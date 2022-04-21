小孩也能輕鬆走　南投惠蓀林場「杜鵑嶺步道」景色宜人

杜鵑嶺步道是惠蓀林場規劃的五大步道之一，去年（2021）五月發生森林大火，樹林全被燒燬，經過幾過月後，很多樹木轉白，遠看一片枯枝，實際走上步道，卻不覺得荒涼，反倒覺得景色還蠻美的。 這條步道之所以命名為杜鵑嶺，是因為春天有粉紅色的埔里杜鵑、白中帶紅的台灣杜鵑花，但經過這場森林大火，應該要一段時間才能復原。我們來的時候，沒有看到杜鵑花，倒是有蠻多棵松樹。步道全長 2 公里， O 型環狀不走回頭路，全程都是土石山徑及松針鋪地，維持自然原始的狀態，由於上坡是之字型緩坡，並不會很吃力，感覺很快就走完了。沿途有涼亭及觀景台可做休息，可俯瞰關刀溪谷，眺望尾敏山，景色宜人，是一條小孩也喜歡的優美步道。

惠蓀林場有五大主要步道：1. 松風山步道（單程 2.5 公里），緩坡路徑，約 2 小時。2. 杜鵑嶺步道（單程 2 公里），緩坡路徑，約 2 小時。3. 青蛙石步道（單程 1.6 公里），曲折陡坡，往返約 2 小時。4. 山嵐小徑（單程 2.4 公里），平緩路徑，約 2 小時。5. 湯公碑步道（單程 3.8 公里），大多陡坡路徑，往返約 4 小時還有其他次要步道：巨松台步道、涉水步道、觀景台步道、茶道等等。**青蛙石步道因為落石封閉。**湯公碑步道入口200~300公尺處，因火災災損，封閉修繕中，要走一小段林道切入進去主步道。**巨松台步道、觀景台步道，因為木製棧道及平台損壞，目前均維修封閉中（步道最新狀況請見：惠蓀林場官網公告）。

上圖是我們走松風山步道時，看到對面一片白茫茫的景象，原來就是被火燒過的杜鵑嶺步道，有一群人正在爬山。

惠蓀林場內筆直的大道。

我們把車子停在荷馨園餐廳旁邊，往前走到柑仔店，進入山茶巷，穿過這條木棧道，就會到達梨園山莊。

步道入口在梨園山莊旁邊。地圖上寫 2 公里，現場牌示卻是 1250 公尺，不知道是哪個才對。不過我們走的方向是左去右回，環狀步道繞一圈。

步道前幾公尺還有綠色樹林，一個轉彎上來，就進入枯枝林。由於步道上的樹林都被燒掉了，陽光直接照射下來，展望也不錯。

沒多久，步道上出現一整排欄杆，我更加確認早上在對面松風山步道上看到的，應該就是杜鵑嶺步道，我不禁對山頭大喊：歐伊歐～～～沒想到，居然有迴音：～歐伊歐～～兒子看到這一幕覺得很神奇，也學我大叫一些寶可夢的名字，大家都笑翻了！

沿路有許多焦黑或倒臥的樹幹，但不影響行走。

只要是健康、天然的森林，就不會燒盡所有的樹木，多數森林最後都能復原。

這是我第一次走在被大火焚燒後的森林裡，感覺很新奇，也順便跟小孩討論森林大火的原因。

很快的就來到第一個涼亭。

我們沒有休息，繼續往前走。

從欄杆處往下望關刀溪谷。

原始山徑走起來有趣，沿途又有景色，兒子開心的做鬼臉。

休息一下拍張照吧！

上坡的樓梯走起來還是會喘，我們在這裡喝水休息一下。

爬到更高處看深邃的溪谷。

手中拿著松針，站在兩棵台灣二葉松之間拍照。

來到步道主要涼亭「杜鵑亭」。

老婆在地上撿到一顆迷你松果。

休息不到 10 分鐘，我們又出發。

焦黑的樹幹上長出橘黃色的蘑菇。

經過一段急陡坡，就在這附近的樹林間，老婆發現台灣藍鵲的踪跡。一隻、兩隻、三隻，我們總共看見三隻台灣藍鵲，大家都好興奮！以前在大草原跟荷馨園很容易就看見台灣藍鵲，今天早上一隻都沒看到，反而走上這條步道才看到。台灣藍鵲鮮豔的藍色羽毛與黑白相間的長尾太醒目，很容易被發現，但牠們很快的飛入樹叢間，我來不及拍到。

關刀溪谷與紅色的橋樑，不知道通往何處。

繼續往前走，枯槁的樹林別有一番蕭瑟之美。

階梯的盡頭是一個開闊的平台，不知道以前是什麼用途，設施被拆掉了，剩下水泥地。

這裡的展望非常好，可以看到尾敏山及四周的風景。

走上來的這段路程回拍很漂亮。

我們在平台休息時，突然聽到一陣吼叫聲，聽起來很像狗在吠，小孩跟我都感到很害怕，如果是野狗就慘了，我們這次又忘記帶到登山杖，萬一被狗咬還沒有工具可以趕。還好老婆說：「這不是野狗，是山羌啦！我上個禮拜看 youtube，有人爬山錄到這種聲音，說是山羌。」聽到這裡，我才放一百個心。過沒多久，吼叫聲就消失了。我們在這裡停留一會兒，吹吹風，聊聊天，我偷偷希望能夠親眼看見山羌，可惜沒有再聽到聲音了。

接著就是一路下切，經過一片松樹林，途中還有通往觀景台步道的分岔路。

這兩棵巨大的台灣二葉松並列，真是壯觀，好像夫妻樹，還好沒有被燒掉。滿地的松針，走起來很舒服，林間還有股清新的味道。

僅僅花費 1 小時又 10 分鐘就走完步道了，兒子對我說：「我一點也不累，腳都不會酸ㄟ」，可見這條步道還算輕鬆容易。

梨園山莊小木屋，目前因整修關閉中。

小木屋旁的杜鵑花盛開。

從山茶巷走回柑仔店，要去買點吃的補充體力。

小孩選了冰淇淋跟泡芙補充熱量。

夕陽西下的大草原。這次走杜鵑嶺步道的經驗不錯，小孩都很喜歡這條步道。儘管它剛被大火燒過半年多，大部分的樹木都是焦黑或枯白的，但走在步道上並不覺得乏味，反而有種侘寂的美感。杜鵑嶺步道經過火燒，就好像動了一次大手術，雖然需要很長一段時間才能恢復元氣，但終究會慢慢恢復生機。走在這條步道上，可以見到大自然的修復力，相信幾年之後，這片森林一定能夠重生。由於被火燒掉的樹林產生很多空間，步道的視野開闊，但在太陽下就會非常曬，建議清晨或午後去走比較適合，是一條蠻值得走的步道。（旅遊日期：2022.02.05）

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