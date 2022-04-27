雲霧繚繞走在「台版萬里長城」平溪五分山　接力步行朝聖望古瀑布的優美

今日行程：福德宮＞頂子寮山＞瞭望亭＞五分山＞靜安吊橋＞望古瀑布五分山，台灣小百岳No.10，因走在稜線上的步道而號稱台版萬里長城，山頂視野絕佳，今日由新煤礦博物館登山口起登

該地為私人土地

繞到後方就是登山口

五分山步道大部分為階梯，途中會經過許多小橋

步道規劃完整，前1公里幾乎都是上坡或陡上

前段幾乎無展望

到達福德宮差不多走了1公里上坡，花費30分鐘

福德宮旁的山徑通往頂子寮山，先去頂子寮山，約1分鐘抵達

接著折返至福德宮

直走續往五分山

還有1.8公里

過了福德宮之後坡度較為減緩，但依然還是上坡居多

途中出現展望，可以看見基隆港灣與海岸

今天天氣不太佳，越往上走霧越大

不過風景真的很不錯，是個美麗的步道

沒什麼叉路，基本上就是一直往上走

雖然今日無法目睹萬里長城的感覺，但朦朧的霧氣讓整體景色呈現的很浪漫

雲霧步道的感覺

走到瞭望亭代表快要到了

瞭望亭向前走約2分鐘出現叉路，取右方山徑上行前往三角點

有點隱密但路徑相當明確

小百岳達成，接著原路折返，前往望古火車站，可以步行或搭平溪線火車，我選擇步行，因為十分與望古約莫距離1.5公里而已

走過靜安吊橋，右轉沿著馬路前行

沿途風光明媚

走到望古車站之後，繼續沿著鐵路旁的小路走就對了

望古瀑布步道入口

遇叉路取直行

這裡下去就是望古瀑布

今日瀑布水量不大，但湖面非常翠綠，整體而言還是相當優美，今天的旅途就到這邊