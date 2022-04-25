進階百岳首選「合歡西峰」，前往遠的要命王國要花多久時間？！

【合歡西峰】

海拔高度3,145公尺 / 百岳編號82 / 十翠之一 / 單程距離6.7K 與合歡北峰皆由同一個登山口(小風口)起登，汽車可以停小風口停車場再步行約十分鐘可抵達前往合歡西峰會先經過2K處的合歡北峰，經過合歡北峰後往西峰一開始的路程上，是絕佳的風景區如果行程只計畫到達合歡北峰沒有西峰，也會建議到達北峰後再往西峰走一小段， 這一段的風景絕對值回票價。而前往西峰的路程上需要經過兩個大魔王陡坡 還有無數個假山頭，因為西峰的高度是低於北峰高度，因尺西峰回程的無數假山頭上坡才是登山客的最大考驗，因此合歡西峰素有：四大鳥山之一 / 遠的要命王國 / 再也不會來的百岳 之稱號。

總結心得

西峰真的不鳥，是一座風景絕佳、大多是走在稜線上的好山

注意事項

在距離西峰約1K的地方為下華崗的岔路 往合歡西峰要轉往樹林山徑

停車資訊

汽車可以停在小風口停車場 有幾十個停車位小風口有賣販中心與乾淨的廁所 停好車再步行登山口約十分鐘步行路程

花費時間

本次為第二次挑戰合歡西峰 花費時間:7小時50分 行程如下06:00 登山口07:15 合歡北峰08:30 4.5K 09:50 合歡西峰10:30 開始回程13:00 合歡北峰13:50 登山口-----------------------

登山影片

西峰高度圖示

登山照片