公里，因未受人為破壞，自然生態非常豐富，走進步道不遠處就可以看見望龍吊橋，吊橋走起來十分穩固安全，搭配兩旁的樹林，完全就是拍照取景的好地方！整體步道起伏不大，公園步道內還設有兒童遊樂區，非常適合帶小朋友前來登山遊玩。爬完山後可以到虎形山入口處旁「竹炭故事館」，購買各種龍崎盛產的竹炭特色產品和參觀搭建、燒製竹炭過程的介紹喔～

地址：台南市龍崎區崎頂里龍崎國小旁

交通：

1. 開車至「虎形山公園」（龍崎國小旁可停車）

2. 臺南火車站（北站）搭乘公車紅幹線至「龍崎」下車，步行至虎形山公園

臺南火車站（南站）搭乘8050高雄客運往佛光山，於「龍崎」下車，步行至「虎形山公園」

苗栗南庄－蓬萊溪護魚步道

蓬萊溪護魚步道。 圖／IG, eva_26186

蓬萊溪護魚步道全長1.6公里，路途相對幼幼班等級長，但路況相當平坦，附近還設有小農市集、攤販與裝置藝術，非常適合攜帶小孩前來拍照打卡，步道旁的溪水水質清澈，肉眼就可以看到各品種的魚在水中游來游去，可以帶著小孩觀察、認識各種魚類，一邊散步一邊聽著溪水流動的聲音，是不是相當輕鬆愜意呢！

地址：苗栗縣南庄鄉124縣道106號

交通：

1. 開車至蓬萊溪護魚步道免費停車場

2. 於苗栗客運南庄站搭乘5822號公車至上庄站

中年級等級步道

台中龍井－竹坑南寮登山步道

竹坑南寮登山步道。 圖／IG, mike_travel_diary

竹坑南寮步道全長5.5公里，分為主步道（2400公尺）、A步道（300公尺）、B步道（600公尺）和C步道（2000公尺）四個部分，主步道和C步道構成一個環狀路線，步道路線相當彈性，可依據個人體力選擇路線，整體步道平緩，連石板路也相當平整，像是在一般路上散步，較不需擔心小朋友跑跳發生危險，沿路步道兩旁也有各式各樣的花圃供民眾認養，在主步道後段有一座古井天梯，蜿蜒的路線和50公尺高的階梯，從上方俯瞰非常壯觀，而到櫻花季時，竹坑南寮步道更是可以看到滿滿盛開的櫻花呢！

地址：台中市龍井區中沙路南寮巷76號

交通：

1. 開車至竹坑南寮登山古道停車場或竹坑南寮步道南寮社區停車場

2. 至龍井火車站轉搭公車199、677、93、105等至「站內入口」下車，步行約600公尺即可抵達步道入口

台南南化－鈺鼎步道

鈺鼎步道。 圖／IG, huan_rong_0801

鈺頂步道全長約1.6公里，全程幾乎為石階和原木棧道建成，路途較多階梯、且後段坡度有些陡峭，但大致上並不難走，較不建議學齡前兒童前往，步道沿途充滿許多動植物生態，非常豐富多樣，其中以原生月橘老樹（七里香）最為珍貴，也是鈺鼎步道最大的特色。而步道最高點可眺望南化水庫湖景、大壩、玉井丘陵地等優美風景，對大人來說輕鬆登頂就能看到如此美麗的景象，小朋友可能在後段會稍微吃力，但還是可以挑戰看看喔～

貼心小提醒：鈺鼎步道途中沒有洗手間，建議在天艷宮使用完再登山

地址：台南市南化區北寮里

交通：開車至天艷宮停車場，步行約8分鐘即可抵達步道登山口（登山口為天艷宮旁小徑）

宜蘭礁溪－林美石磐步道

林美石磐步道。 圖／Wikim(p)edia

林美石磐步道是這次介紹的親子登山步道中難度相對較高的，不適合推嬰兒推車進入喔！但沿途的風景相當精采，適合帶幼兒園以上的小孩前往。步道全長約1.7公里，沿路會穿過溪流與低海拔森林，還有幾處會遇到溪流流過，涼涼的非常清爽，而最吸引遊客前來拍照的就是有著30公尺長、斜度70度的陡坡階梯，階梯上方就是觀瀑平台，大雨過後的瀑布拍起來相當壯觀，不過想看瀑布需要前幾天下過雨，水量才會足夠，能不能看到是要看運氣的～

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路

交通：

1. 開車至林美石磐步道（附近無停車場，可於步道入口外白線停車）

2. 於礁溪火車站搭乘台灣好行綠11至林美石磐步道下車步行3分鐘

開放時間：07:00～18:00 （周一至周日）

介紹完以上十個親子登山步道，是不是覺得國內其實也有很多適合帶小朋友，風景美且空氣好的地方呢～快把推薦親子步道放進口袋名單！放假日天氣好的時候就全家人一起出門走走、運動，大人放風、小孩放電吧！

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