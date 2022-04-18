有點挑戰又不太難！ 新店幫「三潭連走」 塗潭-灣潭-碧潭涼爽路線完攻

琴妹暫回台北, 幫主說趁著大家都在, 約個時間爬山喝個春酒吧...等啊等, 夏天似乎悄然來到! 終於幫主出聲了, 眾美女們, 週四是個好日子, 咱們新店幫走春行程如期出發, 好嗎? 三潭縱走, 有點小挑戰又不太難, 時間不長可睡晚一點再出發, 大家覺得如何? 還是有別的建議路線? 呵呵, 幫主英明, 新店好啊, 可睡飽飽又是口袋名單, 當然舉雙手贊成, 可惜ㄚ貞說膝蓋小水腫復原中, 還沒辦法爬, 幫主隨後約在和美山相遇8:45新店捷運站839站牌集合, 淑芬約在佈佬厨房等大家, 等啊等, 怪哉? 怎不見公車進站.....

幫主當機立斷改搭計程車

到站時, 剛好淑芬搭839也到了, 原來那時間點的839是不進總站的, 難怪會等不到車

塗潭山登山口就在過公車站後繼續走一小段路的路旁

入口處有綁布條及路標, 不難發現

跟著幫主的腳步, 行進不緩不急, 好在昨天有跟雄鷹練走, 加上幫主刻意放慢腳步, 還可以跟上

看我落後了, 就會停下腳步等

經鐵皮屋, 休息拍拍照

左側繞過鐵皮屋, 繼續往前

穿過竹林

開始陡坡拉繩

手腳並用拉繩緩上, 倒也不覺得辛苦

登頂塗潭山, 巧遇小白飯團隊也是同樣的行程, 塗潭山又稱大槓尖山海拔標高508公尺, 有顆951號三等三角點基石

往華城路東華聖宮下, 穿過一大片雜草堆

拉繩陡下

邊坡比較陡峭危險處, 經善心人士已架上繩索了, 走起來相對的安心安全

接著穿過一大片夢幻竹林

這一路上涼風徐徐, 都走在林蔭下, 非常舒服

出山徑接上馬路

感覺怪怪的, 幫主停下腳步, 研究要怎麼走

過馬路, 看到東華聖宮黃色看板處

路標往新潭路120巷

12:20 電塔旁空地休息用餐

出新潭路巷子左轉

經福德宮, 再度遇上小白飯團隊

灣潭山登山口, 跟上飯糰的押隊小芬

與好友相見歡!!!

哈哈, 咖啡周穿裙子有點害羞呢

2:07 灣潭基點來張大合照, 山頂上有兩顆基石, 青潭水源保護區界基石59號/台北區水健會「隧三角002」基石, 特別要謝謝傳久幫拍

拍完照繼續趕路

下切後見到一尊白色的觀音聖像, 飯團隊正在此處休息

新店幫繼續走

到馬路對面, 上和美山

又經過一個電塔

往和美山

2:56 和美山海拔高度153公尺, 三等三角點基石, 編號1005號

再來張大合照, 完成了三潭連走, 口袋名單入帳, 開心

太白兄帶著飯團隊也到了

上次參加周二隊虎年行虎山峰遇到的山友, 又再次巧遇

碧潭橋頭, ㄚ貞如約出現, 還帶來了好甜多汁的茂谷橘請大家

耶, 新店幫全員到齊!

ㄚ貞會合後, 本以為就是要一起去吃春酒, 結果到了新店捷運站後, 卻各自解散?...那那那...春酒呢?

帶琴妹去買雨鞋, 途中來碗燒仙草, 弭補跟琴妹沒喝到春酒的嘴饞!!!

回到家上傳照片到電腦, USB端口突然失靈, 在胡搞瞎搞下, 整組壞了, 好吧, 舊的不去新的不來...