高山健行只為一睹「雪山神木」雄偉姿態　台中和平雪山國家森林遊樂區親子放電

上次帶小孩來大雪山森林遊樂區，半途汽油不夠，沒能看到雪山神木

（請參閱【台中和平】大雪山國家森林遊樂區秋日遊蹤---小神木步道、大雪山遊客中心、園區地圖簡介）。

這次加滿油上山，專程來看神木。雪山神木位在大雪山林道 50K 的山谷中，在小雪山的天池附近，是台灣排名第 11 的神木。雪山山脈是台灣五大山脈之一，降雪量第一，大雪山森林遊樂區就在雪山山脈西南向主稜的後段，從最高的小雪山（2997公尺）走向西南的鞍馬山、船型山及稍來山，再延伸至稍來溪溪谷。大雪山森林遊樂區曾經是大雪山林場，生態豐富，是國內的賞鳥勝地。

繼天池步道之後，我們已經走了大概 800 公尺，為了節省體力，我們沒有從天池直接走到雪山神木，而是回到小雪山旅遊資訊站停車場後，開車到雪山神木停車場（50K）再開始走。

雪山神木步道的停車場（50K）。欄杆後方就是步道，單程 1.5 公里，去程一路下坡，大約半個小時可到，回程一路上坡，要花費一小時左右。

今天天氣非常好，適合高山健行。

天空出現一縷白雲，兒子說：「姐姐妳看，烈空座在天上飛」。烈空座是什麼東西啊？原來是兒子最近迷上的寶可夢。烈空座是一隻形狀像龍的寶可夢，難怪兒子會聯想到它。

姐弟倆一路聊寶可夢的話題。小孩不懂得欣賞高山森林之美，健行中如果沒有話題，他們可是會鬧脾氣的。

步道兩旁是筆直瘦高的台灣二葉松與華山松，清新的氣味，加上高山和煦的陽光，真是享受！

這條步道很寬很好走，足以讓大貨車通行，早期大雪山林場就是靠這條道路把一車車的檜木載運出去。

有毒的毛地黃，小孩又稱它「毒毒花」。長長的花型我誤以為是魯冰花，其實長相還是差蠻多的啦！

走了將近半小時，快到雪山神木了。

雪山神木到了，就在步道的最低處，好粗壯的樹幹！

雪山神木樹齡 1400 歲，樹高 46 公尺，胸圍 13 公尺，高聳挺拔，姿態雄偉，是目前台灣排名第 11 的神木。上面這張是用 M43 系統的 Leica DG 10-25mm f1.7 鏡頭的 10mm端（相當於全片幅 20mm）拍攝的。其實神木並不好拍攝，要退到很後面，才有辦法把整棵神木全部納入畫面。

上面這張換一顆鏡頭，用 M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 鏡頭的超廣角端 7mm（相當於全片幅 14mm）拍攝。

把照片裁剪一下，就是一張漂亮的神木特寫。

神木與人的合照不好拍，不是人太大，神木只拍到樹幹；不然就是人太小，神木保有全景；如果退到後面去拍，好像神木又太遠，要抓得剛剛好不容易。

雪山神木的廣場蠻寬敞的，我們在這裡午餐，把帶來的飯團吃掉。

飯後，我們從神木旁邊的這條路走進去。先經過廁所，然後會通到紀念碑。

雲海亭到了，大雪山殉職員工紀念碑。

滿地的松針好柔軟。

簡單參觀一下就往回走。

回到神木廣場，請女兒幫我們拍合照。 >

老婆說遠遠拍的話，神木看起來很小，為了展現神木很壯碩，上面三張是她拍的。

神木的粗壯的樹幹到了上面有分叉，當年因為樹型不佳逃過一劫，多活了好幾年。

這張也是她拍的，我覺得很像一朵綠花椰菜。

跟神木道別，我們要回去了。回程一路上坡，要多花一倍的時間。

兒子走一段路之後就說他走不動了，此時拿出法寶「奇多」來補充體力。

兩人吃得津津有味，吃完又有精神繼續走。

沿途的松樹，看起來像不像一根一根的蠟燭？雪山神木步道海拔兩千公尺以上，針葉樹林圍繞，引人入勝。步道來回三公里，不會太長，但是因為回程都是上坡，走起來相當喘，尤其是在高山健走，會覺得氧氣不夠，走完之後，小腿也覺得好酸。即便如此，那天的健走仍然非常愉快，尤其見到雪山神木枝葉蒼鬱、生氣盎然的模樣，讓人感到充滿無限希望。由於「雪山神木」位在大雪山森林遊樂區，有時候會被誤稱為「大雪山神木」，然而事實上，「大雪山神木」另有其人，就是台灣第一大神木「大安溪神木」，位在大雪山林道深處，大安溪的源頭。由於九二一大地震毀壞林道，現在要從小雪山旅遊資訊站走三天才能到達。後來大雪山神木改稱為「大安溪神木」之後，就比較不會跟大雪山森林遊樂區的「雪山神木」搞混了。（旅遊日期：2021.05.16）

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