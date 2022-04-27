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雲霧繚繞走在「台版萬里長城」平溪五分山　接力步行朝聖望古瀑布的優美

健行筆記 / 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：福德宮＞頂子寮山＞瞭望亭＞五分山＞靜安吊橋＞望古瀑布五分山，台灣小百岳No.10，因走在稜線上的步道而號稱台版萬里長城，山頂視野絕佳，今日由新煤礦博物館登山口起登

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該地為私人土地

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繞到後方就是登山口

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五分山步道大部分為階梯，途中會經過許多小橋

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步道規劃完整，前1公里幾乎都是上坡或陡上

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前段幾乎無展望

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到達福德宮差不多走了1公里上坡，花費30分鐘

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福德宮旁的山徑通往頂子寮山，先去頂子寮山，約1分鐘抵達

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接著折返至福德宮

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直走續往五分山

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還有1.8公里

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過了福德宮之後坡度較為減緩，但依然還是上坡居多

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途中出現展望，可以看見基隆港灣與海岸

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今天天氣不太佳，越往上走霧越大

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不過風景真的很不錯，是個美麗的步道

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沒什麼叉路，基本上就是一直往上走

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雖然今日無法目睹萬里長城的感覺，但朦朧的霧氣讓整體景色呈現的很浪漫

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雲霧步道的感覺

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走到瞭望亭代表快要到了

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瞭望亭向前走約2分鐘出現叉路，取右方山徑上行前往三角點

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有點隱密但路徑相當明確

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小百岳達成，接著原路折返，前往望古火車站，可以步行或搭平溪線火車，我選擇步行，因為十分與望古約莫距離1.5公里而已

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走過靜安吊橋，右轉沿著馬路前行

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沿途風光明媚

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走到望古車站之後，繼續沿著鐵路旁的小路走就對了

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望古瀑布步道入口

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遇叉路取直行

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這裡下去就是望古瀑布

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f748d4a3d537403fb43fa467e284f098.jpg今日瀑布水量不大，但湖面非常翠綠，整體而言還是相當優美，今天的旅途就到這邊

步道 瀑布 吊橋

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