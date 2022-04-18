「新竹秘境」芝生毛台山步道　登山、賞楓、泡湯、露營讓你一次滿足

新竹縣尖石鄉是每年秋天遊客必來的賞楓景點，這裡擁有好幾條絕美的賞楓步道，如國家級的霞喀羅古道、上帝的部落司馬庫斯等，今天要推薦大家一條位於秀巒村的芝生毛台山步道，不管你是一日遊登山或是二日遊露營的朋友們，以下就讓我為你一一介紹步道的路線、交通、歷史、行前準備和玩法吧！

新竹芝生毛台山簡介

位置：可以導航至軍艦岩吊橋 (顯示於google map) 海拔: 800公尺(登山口)-1789公尺(三角點）全長：單程3.4公里 （來回 6~7小時） 難易度：●●●○○芝生毛台山屬於雪山山脈的支稜，步道始於軍艦岩吊橋，雖然只有短短五公里左右，不過因爲海拔爬升快1000公尺所以大部分都是上坡，路程前1/3為石階，後2/3為原始土路，是有點小挑戰的路線。因戰略位置的關係，步道中可以見證日治時期管理原住民的遺址，砲台、壕溝、駐在所等。秋天時位於溪畔一大片的楓樹紅的讓人驚艷，除此之外吊橋下面就可以往秀巒和泰崗野溪溫泉的方向走，附近也有許多露營區跟民宿，是值得花兩天的時間慢慢探索的地方。出團總表： 點我

步道路線：

登山口(軍艦岩吊橋)---隘勇監督所---隘勇分遣所---砲陣地隘勇寮---屯野生砲台遺址---芝生毛台山

▲登山口有停車處，需收費一次一百

▲登山口有廁所，一次十塊，記得在山林裡不要隨地解放 （無痕山林參考守則）

▲起登於軍艦岩吊橋，秋天時這裡的楓紅會非常壯觀！座落於白石溪畔的大石頭因造型像是一艘大型軍艦駛入溪谷所以稱之為軍艦岩。

▲往軍艦岩吊橋入口標誌

▲軍艦岩地質為汶水層，由淺灰色至暗灰色薄層之堅緻細沙岩與薄層灰色至深灰色之頁岩或砂質頁岩所組成

▲軍艦岩步道上的一處涼亭

▲軍艦岩吊橋上有許多泰雅族的圖騰

▲從吊橋上俯瞰玉峰溪谷，溪水顏色非常美麗

▲泰崗溪與白石溪匯流至玉峰溪，玉峰溪是大漢溪的上游支流之一

▲前三分之一為陡上石階

▲沿路都有椅子可以休息，也有遮蔭處，夏天來也合適

▲後三分之二為原始土路與松針鋪地，要注意會有點滑，建議穿登山鞋拿登山杖。

▲路途中有許多叉路，除了上網做功課之外，記得下載離線地圖或請嚮導

▲隘勇分遣所，此處有完整的石砌圍牆遺跡，帶你一起進入日治時期的歷史

▲牆上的孔洞是槍孔，站在同樣的位置，想像著過去被統治的日子，心情真是五味雜陳啊！

▲日治時期的壕溝，高度快一人高，是打仗時保護士兵免於砲火攻擊的掩體

▲芝生毛台山三角點，海拔1789公尺，無展望，但山頂有其他路徑可往其他山頭走（往虎禮山、玉峰大橋、馬里科灣)

▲三角點有空地可以休息、泡茶、煮東西，記得垃圾不落地，有看到別人的垃圾也可以隨手帶走

▲三角點還有路線可以往其他山頭走

▲步道上有各種蕈類

▲登山口有漂亮的櫻花

交通

1. 開車：南下走「國道3號」竹林出口下交流道，行駛「120縣」往尖石方向前進，於內灣過尖石大橋右轉接「竹60鄉道」，經宇老往秀巒部落方向走，目的地軍艦岩吊橋。（軍艦岩吊橋）2. 無大眾運輸3. 包車

歷史

在日治時期時，執行了五年理蕃計畫（1910-1915年），治理原住民的計畫，大漢溪上游馬里闊丸溪（玉峰溪）沿岸：包含秀巒、玉峰、台耀、武道能敢、三光、爺亨等，以及合歡溪（三光溪）沿岸的巴陵、光華等，居住於各地的泰雅族反抗非常激烈，所以日軍設置了三座主要砲臺（李棟山、芝生毛台山、馬崙山），控制現在的尖石鄉及復興鄉的山區，所以可以在山上看到砲台、壕溝、槍孔等遺址，十分有歷史教育意義。（參考資料：

行前準備

1. 不管是否有請嚮導，自己還是要做功課（推薦 健行筆記 ，很好做爬山功課的網站）

2. 平常要夠了解自己的身體狀況，在山上不免強自己，也要可以掌握自己的身體狀況，該撤退就要撤退，該休息就要休息

3. 裝備不嫌麻煩，該帶的要帶，該買的買，該租的租（ 爬山要帶什麼？點這裡 ）

4. 平日維持體能，腳踏車通勤、走樓梯代替爬樓梯、跑步、游泳、自行車、爬郊山等

5. 安全第一，攻頂其次，出發前記得看天氣預報還有累積雨量（ 中央氣象局網站點此 ）

6. 記得讓親朋好友知道你的行程，盡量不獨攀7. 備用衣物、急救包、雨具、頭燈等等，一些可能不會用到的東西還是要帶著

其他玩法

1. 露營：往錦屏、宇老一帶有很多露營區可以選擇，或是軍艦岩吊橋下溪床有空地也可以野營，想悠閒一點的朋友們可以計畫的芝生毛台山健行加露營兩日遊。記得在溪邊野營要注意天氣和累積雨量

2. 泡湯：沿著泰崗溪上游走，有秀巒溫泉和泰崗溫泉，建議枯水期（12月-2月）造訪，附近有空地也可以野營（ 點此有詳細路線可參考 ）

3. 賞楓：每年12月整個山谷的楓紅會很壯觀，喜歡楓樹或是喜愛攝影的朋友們，不要錯過了！

4. 附近其他登山路線：進階路線可以挑戰再多爬一個虎禮山，路線參考（ 虎禮山＋芝生毛台山 ）

▲新竹尖石鄉附近有很多露營區都很棒，推薦給想嘗試露營的朋友們

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