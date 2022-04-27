聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲霧繚繞走在「台版萬里長城」平溪五分山 接力步行朝聖望古瀑布的優美
今日行程：福德宮＞頂子寮山＞瞭望亭＞五分山＞靜安吊橋＞望古瀑布五分山，台灣小百岳No.10，因走在稜線上的步道而號稱台版萬里長城，山頂視野絕佳，今日由新煤礦博物館登山口起登
該地為私人土地
繞到後方就是登山口
五分山步道大部分為階梯，途中會經過許多小橋
步道規劃完整，前1公里幾乎都是上坡或陡上
前段幾乎無展望
到達福德宮差不多走了1公里上坡，花費30分鐘
福德宮旁的山徑通往頂子寮山，先去頂子寮山，約1分鐘抵達
接著折返至福德宮
直走續往五分山
還有1.8公里
過了福德宮之後坡度較為減緩，但依然還是上坡居多
途中出現展望，可以看見基隆港灣與海岸
今天天氣不太佳，越往上走霧越大
不過風景真的很不錯，是個美麗的步道
沒什麼叉路，基本上就是一直往上走
雖然今日無法目睹萬里長城的感覺，但朦朧的霧氣讓整體景色呈現的很浪漫
雲霧步道的感覺
走到瞭望亭代表快要到了
瞭望亭向前走約2分鐘出現叉路，取右方山徑上行前往三角點
有點隱密但路徑相當明確
小百岳達成，接著原路折返，前往望古火車站，可以步行或搭平溪線火車，我選擇步行，因為十分與望古約莫距離1.5公里而已
走過靜安吊橋，右轉沿著馬路前行
沿途風光明媚
走到望古車站之後，繼續沿著鐵路旁的小路走就對了
望古瀑布步道入口
遇叉路取直行
這裡下去就是望古瀑布
今日瀑布水量不大，但湖面非常翠綠，整體而言還是相當優美，今天的旅途就到這邊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言