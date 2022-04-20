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俯瞰大台中美景！ 烏日「知高圳步道＆雪蓮登山步道」小有名氣的親子級步道

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縮圖017A3379 (2).jpg - 知高圳

去年兒子幼稚園班上同學邀我們一起走知高圳步道，因為有事沒有去成，我因而得知這條台中近郊的步道。知高圳步道串連雪蓮登山步道，來回約 3 公里多，大約 2 小時內可完成，爬到最高處，可以俯瞰大台中美景，是台中小有名氣的親子步道。步道前 2/3 都是平坦的路面，走在林蔭下，伴隨著旁邊的水圳，非常輕鬆容易。最後 1/3 的好漢坡及雪蓮登山步道就稍有難度，坡度陡，鋪設廢輪胎，而且完全無遮蔭。即使是冬天，在大太陽下行走也覺得受不了，如果夏天來沒有做好防曬，一定會中暑。

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導航設定烏日的善光寺，我們把車停放善光寺前停車場，再走五分鐘的路程到達步道口。善光寺的停車場比較大，可以容納比較多車輛，步道口也有空地可以停車，但空間不大。

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步道口附近有棵美麗的大樹，旁邊有一幅地圖。

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知高圳步道全長 3 公里（原路折返，來回 6 公里），大約 2 小時可完成，是親子級步道。

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從樹叢中看出去是長長的國道三號跟快速道路。

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很快的就來到知高圳的地標「大榕樹」。

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大榕樹的樹根彷彿一隻隻手臂，使勁伸長去抓取知高圳的水，這景象令人嘖嘖稱奇。

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步道沿著知高圳修築。知高圳的水取自台中農業發展最重要的河川筏子溪，是台中地區早期重要的灌溉水源。

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知高圳步道另一個特色是「引水橋」。引水橋是為了引水而搭建，專供水走的橋，日據時代以水泥工法拓寬，並修築渡槽、設置10處水橋。

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雖然知高圳的水並不是很清澈，但步道本身還是蠻優美的。

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走了半個小時左右，來到好漢坡的起點。

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這段路就是雪蓮登山步道，完全沒有遮蔭，非常曬。

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我們行前沒有做好功課，沒帶到任何帽子、陽傘或太陽眼鏡，本來想放棄，但為了高處的風景，大家還是硬著頭皮上去了。

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用廢輪胎鋪設而成是這段步道的特色。

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這段路又熱又不好走，老婆跟小孩都走得唉唉叫。

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回頭看看風景。

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再往前一小段就是制高點了。

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爬到頂端有一塊平坦有遮蔭的地方，大家都躲在樹下休息。 

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站在山頂欣賞大台中的風景，景色還不錯，但今天能見度普通，空氣中似乎有焚燒東西的怪味道。

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簡單休息一下，吃點零食補充體力之後，我們就準備下山。下山的腳程很快，一下子就回到知高圳旁的步道。這時已經是中午時分了，沒想到此時遊客更多，大多是親子一起走。都透中晝了，他們還要來走，可見這條步道果然非常熱門。

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走完最後一段路，我跟入口處的攤販買一包炒花生，然後回到善光寺停車場取車，直接開去台中高鐵站吃午餐。知高圳步道距離烏日高鐵站開車只要約十分鐘左右，高鐵站裡有很多餐廳，是用餐的好地方。

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平常搭高鐵時，我常來台中高鐵食堂吃午餐，用餐環境及菜色都不錯，就是價位偏高一點。

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高鐵食堂提供日式家常料理，看各人喜好可單點各種菜。 

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在入口處拿餐盤，看到喜歡的菜就拿起來，最後再一起結帳，非常方便。不用等服務生來幫你點菜或等廚師上菜，可節省許多用餐時間。

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因為很餓，所以不小心點了很多菜，還好每一樣都好吃。炸豬排、炸魚、可樂餅都很酥脆，青菜、溏心蛋、照燒雞味道也很好，連中華麵也被我吃光了，吃得好撐。

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（旅遊日期：2022.02.27）知高圳步道是台中熱門的親子步道，但我覺得要挑時間來走，如果要爬上雪蓮登山步道的話，正中午或盛夏來走會非常熱，秋冬早上或黃昏來走比較適合。山頂的風景不錯，有個學田山三角點（這次太熱我們沒去找），步道沿途的樹蔭、水圳、榕樹都蠻有特色，是一條可以訓練腿力的近郊步道。

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