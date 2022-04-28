走在雲瀑中　中級山之王「清水大山」全副武裝才可攀登

清水大山又名「清水山」，海拔2408公尺，為台灣百名山77th、太魯閣七雄老四，山頂擁有一等三角點，這座清水山由整塊大理石所構成，幾乎從海平面拔地而起，直入海拔2000公尺的頂顛的磅薄氣勢，尤其東側面在短短的4公里距離，岩崖峭豎陡落於太平洋海濱，成就了著名的清水斷崖，難度已經勝過好幾座百岳，因為路途較遠，單程約12公里，光砂卡礑林道就要10公里，沿途還需要通過好幾處崩塌路段，更增添難度。而登山口至山頂約2公里左右，整趟爬升就大概1500+公尺，難度不容小覷，沿途樹幹、巨石交錯，攀爬不易。除此之外山徑如果遇到連日下雨過於潮濕也會遇到螞蝗大軍，它們會爬到山友身上吸血，因此攀登此山需要全副武裝，做好防護措施。接下來這一篇就來分享登清水大山的沿途路況、景色還有心得分享02:30 起床吃早早餐，跟昨晚一樣是自助式，為清粥小菜，吃完後揹著攻頂包，準備迎戰今天的清水山02:55 自彩虹屋啟登，大家戴起頭燈首先迎戰長達10公里的砂卡礑林道

長達10公里的砂卡礑林道，沿線崩塌嚴重，由於路況欠佳，有多處坍塌，要高繞、下切，難度可想而知。

尤其摸黑踏上這條崩塌的林道上面，都需要全神貫注，謹慎再謹慎，一點都馬虎不得

05:03 攀繩下切

05:10 清水山指向牌20號

05:26 枕木鋪成的棧道，在長年風雨的洗禮下結構並非穩定，因此最保險的方法是需要拉著身旁的繩索並靠著山壁走過去

05:41 遇到一處踩點不明顯可能失足滑倒的路段，我們小心翼翼的遵照領隊的指示通過

天色逐漸亮了，沿途有一些展望，就將景色捕捉下來

景色愈來愈明朗，可以期待一下今天的大景

06:09

06:19 一路上可以看到好幾個登山隊也來挑戰這座山，可見清水山可不是一座冷門山，也是大家心目中想躍躍欲試的一座山頭。

06:33 周遭綠意盎然，令人身心舒暢

經亂石區、下切

過了最後一個枕木棧道，就抵達最後水源營地

07:16 過最後的水源營地後，即將抵達清水大山登山口

07:21 清水大山登山口，此時海拔已經來到1540公尺，清晨自海拔900公尺的大同部落爬升約600多，接下來登山步道一路不間斷的爬升

沿途不是亂石就是倒塌的樹木、樹根路徑

07:50 爬升的過程中轉身看後方的景色

只有我跟在領隊的後頭，其餘隊員都距離我們有一段距離，我們邊休息邊等待，等待後方隊員上來後我們再繼續往前走

08:08 指向標牌40號

爬到海拔2000公尺以上，視野愈來愈開闊，但是山徑只會愈來愈陡，中途沒有讓你喘息的空間，再難都還是要咬緊牙根撐過去

09:38 被雷劈過的樹幹

09:47 後方的隊員陸續的上來

10:02 清水山指向標牌50號，此處為可通訊點

兩旁本來有絕佳的山海展望，這次來只有看到非常厚重的雲層

爬升到海拔2200-2300公尺就抵達石瀑區，清水大山就在前面

>隊員陸續的上來，周遭瞬間被雲霧給吞噬，白牆一片

領隊由上往下幫我特寫一張

10:27 雲瀑景觀

我們看到陸續登頂下山的山友，好長一串，由於山徑狹小，要禮讓他們先下山，因此時間上也有所耽誤，加上等待我們後方的隊員，我們就慢慢的上山

10:50 登頂，費時7小時55分鐘（02:55~10:50）清水大山，又名「清水山」，海拔2408公尺，一等三角點

全體隊員都上來後，大家在基點前合影一張

我們來的時候，有很多山友都準備下山，最後剩下我們這一隊還在山頂上休息，山頂四周都已經白牆，很遺憾沒有看到壯闊的山海美景。

11:35 休息40分鐘後，全體隊員下山，我們也是最後一隊下山的隊伍

霧氣籠罩下，走的時候更需要謹慎留心步伐

12:05 杜鵑

下山不久後開始飄起霧雨，雖然雨勢不大，但是步道變得更潮濕，比上來的時候更難走

腐木上的靈芝

12:41 跨過前方倒塌的巨大樹幹

13:00 由於山徑陡峭，再加上下雨更增添難度，也增添危險性，每一步都要踩穩小心

黑色的靈芝

13:54 持續的陡下當中

14:12 下至清水大山登山口，我們費時157分鐘從清水山到登山口

隊員陸續下至登山口

接續10公里的砂卡礑林道

14:24 隊員於最後水源營地卸包，在這裡稍作休息

林道回程的途中，下過雨的林道更濕滑，每經一處崩塌的路段，都覺得沒那麼簡單

據領隊說法，近年來林道的坍塌狀況嚴重，未來只會愈來愈不好走

15:25 隊員攀爬枕木梯上切到砂卡礑林道

15:42 獨花蘭

因為下雨的關係，路段更泥濘，領隊說明天的千里眼山會更泥濘＋濕滑，要我們有心理準備！

16:01 小心翼翼的通過枕木道，建議靠山壁踏在粗的枕木上通過

下雨天增添清水大山攀登的難度，我們幸運的是只有回程飄雨，否則攀登的時間一定會再更久

16:17 拉繩上攀，這裡就是早上高遶的路段

17:17 踩過濕滑的石頭通過崩塌地形

後段由嚮導小可帶領我們下山

17:47 轉為較為平緩的砂卡礑林道

18:05 出清水山11.8K標示牌入口，與之合影，此行最艱難的清水山挑戰成功囉！

整隊總共花費15小時15分鐘完登，一路走回到彩虹屋民宿。

回到民宿後老闆就幫我們準備晚餐

走了一整天體力都消耗殆盡，趕緊吃飯補充能量，我們開飯囉！

完食後，排隊洗澡，整理內務，晚上9點寢室熄燈，大家在疲累中就寢，繼續迎接隔天的千里眼山。攀登清水大山心得：這一趟下來我們走了15個小時，對多數人而言是具有挑戰性的，清水大山長程路途已經讓人疲累，又下雨路徑濕滑，在途中滑跤次數也不再少數，整趟下來疲累、狼狽早就寫在臉上。這次也是破了我2019年玉山西前單攻的記錄，但僅次於玉山主北單攻，是近兩年來走的最久最遠的一個路線，此行再次突破自己的極限，該給自己一個掌聲！沿途只有回程下雨，並且沒有看到吸血蟲（螞蝗）出沒，算是比預期好很多的登山行，還會再來第二次嗎？有可能！因為此行沒有真正見識到清水山壯闊的山海美景，未來有機會的話可能還會再來「補考」一次。

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