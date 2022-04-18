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中央戰術不改變 柯文哲：北市兩周內學校都停課

信義區今試辦居家照護 明天中正大同區接力

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有點挑戰又不太難！ 新店幫「三潭連走」 塗潭-灣潭-碧潭涼爽路線完攻

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

琴妹暫回台北, 幫主說趁著大家都在, 約個時間爬山喝個春酒吧...等啊等, 夏天似乎悄然來到! 終於幫主出聲了, 眾美女們, 週四是個好日子, 咱們新店幫走春行程如期出發, 好嗎? 三潭縱走, 有點小挑戰又不太難, 時間不長可睡晚一點再出發, 大家覺得如何? 還是有別的建議路線? 呵呵, 幫主英明, 新店好啊, 可睡飽飽又是口袋名單, 當然舉雙手贊成, 可惜ㄚ貞說膝蓋小水腫復原中, 還沒辦法爬, 幫主隨後約在和美山相遇8:45新店捷運站839站牌集合, 淑芬約在佈佬厨房等大家, 等啊等, 怪哉? 怎不見公車進站.....

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幫主當機立斷改搭計程車

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到站時, 剛好淑芬搭839也到了, 原來那時間點的839是不進總站的, 難怪會等不到車

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塗潭山登山口就在過公車站後繼續走一小段路的路旁

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入口處有綁布條及路標, 不難發現

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跟著幫主的腳步, 行進不緩不急, 好在昨天有跟雄鷹練走, 加上幫主刻意放慢腳步, 還可以跟上

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看我落後了, 就會停下腳步等

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經鐵皮屋, 休息拍拍照

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左側繞過鐵皮屋, 繼續往前

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穿過竹林

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開始陡坡拉繩

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手腳並用拉繩緩上, 倒也不覺得辛苦

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登頂塗潭山, 巧遇小白飯團隊也是同樣的行程, 塗潭山又稱大槓尖山海拔標高508公尺, 有顆951號三等三角點基石

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往華城路東華聖宮下, 穿過一大片雜草堆

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拉繩陡下

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邊坡比較陡峭危險處, 經善心人士已架上繩索了, 走起來相對的安心安全

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接著穿過一大片夢幻竹林

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這一路上涼風徐徐, 都走在林蔭下, 非常舒服

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出山徑接上馬路

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感覺怪怪的, 幫主停下腳步, 研究要怎麼走

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過馬路, 看到東華聖宮黃色看板處

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路標往新潭路120巷

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12:20 電塔旁空地休息用餐

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出新潭路巷子左轉

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經福德宮, 再度遇上小白飯團隊

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灣潭山登山口, 跟上飯糰的押隊小芬

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與好友相見歡!!!

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哈哈, 咖啡周穿裙子有點害羞呢

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2:07 灣潭基點來張大合照, 山頂上有兩顆基石, 青潭水源保護區界基石59號/台北區水健會「隧三角002」基石, 特別要謝謝傳久幫拍

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拍完照繼續趕路

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下切後見到一尊白色的觀音聖像, 飯團隊正在此處休息

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新店幫繼續走

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到馬路對面, 上和美山

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又經過一個電塔

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往和美山

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2:56 和美山海拔高度153公尺, 三等三角點基石, 編號1005號

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再來張大合照, 完成了三潭連走, 口袋名單入帳, 開心

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太白兄帶著飯團隊也到了

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上次參加周二隊虎年行虎山峰遇到的山友, 又再次巧遇

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碧潭橋頭, ㄚ貞如約出現, 還帶來了好甜多汁的茂谷橘請大家

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耶, 新店幫全員到齊!

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ㄚ貞會合後, 本以為就是要一起去吃春酒, 結果到了新店捷運站後, 卻各自解散?...那那那...春酒呢? 

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帶琴妹去買雨鞋, 途中來碗燒仙草, 弭補跟琴妹沒喝到春酒的嘴饞!!!

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回到家上傳照片到電腦, USB端口突然失靈, 在胡搞瞎搞下, 整組壞了, 好吧, 舊的不去新的不來...

登山 酒吧 走春

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