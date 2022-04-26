巨木高聳雲天！ 杉林溪原始「杜鵑森林、燕庵步道」 蒼勁大樹令人嘆為觀止

前一晚至杉林溪飯店頂樓參與了觀星的活動，在夜幕裡看到一顆顆明亮的小星星似在對我調皮地眨眼睛，好好玩喔～清晨，在美好的早晨，清新的空氣中，走進了紅樓旁的杜鵑森林步道。

鮮少遊客，獨特且原始的步道。除了人工鋪設的枕木棧道外，還有那累積數百年的落葉，走起來鬆軟的泥土步道，這裡安靜到似乎可以聽到樹葉飄落的聲音。

哇！這麼高大，如老松在森林中出頭天的大樹竟是杜鵑花！雖未值杜鵑開花期，但這片台灣唯一，也是最大的杜鵑森林中，滿是樹幹粗壯，樹形蒼勁奇特的大樹，令人嘆為觀止。

走累了，且在這造型炯異的涼亭歇息會，或從觀景台遙看遠山

繞一圈後，續往燕庵步道。輕鬆地走在木棧道，伴著溪澗緩步向上

步道的盡頭：龍鱗瀑布秋天雨量少，瀑布僅剩涓涓細流，然而白色的乾涸岩壁，猶如一條橫飛的白練從高處傾倒流瀉，別有一番意境。

心已足，意已滿地走向只有 220 公尺長，重新以木棧道及碎石鋪設，路況良好的燕庵步道入口。